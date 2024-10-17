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(新竹東區美食)「老港陳」 --- 正宗港式人氣小吃店，愈晚生意愈好，道地港式腸粉、 鮮蝦雲吞、紅油抄手、廣東粥任你點!

SJKen 人氣：12
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窩客好文

SJKen

發表篇數：1002篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

老港陳港式美食
phone0932-298-808
place新竹市東區南門街55號
作者本次評價：
4.25
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
1.50
CP值
3.50
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(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen(新竹東區暗巷港式美食)「老港陳」(chenqiaoyin2，HK dishes restaurant), Oct 13, 2023, Hsinchu, SJKen 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這間隱身在暗巷中，位於新竹市東區南門街55號的「老港陳」港式美食，就距離上一篇介紹同一條街上的「鹿可咖啡」不遠，老闆是香港人，主打多款風味道地的港式腸粉、鮮蝦雲吞、紅油抄手、廣東粥、鍋燒意麵與小菜，感覺是港式為主，混搭川式與新竹在地的鍋燒米粉等美食，每天下午四點才營業，一直營業到晚上12點，週日公休。

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店面不大也說不上甚麼裝潢，但老闆自有一套做生意的方法，從等候時間、迎賓接待、點菜上菜，順暢的流程讓小店門庭若市，內用外帶的客人川流不息 。

​去年十月首訪，沒等多久就被招呼入內，看了菜單點了一盤「鮮蝦腸粉」(NT$80/一盤5條 ) 與一碗「鮮蝦雲吞意麵」(NT$80/碗) 合計一共NT$160，餐點上桌的速度也算快，因為客人實在太多，手腳步快很難應付一直湧進的來客! 當時牆上已貼出2023年11月開始漲價與新價目表，兩道美食都從原本的NT$80調升到NT$90，如今又過了快一年，有沒有再調高，就請新竹在地常去吃的朋友告知，但不管有沒有調漲，道地的港式風味依然保持不變!

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首先品嚐的是這盤招牌「鮮蝦腸粉」(NT$80/一盤5條，去年10月價格，11月後調升為NT$90 )，五條港式腸粉入口軟Q鮮嫩，外面就看得到小蝦米點綴其中，店家都是現點現做，所以上桌時都是熱騰騰，吃起來就特別過癮!

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接著享用了這碗「鮮蝦雲吞意麵」(NT$80/碗)，，雲吞就是台灣的餛飩， 皮薄內餡是實實在在的大鮮蝦， 跟在香港吃到的一模一樣，但意麵不是港式的意麵，而是以新竹的鍋燒意麵取代，湯鮮味美，吃得滿身熱呼呼的，一整個好滿足! 

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 喜歡在吃港式小吃的朋友，找一天來這家由香港人開的，位於新竹市東區南門街96號，隱身在暗巷中愈晚生意愈好的「老港陳」! 

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老港陳
營業地址：300新竹市東區南門街96號
營業時間：週一到週六16:00 ~24:00(週日公休)
營業電話： (03)527-8186
FB粉絲頁 : 老港陳 港式美食
IG : 老港陳



(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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新竹東區暗巷美食 老港陳 道地港式小吃
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