不用飛到夏威夷！在台灣Kamekona 夏威夷鐵板燒就能身歷其境！全台唯一夏威夷無菜單鐵板燒，除了能近距離看花式鐵板火焰秀，10月來用餐還能感受滿滿萬聖節氛圍，每道創意料理都很有特色，甚至讓人驚艷，吃到整顆南瓜做成南瓜湯，活南非鮑魚在鐵板上扭來扭去，還能升級日本A5和牛肋眼、超大尾加拿大龍蝦～



Kamekona夏威夷鐵板燒 在哪？

kamekona夏威夷鐵板燒全台有三間分店！分別是誠品生活新店、逸仙店與安和店，誠品新店在新店裕隆城4樓，館內附設停車場，搭乘大眾交通工具也很方便，捷運大坪林站5號出站步行約10分鐘，裕隆城有免費接駁車～

地址：新北市新店區中興路三段 70 號 4 樓

聯絡電話：02-89147050

營業時間：週日～週四11:30~21:30、週五週六11:30~22:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

沿路會看到停車場告示！周邊有三個停車場，正對面綠湖公園也有地下停車場～

YES!LIFE 裕隆城

新北最大複合式商城裕隆城！開幕滿一年！平日來很悠閒能慢慢拍照，吃完kamekona夏威夷鐵板燒，還能繼續逛逛消化一下～

◎消費滿1000元汽車折抵一小時(最高上限4小時）

kamekona 夏威夷鐵板燒

kamekona夏威夷鐵板燒藏的夠深！我繞了一整圈找不到，問櫃姐才知道在誠品旁邊，一靠近就聽到尖叫聲，跳脫以往大家對鐵板燒既定印象，這裡可以百分百感受精彩花式鐵板燒，透過玻璃窗就能看到火焰秀～

10月底萬聖節！整間都是萬聖節裝飾，一進去就先被巫婆嚇到，陰森詭譎的尖叫聲好刺激～

加拿大活體龍蝦

一整缸活體龍蝦好吸睛！每隻龍蝦都是經過挑選，龍蝦很大尾感覺都好肥美，加拿大龍蝦有產地優勢，北大西洋海域水質清澈寒冷，所以龍蝦肉質特別緊實鮮美～

無菜單鐵板燒採預約制！還沒輪到我們這場！一直被別桌熱鬧尖叫聲吸引過去，鐵板火焰真的太加分，好適合揪朋友家人一起嗨，來感受一下夏威夷的熱情～

分成三區鐵板燒！每區可容納人數不一樣，每區都有自己的隱密感，從四樓窗戶看出去是生態公園～

餐具擺設有滿滿儀式感！今天客人幾乎都特地來慶生，來這慶生不用自己唱歌，也不用怕冷場，主廚與服務生都好熱情，包包不用放靠背，每個座位區有掛鉤可放置包包～

Kamekona 夏威夷鐵板燒採無菜單料理！菜單部分依照現場為主，每次來都有不同餐點組合～

每客套餐2488元+10%服務費

13歲以上需點一份套餐

5~12歲需點一份兒童餐

5歲以下小朋友免低消

每桌都有一個可愛海龜小鐵盒？服務生還沒介紹我就好奇打開來看，裡面是張折疊小卡，正面是店家故事介紹，背面是菜單MENU～很可愛耶！

剛好同場客人點的都不一樣！我才能拍到這澎湃畫面！

有澳洲羊排、西班牙伊比利豬老饕、美國頂級菲力、肋眼、日本A5和牛肋眼、劍旗魚、櫻桃鴨胸、南非活鮑魚、加拿大波士頓龍蝦、手工肉球..等，心想如果全是我的多好啊～

生日小驚喜

一坐下主廚就問今日壽星是哪位？要送壽星一個小驚喜！主廚拿著一顆雞蛋往上一丟，剛好掉在刀柄，蛋液緩緩流下，主廚開始在鐵板上作畫，三兩下就畫出一個愛心，中間有Happy Birthday縮寫～好窩心喔～

醃漬生鮪魚

第一道送來開胃前菜！服務生還會介紹餐點特色與建議食用方式～

看起來像易開罐小罐頭很討喜，一次能吃到三種風味的鮪魚，有海鹽堅果鮪魚、酪梨飛魚卵拌鮪魚、韓式辣醬泡菜鮪魚，建議從6點鐘順時鐘順序享用，從比較清淡海鹽堅果鮪魚開始吃～

鮪魚搭配堅果一起吃很香！酪梨飛魚卵拌鮪魚吃起來嗶嗶啵啵，這道很有口感，韓式辣醬泡菜鮪魚很絕妙的組合！吃得到韓式特有辛辣香～

今日主題湯品

南瓜濃湯有霸氣！直接給你一整顆！我只吃過整顆的南瓜蛋糕，整顆南瓜湯還真是第一次看到，主廚說光是蒸烤南瓜就要近40分鐘，不是只有南瓜湯可以喝，是整顆南瓜都能吃～

我個人沒有特別愛南瓜！但是這南瓜湯被我喝光！鮮甜南瓜湯有濃郁咖哩辛香氣，真的好順口！剩下一半南瓜湯挖點南瓜肉一起吃，整個濃郁綿密到不行，吃得到滿滿膳食纖維，這道應該只有萬聖節喝的到，很讚要推薦～

這道洋蔥湯超燙嘴！一喝就就知道花了很長時間燉熬，每一口都喝得到焦香甘甜洋蔥香～

才吃到第二道主廚又開始表演！大家都知道夏威夷有地球上最大活火山，這道火焰洋蔥看起來就像座小火山，讓在場客人都忍不住叫出來～

主廚又開始拿手的花式火焰鐵板燒，大蝦在鐵板上跳舞翻滾啦～

大蝦在鐵板高溫煎到兩面金黃！

我嘴裡喝著熱湯，眼睛盯著大蝦，視覺嗅覺雙重享受～

中秋主題 火焰蝦

這道結合中式月餅元素！把多種食材層層堆疊，最後放上小海龜餅乾，像吃月餅一樣，一口咬下不要分開吃，這樣口感更好，旁邊附一個超迷你小茶壺，這不是裝飾是真的能喝～

底部餅殼脆感十足！大蝦彈牙又鮮甜，結合桂花金柑醬好開胃，加上栗子泡泡慕斯增加濕滑感，超有層次的一道菜，一吃就很有記憶點好吃，搭配冰鎮過的桂花茶，清香又解膩～

萬聖節主題 深海劍旗魚

這道好有萬聖節儀式感！底部是主廚特製烤紅椒醬，加上千層馬鈴薯、深海劍旗魚、黑嚕嚕蜘蛛蛋，最後擺上一片蜘蛛網造型餅乾，小朋友會很喜歡這道～

法式家常菜千層馬鈴薯口感細緻！深海劍旗魚煎到外層脆口，肉質滑嫩細緻油脂豐富，吃原味就滿好吃～

這蜘蛛網是墨魚汁奶油餅乾不是蚊香啦！蜘蛛蛋別處可是吃不到，這是主廚特製的分子料理，用墨魚汁調製吃起來有檸檬清香味，不管是視覺或味覺都很有衝擊感～

每個角度都能看到熊熊火焰～

感恩節主題 鴨胸麵包布丁

接著是以11月感恩節當作主題！感恩節外國人都會聚一起吃火雞，主廚把火雞改成鴨，厚實鴨胸搭配麵包布丁，底部是地瓜南瓜泥，香酥麵包布丁插著一小管優格醬，把醬料擠進去兩者相互滲透，有意外的和諧感～

活鮑魚在鐵板上蠕動扭來扭去！活動力十足～

主廚細心把不適用部位切除，還會把鮑魚與內臟分開方便客人吃！

南非鮑魚

南非頂級活鮑魚！放入擺盤好有海洋風，整顆鮑魚都活了起來！大鮑魚都切成片方便吃，鮮味被完整保留，加上肉質鮮美彈牙，咀嚼起來海味十足，新鮮就是好吃原味就很讚～

綠色內臟代表鮑魚攝取大量藻類！內臟有獨特風味我喜歡～

鐵板加拿大波士頓龍蝦

加價900元把海鮮南非鮑魚換成一整尾龍蝦！波士頓龍蝦本身就非常肥美鮮甜，料理時會加些奶油增加龍蝦香氣！這鐵板煎烤聲真好聽，一個人可以吃到整尾龍蝦，超享受爽度破表～

把整尾龍蝦肉挑起來！還會看到龍蝦肉汁緩緩滴落，我喜歡把龍蝦一口塞進去，朋友還疑問你一口塞？好吃的東西就是要立刻塞進去～

整塊龍蝦肉好彈牙，瞬間滿足味蕾太享受了，腦海中還不斷回補挑起龍蝦肉的畫面，真的是一秒淪陷，我就是愛龍蝦～

從第一道吃到現在都沒空滑手機！整個用餐過程都很歡樂，因為氣氛很讚，E人來這裡會很嗨！I人來吃飯不用怕冷場，會不由自主跟著嗨起來～

就算眼前這道不是我的菜！還是忍不住快門按下去，肉肉在高溫鐵板上滋滋作響，聲音真好聽～

肉煎好後靜置5分鐘！把肉汁緊緊鎖在裡面～

美國頂級肋眼

主廚會詢問希望熟度！同時也會給建議，肋眼牛排五分熟最剛好，旁邊附蒜片、火焰洋蔥、甘藍菜與主廚醬汁做搭配，肋眼肉質挺厚實，兩面煎到金黃赤赤，中間肋眼牛排還是粉嫩肉色，真是香啊～

美國頂級肋眼大理石花紋真美！牛排外酥口感軟嫩中帶點嚼勁，越咀嚼牛肉香氣越濃郁，再來口最佳組合蒜片調和一下，讓牛排風味更鮮甜～

日本A5和牛肋眼

這塊結合了日本和牛與肋眼牛肉優勢！和牛油花好細緻，均勻分佈在肌肉纖維裡，每塊A5和牛肋眼同樣厚實，擺盤也好用心，主餐擺盤很有法餐感覺～

五分熟A5和牛肋眼！肉質好細膩油脂香甜，咀嚼幾下就快要化開，和牛本身油脂含量高，需要搭配火焰洋蔥或甘藍菜解膩，和牛肋眼就是好吃～

牛肉太陽蛋漢堡飯

這道夏威夷特色料理好可愛！鐵板鵪鶉蛋加上表情點綴，再用莎莎醬圍成很具夏威夷代表性的小花圈，裡面有兩層迷你牛肉漢堡，還沒吃已經感受到熱情的夏威夷，漢堡搭配底部醬汁一起吃，鐵板漢堡很香～

主廚還會變魔術！！！

主廚還要控場火焰鐵板秀、碗盤拋接秀！中間小小空擋時間還表演魔術秀，我都忍不住好奇問服務生，來這上班是不是要多才多藝？！

原住民煙燻烤豬炒飯

主廚還會問在場客人都有吃飽嗎？如果沒飽會準備多點炒飯，說真的我已經飽到不行，眼神早已放空，嚐了一口原住民煙燻烤豬炒飯，米飯粒粒分明帶點煙燻焦香，吃不下外帶回家當宵夜～

飯後 咖啡或茶

飯後有幾種咖啡與果汁、茶類可選！點了一杯冰涼水果茶，香甜度比較淡，剛才喝過桂花茶覺得好喝！飲料就點壺熱桂花烏龍茶，喝得到醇厚烏龍茶香與桂花清香感，讓人身心特別舒暢～

桌邊服務炙燒棉花糖慕斯！

飯後手工甜點

飯後點心烤棉花糖巧克力冰淇淋、肉桂南瓜杯子蛋糕二選一！冰淇淋上面擠了棉花糖慕斯，也是師傅自己做的，火槍炙燒融化，加上紅色蠟燭點綴，很有萬聖節氛圍，冰淇淋看起來像顆眼睛，濃郁好吃～

肉桂南瓜杯子帶有強烈肉桂味，吃起來酥香脆很有口感，搭配焦糖一起吃，整個嘴巴都是肉桂香～

＊KameKona夏威夷鐵板燒每季都有新主題新菜單！除了能近距離觀賞火焰秀，每道料理也挺驚艷，完全沒時間讓你滑手機，超適合慶生、約會或揪聚餐，每位主廚與服務生都好熱情，現場6個人一起演奏烏克麗麗唱生日歌，整個流程服務沒話說就是「讚」～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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