成真咖啡發跡於台中審計新村，但如今在北、中、南各地都有分店，

讓顧客可以隨時享用香醇的咖啡和美味的餐點。

最念念不忘的就是舒芙蕾厚鬆餅，

Ruby比較常去松菸門市，但這次特別的選擇是在永康門市用餐。

永康門市的裝潢偏簡約風格，

純淨的白色牆面與標誌性的天空藍交織出清新舒適的氛圍。

Ruby滿喜歡這裡的用餐環境，木質桌椅的設計，

增添了家的感覺，也讓人不自覺地放鬆下來。

也有提供插座的座位，

適合需要辦公或充電的顧客。

靠窗的位置更是搶手，柔和的自然採光灑入餐廳，

讓用餐過程更增添溫馨與舒適感。

點餐方式只需掃描桌上的QR Code進行點餐。

點完餐記得要去櫃台結帳，餐點才會開始製作。

成真咖啡門市菜單請點此 https://www.cometrue-coffee.com/menu

與松菸門市不同的是，

這裡採用自助取餐和自助回收盤的方式。

白開水需自行到櫃台取用，門市也提供過濾咖啡包的販售，

從烘焙的程度到產地都標示得很清楚，滿足咖啡愛好者的需求。





假日睡到自然醒，約上朋友一起享受一頓悠閒的早午餐，

超美的擺盤真的看了食慾大開。

【早午餐】黃金軟殼蟹 $390 (供應時間10:30-17:00)

Ruby點了自己超愛的黃金軟殼蟹 ，

兩片的手工香草麵包、一顆太陽蛋、些許的生菜沙拉，

還有酪梨沙拉及一小球的起司馬鈴薯泥。

除了單吃也可將這些食材組合成三明治，

口感豐富且營養均衡。

酥脆的軟殼蟹、清爽的菜層次豐富，

每一口都充滿了鹹甜交織的層次感，真的是令人回味無窮。

【沙拉】紅蘋果煙燻鮭魚 $350

成真咖啡的沙拉類也十分出色，

配料有煙燻鮭魚片、腰果、柳丁。

生菜淋上了酸甜的油醋醬，吃了一口十分的開胃。

一般生菜沙拉幾乎都會把水果切塊，這裡卻是把蘋果被切成薄片而不間斷，

展現了精湛的刀工，真的是一份兼具健康與美味的沙拉。

搭配旁邊的藍莓優格，單吃或拌沙拉都別有一番滋味。

【甜點】熔岩焦香布蕾舒芙蕾 $330

來成真咖啡絕對要點他們家的舒芙蕾厚鬆餅，

因現點現做需要25分鐘左右的製作時間，但每一口都值得等待。



金黃色的布蕾醬，用炙燒的方式，

讓舒芙蕾的表面有一層脆脆的焦糖層。

厚鬆餅很蓬鬆又Q彈，滿口都是蛋香及奶香，

還帶一點溫溫的口感。

旁邊附了一片杏仁餅乾脆餅及香草冰淇淋，

也可放在鬆餅搭配著吃，

兩塊蔓越莓的雪Q餅，

讓吃這一道厚鬆餅真的有好多種創意的吃法。



飲品的Ruby點了兩款特別的咖啡飲品，

分別是「甘芭爹」和「翠玉葡萄氮氣咖啡」

送上桌時也貼心地給了商品的詳細介紹。

【創意咖啡飲品】

甘芭爹 $230 (銀牌作品、甜度冰塊固定)

這是一杯得到銀牌的作品，

以夜市為靈感發想，把台灣芭樂加上濃縮咖啡，

第一口喝下真的是意外地搭，居然毫無違和感。

杯口鹹甜鹹甜的滋味，是用了甘草及梅子，

讓這一杯咖啡飲品更加的有層次感，

算是一杯代表台灣風味的創新創意咖啡。

翠玉葡萄氮氣咖啡 $180

用高壓萃取的氮氣咖啡，帶有一點點的堅果香氣及巧克力香味，

讓這一杯氮氣咖啡喝起來相當順口。

白葡萄果粒帶有口感，加上葡萄本身的水果清香，

讓氮氣咖啡喝起來更加的順口，

這兩款飲品真的很有創意，也保留了飲品的最佳風味。

整體而言，成真咖啡的每一餐點都是用心設計及烹飪，

餐點擺盤用心、口味品質，都相當講究。

從早午餐到下午茶，甚至晚餐與飲品甜點，每一餐都用心製作，

不僅是味覺的饗宴，更是一場視覺與感官的美妙享受，

成真咖啡的細節和創意，

絕對值得與好姊妹、家人、約會都是用餐的首選之一。

【店家資訊】

👉成真咖啡 台北永康店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市大安區永康街37巷6號

☎️02 2358 2826

⏰AM10:30~PM21:00

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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