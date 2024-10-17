糖糖的愛店晴天菓子又推出新品啦！堪稱全間店好吃不採雷的厲害麵包店，不管是麵包、吐司、甜點還是蛋黃酥都超好吃！這次再推新品「甜燒餅」，好吃程度不輸秒殺名店，重點是這裡買不必等不必排隊，隨時都能買到，價格也超甜，趁還沒爆紅趕緊買起來

晴天菓子位置

台中質感麵包店晴天菓子位在台中北區西屯路上，靠近健行路，距離科博館、勤美誠品、金典酒店不遠，店面小巧精緻，外觀充滿濃厚的日式風格

晴天菓子的門口旁還設置了麵粉袋拼貼出來的麵粉牆，上頭都是店內所使用的日本麵粉

晴天菓子環境

晴天菓子的店內空間不算大，裝潢溫馨舒適，品項更是多樣化，各式各樣的麵包，台式、日式；歐式應有盡有，絕對是麵包控的最愛，還有司康、千層蛋塔、曲奇餅乾及北海道生乳布丁等，建議下午兩點來品項最齊全

糖糖這次來晴天菓子也推出好多新品，奶香味濃厚的巴布羅吐司，還有松露控最愛的松露口味麵包

這次新品除了麵包，還多了北海道生乳布丁，單個65元，買四個不僅打九折還有禮盒裝，送禮超適合，也有提供宅配服務唷

來來來！最狂新品來啦！秒殺甜燒餅在晴天菓子也買得到，不必等不必排，現場來就能買得到，使用法國蒙太古AOP奶油製作，用料實在，口味不輸秒殺名店，價格也超佛，來店自取再享買五送一，現烤新鮮出爐，每日限量開賣，趁現在還沒爆紅不用排隊趕緊給他買起來

鹽之花甜燒餅 60元

晴天菓子的鹽之花甜燒餅嚴選日本麵粉、紐西蘭無水奶油製成的外餅皮，內餡的糖餡是採用上白糖及AOP奶油製作而成，而非麥芽糖，烤焙前再撒上黑芝麻及法國鹽之花增添香氣，完美色澤加上撲鼻而來的香氣讓人著迷不已，單顆販售60元，來店自取買五送一，購買八入還享盒裝及宅配服務

還沒入口就被那撲鼻而來的香氣給迷住，咬下去更是香氣四溢，外皮香酥脆口，內餡香甜不膩，尾韻還帶有法國鹽之花的迷人鹹香，吃上一塊就愛上，就連平常不太吃甜食的長輩也深受喜愛

北海道生乳布丁 65元

喜歡吃布丁的朋友，晴天菓子也買得到，嚴選北海道中澤生乳鮮奶油、新鮮雞蛋、台灣小農鮮奶、香草籽及日本上白糖熬煮的焦糖製成，單個65元，四入可盒裝還享九折優惠，也有提供宅配服務

晴天菓子的北海道生乳布丁裡頭可以看到一點一點的香草籽，一入口就能感受到濃郁奶香，口感超綿密，吃到最底下還有焦糖的香氣，吃起來不死甜，超好吃

松露芝士 45元

松露控必吃的松露芝士，嚴選日本麵粉、魯邦天然酵母、天然發酵奶油製作，中間加入松露芝士，最後鋪上披薩絲焗烤，麵包口感軟綿，除了起司的香濃還多了松露的香氣

巴布羅吐司 95元

最後這款新品巴布羅吐司也超厲害！嚴選日本麵粉及使用魯邦天然酵母，加上上白糖調和，上頭是墨西哥皮，奶香味濃厚，吐司口感細膩柔軟就像海綿蛋糕，讓人愛不釋手

晴天菓子麵包這次新品又再次讓糖糖驚艷，不只蛋黃酥，這次新品甜燒餅也超級好吃！口感香酥脆口，鹹甜交織，吃上一塊就會停不下來，來店自取還享買五送一，另外也有提供宅配服務，滿2000元享免費，想吃甜燒餅不必排隊，來晴天菓子就能吃到，推薦給大家～