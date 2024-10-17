九族文化村花季第三部曲誕生【部落花季—秋之盛典】10/12-12/15隆重登場，驚豔全台！

九族文化村繼櫻花祭、紫戀薰衣草之後，即起推出第三個主題花季【部落花季—秋之盛典】，10/12-12/15為期兩個月，主打山豬纜車、部落花季，並由吉祥物山豬Kiki帶大家走進山村的祕密花園，打造獨特的浪漫秋季氛圍，並重新定義部落、生活美學與文化旅行的新玩樂方式。

其實秋天的溫度相當適合出遊，這次九族文化村的部落花季活動將以不特定的花海為主題，精選適合秋天的各色花卉，透過族人巧手布置，將原住民部落區老房舍布置成花園，加上潺潺小溪和裊裊炊煙，處處充滿生活美感。

另外九族廣場將於活動期間每日推出盛大表演節目，加碼安排排灣族節慶表演之五年祭大進場，以餘音繞樑古調和震撼的勇士舞蹈，帶出刺福球祈福儀式，邀請現場遊客參與體驗。

當然不容錯過的還有布農族的石板烤肉餐廳也配合推出秋天限定的新菜單，除竹筒飯、石板烤肉，還有滿滿秋天風味的「芋頭香菇炊飯」套餐、結合民族香料燒烤的「馬告香草烤雞排」套餐、濃郁的山味南瓜濃湯，和象徵豐收的「tai」山芋頭、紅豆藜麥飯。

｜南投魚池鄉。九族文化村｜

地址: 南投縣魚池鄉55544大林村金天巷45號

客服專線: 049-2895361

部落花季-秋之祭典活動時間: 10/12-12/15

九族文化村: 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ YouTube

｜九族文化村。部落花園巡禮｜

九族文化村經理黃瑞奇說明「部落花季—秋之盛典」活動已從10/12正式展開、將持續到12/15，原住民部落區精選瑪格麗特、海棠、雛菊等30-40種花卉，與族人巧手布置的石板屋、茅草屋利用花卉點綴地更加生動，並注入小溪和炊煙裊裊元素，營造出宛如英國鄉村花園的氣氛。

這是九族第一次推部落花季－秋之盛典，從暑假結束後開始準備，未來預計成為秋季常態活動之一。若想深度旅行，琉璃珠工坊設置山豬娃娃的商品專櫃，還將舉辦山豬捏陶、草編花環活動等活動，旅客能巡遊其中，動手做出專屬自己的飾品，為行程增添深刻記憶點。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園主題花圃

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園主題花圃，就連盪鞦韆都布置地美輪美奐，簡直是太好拍照了啦！

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮，園區到處可見可愛木屋造型的鳥巢，也期盼部落自然生態能夠越來越好。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮，這一處是部落花季最重要的畫面之一，周圍有著許多原住民主題雕塑，陽光從樹梢之間斜射下來，微光倒映在潺潺溪流間，耳朵聽著一陣陣蟲鳴鳥叫聲佐著水流聲，黃經理逗趣地說到，鳥兒總喜歡跑到溪流洗洗澡，整座園區自然生態相當豐富令人驚豔。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮，我們一行人站在裊裊炊煙的茅草屋前方，一起品嚐著族人利用石板烤出來的地瓜，剛烤熟的地瓜香氣四溢令人垂延三尺，很開心有機會享受部落悠閒氛圍。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮，這裡也是相當推薦大家來到九族部落，一定要停下腳步留下美好回憶的位置，五彩繽紛的各種花朵整齊擺放在牛車裡面，整體畫面充滿著秋天浪漫氣息。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_部落花園巡禮

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典，九族纜車出入口也有大型活動看板。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_園區出入口也可遇見花團錦簇綺麗畫面。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典_山豬KIKI也是這次花季活動主角之一。

｜九族文化村。排灣族五年祭典大進場｜

排灣族五年祭顧名思義為5年一次的大祭典，主要分為「前祭」、「主祭」、「後祭」等3個階段，各階層都有彼此的重要任務。其中的刺福球則是五年祭當中的一項重要儀式。

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

｜九族文化村。刺福球祈福儀式｜

刺福球儀式其實是排灣族的祭典活動，首先要拿著一根刺福球球桿，由祭司將福球往上拋，利用手上的球桿看準福球刺下去，每一顆福球代表不同意義，總共有四顆，象徵著財富、事業、家庭及健康的福球，只要刺到福球就可以得好運喔！園區也會請現場觀眾一起刺福球，也代表著九族祝福大家的心意。

▼九族文化村。刺福球祈福儀式

▼九族文化村。刺福球祈福儀式

▼九族文化村。刺福球祈福儀式

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼九族文化村。排灣族五年祭典大進場

▼擔任與會嘉賓的南投縣政府觀光處陳志賢處長致詞，九族文化村是全國最知名的景點，更是南投縣龍頭指標的觀光遊樂區，九族遊客量也代表南投遊客量，九族這幾年對於日月潭周邊觀光的貢獻不遺餘力，園區一直推陳出新，不論是櫻花季、或是新推出的部落花季，為秋冬季花卉嘉年華，開啟一個新的里程碑。

九族文化村對於環境教育也是貢獻相當大，這一次的部落花季-秋之祭典營造一個生活美學的場域，利用九族部落場域將南投的花卉分享給更多人。藉此吸引更多觀光客來九族觀光，進而將南投之美推廣出去。

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典

▼九族文化村。部落花季-秋之祭典

｜九族文化村。巫師祈福儀式｜

九族文化村的巫師祈禱儀式主要是一種文化特色活動，目的是保護人民平安，祈求辟邪。巫師祈福儀式是九族文化村重要的文化展示項目之一，傳遞各種獨特的文化體驗，歡迎大家來感受台灣原住民的精神信仰和文化傳統。

▼九族文化村。巫師祈福儀式

▼九族文化村。巫師祈福儀式

｜九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單｜

布農族的石板烤肉餐廳也配合推出秋天限定的新菜單，除竹筒飯、石板烤肉，還有滿滿秋天風味的「芋頭香菇炊飯」套餐、結合民族香料燒烤的「馬告香草烤雞排」套餐、濃郁的山味南瓜濃湯，和象徵豐收的「tai」山芋頭、紅豆藜麥飯。

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_ 剝皮辣椒野菇筆管麵、碳烤綜合時蔬

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_剝皮辣椒野菇筆管麵、碳烤綜合時蔬

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_花生杏仁奶酪、馬告香腸糯米串

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_馬告香腸糯米串

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_小山芋、田園時蔬生菜沙拉

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_ 田園時蔬生菜沙拉

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_小山芋

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_部落紅豆飯、芋頭香菇炊飯

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_栗子南瓜濃湯

▼九族文化村。原住民風味餐-秋天限定新菜單_無糖萊姆蘋果茶

｜九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號｜

九族文化村特別重新打造日月潭水晶纜車車廂，以手繪風格呈現櫻花女王模樣，搭配園區內的百重櫻、吉野櫻、富士櫻，及全台稀少的台灣雪櫻三種花色圖形，是全球唯一以櫻花女王為主題打造，期間限定行駛營運的「櫻花女王號」纜車，並且將這次活動主題之一的山豬KIKI巧妙地融入日月潭纜車中，讓我們搭乘纜車與山豬KIKI共同欣賞日月潭的湖光山色。

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號，萌趣山豬KIKI也成為本次活動的部落解說員，將在纜車內與大家一同互動超有趣。

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號

▼九族文化村。山豬KIK纜車-櫻花女王號，搭乘日月潭纜車飽覽湖光山色。

九族文化村部落花季—秋之盛典活動已從10/12正式展開、將持續到12/15，正逢日月潭花火音樂自行車嘉年華系列活動期間，遊客可善用永續獎勵，安排白天到九族文化村玩樂、晚上到日月潭看嘉年華煙火。

直到11/24之前的假日，到九族官網下載優惠憑證，就可以購優惠價（出示憑證九族780元、日月潭纜車只要300元）入園， 10月底前平日也可加入南投國稅局line官方帳號的雲端發票，即可獲得九族文化村和日月潭纜車的電子優惠券、優惠價入園，更多詳情請上 官網 查詢。

｜南投魚池鄉。九族文化村｜

地址: 南投縣魚池鄉55544大林村金天巷45號

客服專線: 049-2895361

部落花季-秋之祭典活動時間: 10/12-12/15