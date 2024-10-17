前一陣子看到第1001個故事，介紹過板橋重慶市場的「呷品香滷味」之後，

透過演算法的貢獻～原來1001個故事也走入基隆，紀錄一間人氣超夯的甜點店。

而這幕後的主因之一絕對來自於金龍師傅，曾經榮獲全台蛋糕冠軍的殊榮，

金龍師傅也未曾止步，繼續不停的研發與進步～傳遞著品嚐甜點的幸福！

讓胖達一起帶大家來看看這家「禾月堂菓子工坊」，有什麼魅力～

讓大家每天趨之若鶩前來。

禾月堂菓子工坊

禾月堂位於基隆塔附近，如果從基隆火車站步行過來約15分鐘左右的路程，

而這邊也常常為兩者的中繼站啦！

上去前～品嚐一口美好，下來後～買上一些伴手禮犒賞犒賞自己 。

*從門口處就可以看到基隆塔矗立在前方囉！可惜當天下雨天，胖達無緣上去一探

潔白明淨的店面裡面透著溫暖的黃光，外面的滂沱大雨也是讓胖達趕快走進門市裡面 。

一進門市那微甜的空氣，令胖達整個心情也都感覺甜甜的～，

蛋糕們放在冷藏櫃中，每一個都非常的精緻，感覺每一樣都非常好吃！

*蛋糕櫃中有各式乳酪蛋糕、可麗露、千層蛋糕、洋果子、冷萃咖啡、4&6吋蛋糕等。

*現場皆以現有品項做販售喔，

所以如果怕現場不知道有沒有喜歡的蛋糕也建議撥打電話詢問看看喔！

*店內也有販售北海道乳酪&鮮奶油喔!

整體店面感覺是以外帶店為主，不過門市內也有兩個位置可以來做個簡單內用喔！

琳琅滿目的蛋糕，失心瘋的我一口氣點了超多～～～

有「日本麝香葡萄乳酪」、「北海道砂糖橘乳酪」、「北海道草莓乳酪」、

「北海道藍莓優格乳酪」、「6度Ｃ檸檬塔」、「提拉米蘇塔」、

「抹茶可麗露」、「焦糖可麗露」。如果可以還真的都想要每一個都買來吃吃看～～～！

禾月堂菓子工坊 塔式甜點

禾月堂目前有四種口味的塔類，「巧克力塔」、「檸檬塔」、「提拉米蘇」、「 抹茶」，

其中巧克力塔的內餡是選用72%的巧克力將做為內餡，而其它三者則是採用慕斯的方式喔！

另外塔類外層是由塔皮所包覆，服務人員會建議在當天食用完畢，口感較佳喔！

提拉米蘇塔

外層是塔皮，內餡則是由馬斯卡彭起司做成超綿密的慕斯口感，

與咖啡香甜酒的搭配上不會過於苦澀與甜膩，加上可可粉的香氣，

塔皮酥脆，沒有手指餅乾的濕潤感，留在口中的是更純粹的順滑細膩的綿密感。

檸檬塔

內餡超級綿密滑順彷彿美乃滋般，滋味是股非常新鮮的檸檬酸甜風味，

搭配酥脆的塔皮相伴，口感層次豐富度極佳。

禾月堂菓子工坊 北海道乳酪切片蛋糕

乳酪蛋糕系列應該是禾月堂最大宗、最受歡迎的甜點了～～！

其黃金比例做成的無限乳酪更不知道擄獲了多少人的胃。

當然胖達必不可少的也點上了好幾樣～。

蛋糕外層可以品嚐著味道非常讚的牛奶酥餅，

用著減醣的海藻糖配上著天然發酵奶油，做出來口感酥脆、不甜膩，且奶香豐郁。

而這頂級的牛奶酥餅承載著，運用黃金比例搭配添加十勝鮮奶油與北海道乳酪所製成的乳酪內餡，

質地細膩、柔順輕盈，特有的酸甜水果香，讓吃起來的風味尤為清爽。

日本麝香葡萄乳酪蛋糕

麝香葡萄切著對半，一片片的綴飾在乳酪蛋糕之上，搭配著下方的乳酪蛋糕，

一起入口那麝香葡萄的果肉飽滿多汁、豐富的奶香味與鮮奶油的酸甜感，豐富了層次，

而那葡萄的滋味與十勝特有的水果香，在尾韻上還帶出了淺淺的檸檬風味。

北海道砂糖橘乳酪

砂糖橘咬下去真的是爆汁，沒有明顯的酸味，入口非常甜美多汁。

北海道藍莓優格乳酪

藍莓下方有搭上一層店家特製的藍莓醬，非常濃郁，

增加了口感酸甜層次性，入口的滋味變得更加迷人～！

北海道草莓乳酪

草莓鮮紅的外觀抹上糖水更是亮眼，散著淡雅莓果香，

入口微微酸甜，口感柔軟且而有嚼勁，果肉也很細緻，

禾月堂菓子工坊 可麗露

禾月堂在可麗露上也有許多口味可以來選擇喔！

目前有「經典焦糖」、「巧克力」、「伯爵」、「抹茶」四種來給我們挑選，

胖達挑選了現場目前有的「焦糖」、「抹茶」來嚐鮮看看～

抹茶

外層有灑上些許的抹茶粉，一切開，就可以看見那，深綠的抹茶色的蜂巢狀內裡，

味道聞著有這清淡茶香，咀嚼著的過程茶香會慢慢釋放，愈吃愈香～。

經典焦糖

外層帶有著烘焙過的焦糖香氣，入口後咬上那酥脆的外層，再到內裡的柔嫩，

在口中散發著的萊姆酒香與香草芬芳交織的風味，整體品嚐起來不會太膩口喔!

禾月堂菓子工坊 北海道乳酪蛋糕

最後最後胖達還有帶上一個6吋的北海道草莓乳酪蛋糕，

拿出來的時候草莓與乳酪香氣更盛，

草莓也由原本的切丁狀變成的切半，讓人吃起來感受上更過癮，咬勁更佳~!!

切開的橫切面下方也是超讚的無限乳酪內餡，這乳酪真的是百吃不膩，

細膩柔順且輕盈的口感，搭上其果香讓尾韻留下清爽感~真的好推~!!

禾月堂菓子工坊 結語

透過第1001個故事讓胖達知道了更多好吃的美食，

而禾月堂本身也是基隆超知名的甜點店；

金龍師傅回到故土全心全意地，將自己一生所學奉獻給自己的家鄉，

讓我們可以吃到這一口口高貴不貴的精緻甜點~~!

沒吃過的朋友們，一定也要來吃吃看~

吃下會有個~疑!跟之前吃過的乳酪蛋糕真的不太一樣~!

這邊胖達也分享資訊給大家囉~~~

店名 : 禾月堂

地址 : 基隆市中正區信四路6號

電話 : 02 2426 0027

禾月堂 FB : FB 粉絲團

禾月堂 IG : IG 粉絲團