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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (新竹北區美食)「那家咖啡館」 ---坐落在西大路上的雙層人氣不限時咖啡館，手沖咖啡、 義式咖啡、花茶、輕食與多款鹹甜點，吃喝好自在!

(新竹北區美食)「那家咖啡館」 ---坐落在西大路上的雙層人氣不限時咖啡館，手沖咖啡、 義式咖啡、花茶、輕食與多款鹹甜點，吃喝好自在!

SJKen 人氣：17
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窩客好文

SJKen

發表篇數：1002篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

那家咖啡館
phone03-5221187
place新竹市北區西大路465號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這間離都城隍廟商圈不遠，位於新竹市北區西大路465號的「那家咖啡館」(There Cafe)，主打手沖咖啡、 義式咖啡、花茶、輕食與多款鹹甜點，從咖啡館外入口的燈光設計，到一樓推門而入，左邊是甜點櫃與咖啡廚房，右邊是一路延伸到底的客人桌椅，雙層樓的用餐空間十分寬敞，加上時尚的設計又不限時，每日10點開始營業，一直營業到凌晨1點，自然廣受歡迎，成了西大路上知名的人氣咖啡館，客群以年輕朋友與戀人為主，但大家都很安靜各自沉浸在自己的空間裡輕聲交談，沒有鬧哄哄的，這點很棒。

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順著樓梯上去，樓上的空間更加寬敞舒適，雕花的扶梯設計，增添了一絲古典的優雅

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上樓右邊靠牆的置物架，放置有杯墊、自行取用的紙杯與冷熱飲水，還有回收台， 擺放著井然有序，一樓櫃台的店員也會不時地上來送餐，清理桌面與收回客人堆疊的杯盤，讓空間保持得乾淨舒爽! 加上角落的綠色植栽，為空間點綴了一絲城市裡的大自然綠意!

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今年十月中旬晚上六點首訪，一二樓賓客幾乎全滿，很幸運地我在上了二樓後，還有一張靠樓梯旁的桌子兩張沙發椅可休息，掃了桌上的點餐APP條碼， 然後到一樓櫃台結帳，當晚點了一杯手沖精品咖啡「花香｜哥斯大黎加 音樂家 蕭邦 單品咖啡」(NT$190/杯)，一盤「雲朵秘密」(NT$140/盤)與一盤「厚乳酪 」(NT$110/盤)，一共花了NT$440。

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首先品嚐的是這盤造型十分吸睛的甜點「雲朵秘密」(NT$140/盤)，紅色的底座是四片可以食用的糖片，逐片享用甜而不膩的糖片後，中間就是軟綿的蛋糕體， 上面抹上一層如雲朵般的奶油，再放上如針劍般的巧克力，好看又好吃!

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接著享用了第二道甜點「厚乳酪蛋糕 」(NT$110/盤)，乳酪蛋糕別稱起司蛋糕，是源自於古希臘的一種食物，使用麵粉、蜂蜜和起司製作而成，最早是為了幫助奧林匹克運動員增強體力，流傳到後來輾轉成為了結婚時必備的甜點，這片「厚乳酪蛋糕 」底層由消化餅乾碎屑組成好咀嚼，中間的厚乳酪入口綿密札實，最上層的是蛋糕皮加上奶油，整體吃起來甜中帶鹹別有滋味!

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最後享用這杯手沖精品咖啡「花香｜哥斯大黎加 音樂家 蕭邦單品咖啡」(NT$190/杯)，採用葡萄乾蜜淺焙處理 ，慢慢品飲感受杯中玫瑰花香、哈密瓜、奶油蜂蜜甜感的獨特風韻! 美好悠遠的氛圍盡在不言中!

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喜歡喝手沖精品咖啡與甜點的朋友，找一天來這家位於新竹市北區西大路465號的「那家咖啡館 There Cafe)，修得浮生半日閒的優游自在，放輕鬆感受不限時的品飲樂趣!

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那家咖啡館（單品冰滴販売）
營業地址：300 新竹市北區西大路465號
營業時間：週一到週日10:00 ~凌晨01:00
營業電話： (03)522-1187
FB粉絲頁 : 那家咖啡館
IG : 那家咖啡館 therecafe9014psm


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

 
 
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