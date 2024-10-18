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上次帶爸媽在台北吃加勒比海料理，他們印象深刻！到新竹時，又跑來吃一次😂但這次不同，剛好遇到墨西哥活動月，點了一整桌的墨西哥料理、邊喝他們精釀啤酒，好好吃～是竹北很推薦的餐酒館！

ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 竹北旗艦店 餐點

現在剛好有期間限定的墨西哥月！推薦大家可以3-4人一起來享受一頓墨西哥風情～

辣味手撕雞沙拉 NT.320 不客觀推薦★★★★★

軟嫩手撕雞肉，搭配新鮮蔬菜、番茄、黑豆、酪梨等食材，佐以濃郁的墨西哥醬汁。香料的酸爽微辣刺激增添了不少層次感，，整體口感清爽且不失豐富，適合作為開胃前菜。

墨西哥風味橙汁酸醃蝦 NT.320 不客觀推薦★★★★★

鮮嫩的蝦肉加入了酸橙汁、檸檬汁、洋蔥、香料等，帶有微酸的果香與蝦肉的鮮美相輔相成，呈現完美熱帶風情。沒有太多辣感，酸中帶甜的香氣讓人一口接一口。

墨式火烤牛排佐醬炒玉米餅 NT.480 不客觀推薦★★★★★

火烤牛排完美呈現了外脆內嫩的質感，還有濃濃烤香氣息，和酥脆的玉米餅一起入口，並灑上大量起司與獨門秘製墨式酸紅辣醬，口感豐富且層次多元。牛排的肉汁鮮美，摻入辣味醬汁更是別有一番風味。

辣起司肉醬佐玉米片 NT.320 不客觀推薦★★★★★

充滿墨西哥風味的料理，濃郁的起司與香辣肉醬交融在一起，混著酥脆的玉米片，簡直是無法抗拒的絕佳下酒小食。起司的奶香與肉醬的香料風味完美結合，一開始辣度不高，但會越吃越感受到涮嘴的辣度，讓人忍不住狂吃！

香料魚塔可佐莎莎醬 NT.360 不客觀推薦★★★★★

炸過的魚肉不僅肉質細緻不乾柴、外層酥脆口感，淋上新鮮的莎莎醬更是令人胃口大開。莎莎醬的酸甜味平衡了魚肉的油脂感，烤餅的脆與魚肉的嫩滑形成了絕佳對比。

鹹豆起司塔可醬 NT.240 不客觀推薦★★★★★

這道是傳統的墨西哥小吃，酥脆玉米餅包裹，滿滿豆類與起司混合的內餡，鹹香味十足、但辣度不算太高，豆子的軟糯與起司的濃郁相輔相成，和外頭脆脆口感超絕配。

墨西哥風味香料雞湯 NT.260 不客觀推薦★★★★★

雞肉、番茄、黑豆、辣椒為主軸的湯品，湯頭濃郁且帶有微微的辛辣感，同時蘊含蔬菜的清新，溫潤番茄香，雞肉軟嫩、很輕易地便骨肉分離，鮮美又爽口。

墨西哥焦糖布丁 NT.220 不客觀推薦★★★★★

焦糖布丁完美結合了奶香與焦糖的甜美，和常見綿密柔順的布丁不太一樣，吃起來更加紮實，甜而不膩又多些苦味，非常適合作為餐後的完美收尾。

ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 竹北旗艦店 精釀啤酒

(未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車)

精釀啤酒是ABV系列的主打特色，無論是初次嘗試精釀啤酒的客人，還是資深啤酒愛好者，都能在此找到滿足味蕾的選擇。餐廳提供多款來自世界各地的精釀啤酒，覆蓋不同風味與類型，無論是濃烈的黑啤酒、清爽的小麥啤酒，還是其他充滿創意的特調啤酒，這裡都有令人驚艷的選擇。

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迷情海岸 香草拿鐵巧克力牛奶斯陶特啤酒 Lost Coast Vanilla Latte Chocolate Milk Stout

有濃郁的香草與巧克力風味。入口時先感受到牛奶的絲滑質感，隨後香草與巧克力的甜美氣息充斥味蕾。濃厚的口感中帶有一絲苦味，非常適合搭配甜點或作為餐後的享受，喝起來像是啤酒版的巧克力牛奶，令人印象深刻。

浮光 柚香小麥啤酒 Refined Goods Yuzu Aled

這款啤酒具有清爽的柚香氣息，喝起來口感輕盈，非常適合喜歡清淡口味的人。小麥啤酒本身的麥香與柚子的酸甜巧妙融合，讓人彷彿在夏日的午後喝到一杯沁涼的水果調飲，無論是搭配清爽的前菜或是海鮮，都能完美襯托食物的風味。

ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 竹北旗艦店 交通及地理位置

店內有兩層樓，位置非常多。裝潢完美呈現加勒比海的異國風情，充滿濃厚的熱帶海島元素。木製家具與椰子樹畫作相互輝映，整體氛圍讓人仿佛置身於陽光明媚的海灘邊。色彩鮮豔的畫作與柔和的燈光營造出輕鬆愉快的氛圍，非常適合與朋友相聚或享受一段用餐時光。

我個人很喜歡他們窗邊的採光位置。

無論是環境、食物，還是啤酒選擇，ABV都展現出極高的水準。這裡不僅僅是啤酒愛好者的天堂，也是一個能夠體驗異國風味、感受加勒比海熱情的絕佳場所，推薦大家試試現在的墨西哥風味料理。每一道菜餚都充滿心思與創意，與精釀啤酒的搭配更是讓人回味無窮。