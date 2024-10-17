為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北信義-[日淬 Sun Drip Coffee] 近六張犁捷運站富陽街口，極簡混凝土工業風格空間，甜蜜楓糖奶油吐司與布丁，隱藏寧靜住宅區的…

台北信義-[日淬 Sun Drip Coffee] 近六張犁捷運站富陽街口，極簡混凝土工業風格空間，甜蜜楓糖奶油吐司與布丁，隱藏寧靜住宅區的新開幕寵物友善咖啡廳

Elisa 人氣：21
share
窩客好文

Elisa

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

日淬 Sun Drip Coffee
place台北市信義區富陽街22號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章

PXL_20241007_060155322_结果

新開幕不久的日淬隱藏在六張犁站附近的富陽街巷弄

極簡的設計風格跟平日不限時的友善規則讓人立刻加入工作咖啡廳清單

即使地處非市中心又不是假日依舊幾乎客滿非常有人氣

PXL_20241007_060205688_结果

金屬銀色立牌低調寫了咖啡廳店名搭配植栽

白色牆面上的Logo很有設計感

不特別說差點會讓人以為是個室內設計工作室

階梯旁的窗邊還有一組戶外座位可以直接坐在座墊上非常隨性自在

PXL_20241007_104717878_结果

店內沒有廊柱遮蔽視野良好

雖然有著寬敞的空間但卻很大方設計了不到10組的座位

讓每一組客人都能享受極大化的寬敞環境非常舒適放鬆

PXL_20241007_111633487_结果

唯一一組的沙發座位特別適合聚餐放鬆

擁有兩面大片落地窗牆面很有通透感

特別是白天的時候迎來光線自然舒服

PXL_20241007_111629044_结果

門口的兩組座位之間有著相當距離完全不擁擠

桌面非常大即使點了好幾份飲品餐點也擺得下

PXL_20241007_111620521_结果

內側座位也有兩桌雙人座位

幾乎所有的座位旁都有提供插座可以使用

是個很適合工作讀書的好地方

PXL_20241007_062257923_结果

開放式的吧檯空間打理得整齊乾淨

可以從各個方位觀賞主理人細心沖煮每一杯咖啡與甜點製作

雖然是一人作業的店面但等候餐點上桌的時間不是很久

PXL_20241007_060331715_结果

飲品菜單很細心依照種類分頁

提供1+1組合就會有種對咖啡很注重的專業感

內用續杯提供折扣優惠

最新的完整菜單可以在店家的IG查看

PXL_20241007_060946575_结果

想喝手沖的單品豆直接以手寫介紹放在櫃檯桌面

日淬也有販售自家設計包裝的濾掛包

豆子是跟知名的鬧蟬烘豆工作室合作烘焙

PXL_20241007_060943452_结果

每日甜點公布在櫃檯的小白板上

如果當天內有新增或售完甜點也會隨時新增調整

PXL_20241007_062214065_结果

鮮奶厚吐司 楓糖奶油 120元

一開始先吃份吐司當遲來的早午餐

厚片吐司上雖然不明顯但其實已經吸附了滿滿的楓糖

依舊有著外酥內軟的柔軟彈性帶著淺淺乳香

以吐司的熱度讓奶油融化後香氣更是濃郁

楓糖充分的甜蜜佐以奶油鹹香甜而不膩

PXL_20241007_084423413_结果

焦糖布丁 110元

日淬的布丁在點餐之後會現打鮮奶油作為頂部點綴才上桌

布丁的個頭不算太大顆作為一人份的下午茶剛好

焦糖液屬於糖水的類型偏甜沒什麼焦糖的微苦感

PXL_20241007_084435251_结果

鮮奶油對我來說有點太濃郁不夠清爽

灑上的餅乾碎感覺有點肉桂香增加口感與味道層次

布丁本身吃起來質地軟嫩但吃完整顆會有點油感殘留嘴邊

PXL_20241007_061503032_结果

桂花釀拿鐵 160元

比較難得看到有桂花釀口味的拿鐵讓我久違點了熱飲

拿鐵的奶泡勾勒出漂亮的線條圖騰

撒上乾燥的桂花花瓣更顯清香綿長

喝起來口感濃郁不會過甜帶著優雅花香

特別是微雨的天冷享用更暖和身心

PXL_20241007_085313190_结果

西西里 150元

最後還是忍不住點了我最喜歡的西西里

咖啡與檸檬汁幾乎是1:1的比例分層乾淨俐落

頂部點綴的是酸度更明亮的綠檸檬

喝起來酸度頗夠我個人很滿意

 

在寵物友善的日淬有時也能見到客人帶著心愛的毛孩造訪

整體空間非常舒服寧靜

主理人親切友善非常讓人有好感

下次會想再來試試司康跟達克瓦茲的美味

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/10/07

花費: TWD520(桂花拿鐵+西西里+吐司+布丁各1)

日淬 Sun Drip Coffee

IG

12:00-19:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日有候位2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區富陽街22號


檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北信義-[柑橘Shinn 鴨蔥] 近六張犁捷運站5分鐘，人氣名店柑橘二號分店，特色鴨與蛤蜊山珍海味高湯，油香鴨醬叉燒飯推薦，果香清爽系拉麵推薦

台北大安-[Soloist! Cafe] 六張犁站5分鐘靜巷，少女心爆棚粉嫩草莓手工甜點，清新溫柔純白調空間，歐洲鄉村童話風格質感咖啡廳

台北大安-[Java Bird Coffee 禾雀咖啡工作室] 近六張犁站通化夜市旁，自家烘焙手沖單品，自家製可愛家常甜點輕食，寧靜社區的溫馨舒適咖啡廳

文章標籤
台北 信義區 六張犁 台北美食 信義區美食 六張犁美食 台北咖啡廳 信義區咖啡廳 六張犁咖啡廳 咖啡廳 新開幕 日淬 日淬 Sun Drip Coffee 布丁
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台北
morechevron_right
文章關鍵字
台北 信義區 新開幕 咖啡廳 more
檢舉
share
chevron_left

台北大安-[貝克宅忠孝店]忠孝復興站旁近新光三
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up