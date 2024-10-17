全台最大的IKEA在桃園高鐵站附近，擁有寬廣的營業面積、絕佳的地理位置，不僅方便交通，更讓你隨時都能輕鬆前往。此外，這間IKEA還提供許多獨賣商品以及專屬拍照打卡景點，勢必成為熱愛家居設計與購物的家庭客假日聚餐首選。
IKEA餐廳也是一大亮點，餐點品項與價位直接展示在取餐道上，顧客只需推著餐車，沿著餐道依序取餐，最後結帳。
這種方便的用餐模式，讓逛街時的用餐變得輕鬆愉快。無論是瓶裝飲料，或是冷熱飲品，飲料區提供的無限暢飲只需25元，相當划算，冷飲機提供冰涼爽口的飲品，成為不少人用餐時的首選。
談到甜點，IKEA的蛋糕也是不可錯過的驚喜，口感層次豐富、不過甜膩，讓甜品愛好者們紛紛稱讚它的高CP值。
我們每次造訪，經典的瑞典肉丸總是必點菜色，這道肉丸搭配蔓越莓果醬的鹹甜組合，給味蕾帶來特別的驚喜。
IKEA餐廳不僅提供便利的取餐方式，價格親民、選擇多元，更以無限暢飲的優惠和高品質甜點吸引了大批忠實顧客。
特別推薦瑞典肉丸，它搭配的蔓越莓果醬獨具風味，是每次造訪必點的經典餐點。
無論是逛街後享用一頓豐盛午餐，或是單純來品嘗甜點，這裡都能滿足各種需求，成為一個集購物、美食與打卡於一體的好去處。
IKEA宜家家居桃園店
官方網站：https://www.ikea.com.tw/zh/store/tao-yuan/index
電話：02-412-8869
地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號
營業時間：10:00~22:00
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