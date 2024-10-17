國華街美食小吃_許家蝦仁肉圓芋粿─中西區小吃，芋頭控新歡底加：每口都很芋的超有料手工芋粿，只賣三樣小吃傳三代，蝦仁肉圓、香菇肉羹、芋粿好實在，飄香多年始終如一的古早好滋味_附菜單，台南國華街必吃+1
目錄索引
1. 關於許家蝦仁肉圓芋粿
3. 許家蝦仁肉圓芋粿環境開箱
3.1 許家蝦仁肉圓芋粿_接待區
3.2 許家蝦仁肉圓芋粿_製餐區
3.3 許家蝦仁肉圓芋粿_用餐區
4. 許家蝦仁肉圓芋粿餐點分享
√ 最愛TOP1_芋粿
√ 蝦仁肉圓
√ 香菇肉羹
5. 消費資訊
5.1 許家蝦仁肉圓芋粿餐點評價
5.2 許家蝦仁肉圓芋粿菜單
6. 國華街美食小吃相關資訊
6.1 品牌資訊
「國華街美食小吃」
「中西區小吃_台南國華街必吃」
許家蝦仁肉圓芋粿在哪裡
許家蝦仁肉圓芋粿位於台南市中西區國華街三段8號；台南知名美食商圈_國華街必探美食之一、近海安路藝術街、台南市美術館二館，附近有公車站、機車停車格、雞車收費停車場、汽車收費停車場。
許家蝦仁肉圓芋粿餐點特色
「祖傳三代手工芋粿」
「每天新鮮製作、炊蒸蝦仁肉圓」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_中正商圈站，走路1分鐘。
機車：附近機車停車格_中正路、友愛街立體機車停車場。
汽車：俥亭停車場_中正場，走路4分鐘、城市車旅停車場_海安路地下停車場。
國華街三段中正路交叉口_海安路藝術街附近
國華街三段中正路交叉口、海安路藝術街附近；選址於台南市中西區國華街三段的許家蝦仁肉圓芋粿，周邊有公車站、機車停車格、機車收費停車場、汽車收費停車場。
小吃店門口
接待區
外帶、內用都在此區點餐、結帳。
製餐區
確認餐點內容後，闆娘手法熟練地火速備餐 → 出餐。
蝦仁肉圓
每天新鮮製作、炊蒸出爐的台南必吃_蝦仁肉圓。
用餐空間
簡單設置幾張桌子、椅子，用餐空間維持得蠻乾淨的~
桌面上有準備筷子、湯匙、辣醬、烏醋，方便用餐時就近取用。
√ 最愛TOP1_芋粿 50元
主打一個外表不討喜但很實在的手工芋粿。
淋上特製醬汁襯托芋頭香氣，每一口都可以吃到鬆軟綿香芋頭塊，香氣飽滿、吃完一份還想再吃一份。
√ 蝦仁肉圓 60元
一份有三顆。
每天新鮮製作、炊蒸出爐的蝦仁肉圓，肉圓皮是軟Q無粉感的，還有蝦肉鮮香、豬肉鮮味的特製餡料。
√ 香菇肉羹 50元
這個肉羹塊很實在！
不會為了要讓肉羹看起來很大塊裹很多的粉漿，是可以吃到豬肉紮實口感、肉鮮味的。
料好實在的羹湯，可以吃到脆口筍絲、軟滑黑木耳，羹湯口感不會太稠、鹹度很督賀~
Ⅴ 消費資訊
√ 探店日期：2024_10月。
√ 付款方式：現金。
國華街美食小吃，跟著在地朋朋分享的必探美食吃一輪，午餐時間走進已傳三代的許家蝦仁肉圓芋粿。
在簡約溫馨的傳統小吃店空間裡，吃著芋頭控超推的超芋手工芋粿，每一口都可以吃到芋頭塊真的很~有~料，另外兩樣：香菇肉羹、蝦仁肉圓的美味分數也都有在水準上，會收入國華街必探美食的口袋名單裡。
國華街美食小吃_許家蝦仁肉圓芋粿菜單，攝於2024_10月。
許家蝦仁肉圓芋粿
熱門搜尋：國華街美食小吃、中西區小吃。
⏰ 營業時間
每天 09：30~21：30
📍 地址：台南市中西區國華街三段8號
📞 電話：06 228 8897
■ 品牌資訊