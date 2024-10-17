國華街美食小吃_許家蝦仁肉圓芋粿─中西區小吃，芋頭控新歡底加：每口都很芋的超有料手工芋粿，只賣三樣小吃傳三代，蝦仁肉圓、香菇肉羹、芋粿好實在，飄香多年始終如一的古早好滋味_附菜單，台南國華街必吃+1

目錄索引

1. 關於許家蝦仁肉圓芋粿

2. 交通指引_許家蝦仁肉圓芋粿

3. 許家蝦仁肉圓芋粿環境開箱

3.1 許家蝦仁肉圓芋粿_接待區

3.2 許家蝦仁肉圓芋粿_製餐區

3.3 許家蝦仁肉圓芋粿_用餐區

4. 許家蝦仁肉圓芋粿餐點分享

√ 最愛TOP1_芋粿

√ 蝦仁肉圓

√ 香菇肉羹

5. 消費資訊

5.1 許家蝦仁肉圓芋粿餐點評價

5.2 許家蝦仁肉圓芋粿菜單

6. 國華街美食小吃相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於許家蝦仁肉圓芋粿

「國華街美食小吃」

「中西區小吃_台南國華街必吃」

許家蝦仁肉圓芋粿在哪裡

許家蝦仁肉圓芋粿位於台南市中西區國華街三段8號；台南知名美食商圈_國華街必探美食之一、近海安路藝術街、台南市美術館二館，附近有公車站、機車停車格、雞車收費停車場、汽車收費停車場。

許家蝦仁肉圓芋粿餐點特色

「祖傳三代手工芋粿」

「每天新鮮製作、炊蒸蝦仁肉圓」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_中正商圈站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_中正路、友愛街立體機車停車場。

汽車：俥亭停車場_中正場，走路4分鐘、城市車旅停車場_海安路地下停車場。

Ⅱ 交通指引_許家蝦仁肉圓芋粿

國華街三段中正路交叉口_海安路藝術街附近

國華街三段中正路交叉口、海安路藝術街附近；選址於台南市中西區國華街三段的許家蝦仁肉圓芋粿，周邊有公車站、機車停車格、機車收費停車場、汽車收費停車場。

Ⅲ 許家蝦仁肉圓芋粿環境開箱

小吃店門口

■ 許家蝦仁肉圓芋粿_接待區

接待區

外帶、內用都在此區點餐、結帳。

■ 許家蝦仁肉圓芋粿_製餐區

製餐區

確認餐點內容後，闆娘手法熟練地火速備餐 → 出餐。

蝦仁肉圓

​​​​​​​每天新鮮製作、炊蒸出爐的台南必吃_蝦仁肉圓。

■ 許家蝦仁肉圓芋粿_用餐區

用餐空間

簡單設置幾張桌子、椅子，用餐空間維持得蠻乾淨的~

​​​​​​​桌面上有準備筷子、湯匙、辣醬、烏醋，方便用餐時就近取用。

Ⅳ 許家蝦仁肉圓芋粿餐點分享

√ 最愛TOP1_芋粿 50元

主打一個外表不討喜但很實在的手工芋粿。

淋上特製醬汁襯托芋頭香氣，每一口都可以吃到鬆軟綿香芋頭塊，香氣飽滿、吃完一份還想再吃一份。

√ 蝦仁肉圓 60元

一份有三顆。

每天新鮮製作、炊蒸出爐的蝦仁肉圓，肉圓皮是軟Q無粉感的，還有蝦肉鮮香、豬肉鮮味的特製餡料。

√ 香菇肉羹 50元

這個肉羹塊很實在！

不會為了要讓肉羹看起來很大塊裹很多的粉漿，是可以吃到豬肉紮實口感、肉鮮味的。

料好實在的羹湯，可以吃到脆口筍絲、軟滑黑木耳，羹湯口感不會太稠、鹹度很督賀~

Ⅴ 消費資訊

√ 探店日期：2024_10月。

√ 付款方式：現金。

■ 許家蝦仁肉圓芋粿餐點評價

國華街美食小吃，跟著在地朋朋分享的必探美食吃一輪，午餐時間走進已傳三代的許家蝦仁肉圓芋粿。

在簡約溫馨的傳統小吃店空間裡，吃著芋頭控超推的超芋手工芋粿，每一口都可以吃到芋頭塊真的很~有~料，另外兩樣：香菇肉羹、蝦仁肉圓的美味分數也都有在水準上，會收入國華街必探美食的口袋名單裡。

■ 許家蝦仁肉圓芋粿菜單

國華街美食小吃_ 許家蝦仁肉圓芋粿菜單，攝於2024_10月。

Ⅵ 國華街美食小吃相關資訊

許家蝦仁肉圓芋粿

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⏰ 營業時間

每天 09：30~21：30

📍 地址：台南市中西區國華街三段8號

📞 電話：06 228 8897



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■ 品牌資訊

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