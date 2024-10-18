炭火燒肉 X 恐龍冒險！無限暢食等你來體驗🔥

🍖 超人氣的《田季發爺台南中華店》，帶來充滿探險感的燒肉饗宴！店內那巨大的暴龍裝飾，讓人仿佛走進侏羅紀世界，超震撼！無論是西班牙伊比利豬、澳洲和牛，還是鮮美海鮮，兩小時無限量暢吃，簡直是吃貨的天堂✨

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🌟 特色亮點一覽：

- 巨大暴龍裝飾，侏羅紀氛圍滿點！🦖

- 兩小時燒肉、海鮮無限暢食，午餐到宵夜都沒問題！🍤🥩

- 哈根達斯與酷聖石冰淇淋無限供應，甜點控狂喜！🍦🍧

- 現場炭火烤肉，香氣四溢，肉質鮮嫩多汁🔥

- 自助飲料吧，從鮮果汁到氣泡飲，應有盡有，消暑解膩最讚！🥤

- 貼心服務，燒烤小幫手隨時支援，讓用餐更無負擔😊

無論是家庭聚餐、朋友聚會，這裡都能讓大家開心吃到飽，現在還限期滿額贈送小小兵限定周邊，根本吃貨與小小兵迷的雙重快樂🎉 趕快一起來大快朵頤吧！

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【桃園成功店】11:30-01:30 桃園市桃園區成功路二段 1 號 03-3331161

【桃園中壢店】11:30-02:00 桃園市中壢區中美路二段 136~138 號 03-4225066

【新竹竹北店】11:30-23:30 新竹縣竹北市文興路一段 5 號 03-6688692

【台南中華店】11:30-02:00 台南市東區中華東路二段 101 號 06-2673070

【高雄中山店】11:30-02:00 高雄市新興區中山一路 6-20、6-21號 07-2820228