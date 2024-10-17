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這間隱身在暗巷中，位於新竹市東區南門街55號的「老港陳」港式美食，就距離上一篇介紹同一條街上的「鹿可咖啡」不遠，老闆是香港人，主打多款風味道地的港式腸粉、鮮蝦雲吞、紅油抄手、廣東粥、鍋燒意麵與小菜，感覺是港式為主，混搭川式與新竹在地的鍋燒米粉等美食，每天下午四點才營業，一直營業到晚上12點，週日公休。

店面不大也說不上甚麼裝潢，但老闆自有一套做生意的方法，從等候時間、迎賓接待、點菜上菜，順暢的流程讓小店門庭若市，內用外帶的客人川流不息 。



​去年十月首訪，沒等多久就被招呼入內，看了菜單點了一盤「鮮蝦腸粉」(NT$80/一盤5條 ) 與一碗「鮮蝦雲吞意麵」(NT$80/碗) 合計一共NT$160，餐點上桌的速度也算快，因為客人實在太多，手腳步快很難應付一直湧進的來客! 當時牆上已貼出2023年11月開始漲價與新價目表，兩道美食都從原本的NT$80調升到NT$90，如今又過了快一年，有沒有再調高，就請新竹在地常去吃的朋友告知，但不管有沒有調漲，道地的港式風味依然保持不變!

首先品嚐的是這盤招牌「鮮蝦腸粉」(NT$80/一盤5條，去年10月價格，11月後調升為NT$90 )，五條港式腸粉入口軟Q鮮嫩，外面就看得到小蝦米點綴其中，店家都是現點現做，所以上桌時都是熱騰騰，吃起來就特別過癮!

接著享用了這碗「鮮蝦雲吞意麵」(NT$80/碗)，，雲吞就是台灣的餛飩， 皮薄內餡是實實在在的大鮮蝦， 跟在香港吃到的一模一樣，但意麵不是港式的意麵，而是以新竹的鍋燒意麵取代，湯鮮味美，吃得滿身熱呼呼的，一整個好滿足!

喜歡在吃港式小吃的朋友，找一天來這家由香港人開的，位於新竹市東區南門街96號，隱身在暗巷中愈晚生意愈好的「老港陳」!

老港陳

營業地址：300新竹市東區南門街96號

營業時間：週一到週六16:00 ~24:00(週日公休)

營業電話： (03)527-8186

FB粉絲頁 : 老港陳 港式美食

IG : 老港陳





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