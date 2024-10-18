宜蘭東旅Hotel East Yilan

游小熊一家先前曾入住台北東旅和礁溪的波卡拉渡假會館

這次則入住同為東旅休閒集團旗下的新旅店

即這家位在宜蘭市神農路上的「宜蘭東旅Hotel East Yilan」

宜蘭東旅有著低調日式侘寂與清水模的風格設計

無論是公共空間或房間都很有質感且舒適

入住享一泊二食，提供宵夜（關東煮+輕食）和早餐（日式定食套餐）

地理位置及生活機能佳，週邊也有不少美食及景點可順遊

且離新月廣場和知名排隊名店(奕順軒)不遠

除此之外，宜蘭東旅也是寵物友善旅宿

提供寵物專屬的房型，所以也很歡迎毛小孩同住

一樓有千歲月足體工坊，住宿旅客若想舒壓放鬆身心也可和旅店預約體驗喔

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_地理位置

宜蘭東旅Hotel East Yilan位在宜蘭市的市中心

離新月廣場步行約五分鐘，離火車站約步行十分鐘即可到達

更棒的是，隔壁就有寶雅，再過去一點就是知名的排隊名店奕順軒

鄰近也有不少小吃店和超商，生活機能及便利性都很好

不管是想逛街、吃飯和買伴手禮都很方便

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_停車

宜蘭東旅是沒有附設停車場的

不過附近就有幾個付費停車場，所以停車不是問題

鄰近的其中一個停車場，入場24H最高收費$120

且離宜蘭東旅步行約五分鐘即可到達，也可多加利用

宜蘭東旅的一樓是千歲月足體工坊

要辦理入住手續的大廳位在二樓

需從千歲月足體工坊的後方搭電梯上樓

依照走道旁的小立牌指示，走到後方的電梯直接上二樓即可

電梯裡也有千歲月足體工坊的服務項目及優惠方案

指壓、按摩開放時間為14:00-24:00，若有舒壓放鬆身心的需求，都可與旅店預約

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_大廳

電梯門一打開，心裡不由得發出「哇~」的一聲讚嘆

因為沒想到二樓的空間竟這麼的寬敞且有質感

走道的左右兩側均有設置座位休息區

辦理入住的櫃檯就位在走道盡頭的左側

辦理手續時，櫃檯人員也會親切且詳細地說明入住相關訊息

像是早餐的選擇、宵夜的用餐時間.地點以及房間和電梯的門禁出入方式

且解說完後還親自引領我們到房門口吔，人好好~

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_特色

＊採低調日式侘寂與清水模風格

＊提供六種獨特風格的超豪華套房，從玄關，沙發，和浴室，一切都經過精心設計

＊提供免費早餐及自助式宵夜，住宿也提供更便利美味的餐食

＊與千歲月足體工坊配合，指壓、按摩開放時間為14:00-24:00

若有舒壓放身心的需求，可與飯店預約。

＊為寵物友善旅店，專屬提供5間毛寶貝的專屬寵物友善房

歡迎攜家帶眷，協同寵物一同旅遊，不用把毛寶貝丟在家。

（如有攜帶毛寶貝同行者，請參閱）

宜蘭東旅整體是採日式侘寂與清水模風格的設計

而什麼是「日式侘寂」呢?

以帶有原生紋理或質感的米色系、高級灰，枯寂、素淨的大地色調，

搭配石材、竹子、藤條和其他木材紋理的裝飾，將自然帶入室內，

為空間增添一絲清新感，營造平靜和寧靜的氛圍。……

(以上資訊來源：B-Studio）

游小熊在網路上找到了這篇由「B-Studio」所撰寫的文章

文章內容裡有詳細的介紹，有興趣的朋友們可點以下連結瀏覽喔~

日式美學「侘寂 wabi-sabi 」是什麼意思? 侘寂風格的7大元素有哪些

櫃檯前的空間，均規劃為住宿旅客的休息區

舒適的長型沙發或單人座椅再搭配小圓桌，很愜意

而從天花板垂掛下來一顆顆像是月球的球體

多了柔和的燈光點綴，也讓整體的質感更提升

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_餐廳

電梯後方的空間，即是宜蘭東旅的用餐區

走道靠窗的那一側，有兩人的座位區

很貼心的在座位與座位間放了隔板，可以多點隱私

往後走到走廊的盡頭，則有二~四人的座位及取餐區





人住宜蘭東旅，除了提供翌日早餐，入住當晚也有提供宵夜喔

入住期間的早餐和宵夜，都是在這裡用餐

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_門禁管理

完成入住手續後，隨即會收到一則簡訊

簡訊內有著入住期間開啟房門及進出電梯的QR Code連結

因為入住宜蘭東旅是沒有實體鑰匙或門禁卡

出入都是依靠這動態的QR Code進出（300秒更新一次）

不管是搭電梯（1、2F不用）或是進出房門都是掃瞄QR Code就可以喔

游小熊一家的房間被安排在五樓

出電梯後依照牆上所寫的房號方向走

在每層樓的11號房附近都有設置一台冰溫熱飲水機

幸運的是，我們的房間正好離飲水機不遠呢

因為沒有鑰匙和房卡，進房前得先點選簡訊內的連結

待產生專屬的QR Code後再感應即可入房

QR Code的連結每300秒就會更新一次

（註:同房住宿的旅客也可共享連結）

在手機畫面上也有使用門把鎖的圖示教學

我們是第一次用這樣的門禁管理方式進出

不僅不會覺得不方便，反而覺得很新奇也很有趣呢

也因為沒有鑰匙和房卡

所以隔天也不用再到櫃檯去退房

進到房間，在門後有菱形的磁鐵

上面分別寫著「我退房了」和「請打掃」的字樣

隔天退房，只要將「我退房了」的磁鐵貼在門前

房務人員看到就會知道這間房間已退房

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_經典家庭房

游小熊一家入住的是有著兩張特大雙人床的「經典家庭房」

一進門，首先映入眼簾的是位在玄關處的簡易鞋櫃衣帽鏡組

經典家庭房是採日式簡約和室風格的設計

在木質地板上，放有兩張特大的雙人床

使用CHERRY GOOSE羽絨被和羽絨枕

加大的床墊軟度適中，整體睡起來很舒服

雙人床的對面有浴廁、液晶電視及梳妝桌

床的前方還有一張小木桌及兩個坐墊

可坐在這裡吃東西和看電視

宜蘭東旅的電視是Smart TV，有Youtube & Netflix（需登入自己的帳密）

孩子們有Youtube可以看就很滿足了

邊看邊吃零食和喝飲料，愜意的很，哈~

梳妝桌下有一靜音式的鏡面冰箱和木質垃圾桶

桌面上有瓶裝水、水杯、茶包和快煮壼

梳妝桌還有個隱藏版的設計

掀開後有面鏡子在裡頭，而且還會發亮呢，哈~

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_浴廁

浴廁是採乾溼分離的設計，裡面的空間也很寬敞

牆邊的木製置物架上，放有盥洗的備品、洗衣收納袋和吹風機

廁所內採用免治馬桶

而浴巾和毛巾也放在上方的置物架上

淋浴間裡則放有台灣茶籽堂的天然沐浴用品

宜蘭東旅的環境及房間大致介紹到此

我們在房間休息一下後，便以步行方式到附近覓食及走走逛逛

宜蘭．金澤魯肉飯

宵夜時段是20:00開始，我們利用空檔先來外面吃點東西

找到了這間離宜蘭東旅不遠的金澤魯肉飯吃晚餐

點了魯肉便當、當歸羊肉麵、麻辣鴨血、赤肉湯、小菜….

因為在金澤魯肉飯點了不少東西來吃

所以等等宵夜場就打算吃一點，呷氣味丟厚

「金澤魯肉飯」

宜蘭縣宜蘭市神農路二段號

營業時間：10:00~22:00(週三公休）

039-313-858

宜蘭．新月廣場

吃完金澤滷肉飯後，再步行到附近的新月廣場逛逛

路程也不遠，大約走十分鐘就到了，很近~

我們都是第一次來逛新月廣場

在一到三樓逛了幾圈

剛好尊尊升國一了，開學得穿皮鞋

所以也在新月廣場裡買了尊尊人生中的第一雙皮鞋，哈~

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_宵夜時段（20:00~22:00）



每天晚上20:00~22:00於2F餐廳，提供自助式宵夜

餐點有九款不同食材的日式關東煮、茶葉蛋、烤地瓜和小包子

另外還有咖啡機、熱茶、三款冷飲和四款杜老爺冰淇淋

這些都是採自助式且無限量供應，可視個人食量斟酌取用

（以上餐點品項非固定，請依當日現場提供為主）

左右兩邊的九宮格都裝有不同食材的關東煮

滿滿一鍋的茶葉蛋

三種不同口味的小包子（豆沙、奶皇、芋頭）

小巧可愛的烤地瓜

飲品的選擇還不少，有：熱茶、咖啡機（咖啡、巧克力牛奶…）

還有三款不同口味的冷飲

一旁還有玉米和可可脆片，可拿來搭配一旁的冰淇淋一起吃

最後面還有咖啡、巧克力、芋頭及芒果等不同口味的杜老爺冰淇淋

品項雖然不多，但全部夾一點，吃個一輪也可以吃很飽

且餐點的食材，整體都很新鮮且口味都蠻不錯的

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_早餐（7:30~10:30）

宜蘭東旅的早餐時段為7:30~10:30

且為一人一份的日式定食套餐

在入住時即需與櫃檯確認欲用餐的時段

（共有07:30、08:30、09:30三個時段可預約）

以及選定欲食用的主食（佛蒙特咖哩豬及樹子蒸魚）

我們於前一天先預訂了翌日08:30來用餐

選了佛蒙特咖哩雞及樹子蒸魚各兩份來食用

一人一份的木質餐盤裡，放有主食、配菜、湯品和水果

除了主食不同，其它的配菜都是一樣的

這天的餐點內容如上圖所示，有:

水果（百香果/木瓜/小蕃茄)、水煮蛋、豆芽菜、味噌湯、鴨賞、醃蘿蔔

主食則有咖哩雞和樹子蒸魚兩款，每份套餐都有一碗白飯

雖然餐點是一小碟一小碟盛裝的，看起來份量好像不多

但一人一份的餐點，不僅有吃飽且最後還吃不完呢，哈~

除了套餐之外，自助區也有和宵夜時段一樣的飲品可取用

而早餐時段還多了牛奶，可搭配榖片一起食用

享用完早餐後，回房間再休息及整理一下就準備退房啦

對了，退房是不用到櫃檯辦理退房手續的喔

只要在門口貼上「我退房了」的磁鐵就可以直接離開了

像這樣，就可以了喔~

同場加映:宜蘭．涼心冰店(原名:黑店)

在宜蘭東旅旁，有間名為涼心冰店的綿綿冰專賣店

是在地傳承三代且經營五十年的店家

店內只賣五種口味的綿綿冰

有分杯裝、袋裝和盒裝三種，價位約$55~$150

依不同容量可選1~3種的冰品混搭來吃

今年夏天有限量的抹茶冰

所以我們選了抹茶+花生兩種口味$55來吃吃看

不管是抹茶或花生都很真材實料

味道都很濃郁且不甜膩，很好吃

可惜我們沒有馬上回家

不然也考慮要買盒裝的冰帶回去給游老北吃

只好等下次帶家人來宜蘭玩時再吃好了

「涼心冰店」

宜蘭縣宜蘭市神農路二段63號

營業時間：11:00~21:00

039-329-382

宜蘭．奕順軒（宜蘭店）

宜蘭的人氣名店-奕順軒

游小熊幾乎每次來宜蘭都會來這裡採買伴手禮

先前大多在人潮眾多的礁溪店買

這回就入住在奕順軒-宜蘭店附近而已

當然說什麼也要來採買一波啊~

同樣是隔天退房後再走路過來買就好

這裡的人潮不像礁溪店這麼多

但該有的產品種類幾乎都有

所以也在這裡採買一些伴手禮帶回家與家人分享囉~

宜蘭東旅 Hotel East Yilan_交通方式

開車

從臺北出發

路線1：由台北經國道5號，經雪山隧道下宜蘭交流道，約1小時。

路線2：由台北新店經北宜公路至宜蘭市區，約2小時。

路線3：由台北經東北角海岸濱海公路至頭城後，接台9線抵達宜蘭市區，約3小時。

從花蓮出發

路線：由花蓮經蘇花公路（台9線）往北抵達宜蘭市區，約2.5小時。

火車

從臺北出發

搭乘宜蘭線鐵路，從臺北站下行-宜蘭站，約90分鐘；再朝宜蘭美術館方面步行約15分鐘即到目的地。

從花蓮出發

搭乘北迴線鐵路，從花蓮站上行-宜蘭站，約60分鐘；再朝宜蘭美術館方面步行約15分鐘即到目的地。

【後記】

宜蘭東旅的整體環境和空間都讓人喜歡

不管是公用空間或房間，低調的日式侘寂風很有質感

且週邊的地理位置和生活機能真的很好

就連奕順軒就在附近而已，隔天退房再去買很剛好

附近除了新月廣場，也有不少景點可順遊，像是之前游小熊曾去過的：

蘭陽原創館、宜蘭文學館、宜蘭設治紀念館、幾米公園和丟丟噹森林公園都不遠

入住期間提供的宵夜和早餐也很合我們的口味

更棒的是，也發現附近其實也有不少美食和小吃

因此入住在宜蘭東旅，不管想逛街、想吃飯或是跑景點都很方便

在此也分享及推薦給想來宜蘭旅遊的朋友們參考喔~

【延伸閱讀】

【宜蘭礁溪】「一起在田野間漫活．Pokara Resort波卡拉渡假會館(小木屋住宿/民宿包棟/南洋風庭園/迎賓飲料點心/專屬停車場/有WIFI)」

【台北】「近捷運，交通便利且生活機能佳的台北東旅 Hotel East Taipei（Bellpug禮賓大使/商務旅館/松山區飯店/近南京三民站)」

【冬山】「水筠間民宿．南洋風獨棟式Villa，40坪超大專屬空間，有前後院.陽台和超大按摩浴缸（手作早餐/天然湧泉戲水池/水生植物生態池/免費腳踏車租借/附停車場.籃球場）」

【宜蘭壯圍】「海邊民宿Hibnb Guesthouse．秘境沙灘看日出，住客限定燒鳥居酒屋（日式炭火烤肉），連毛孩也能入住及換穿和服的特色海景民宿」

【宜蘭】「品文旅礁溪HOTEL PIN Jiaoxi（獨立湯池/兒童遊戲室/Swtich.賽車.投籃機免費玩/水療SPA/親子友善/雲朗集團）」

【礁溪住宿】「依山傍水，藝術.設計與人文結合的特色民宿．宜蘭有朋會館(villa民宿/生活美學/清水模/綠色建築/有朋美術館/一泊二食/在地食材/尋味料理)」

【宜蘭住一晚】「礁溪．旅行筆記~浮光民宿(田野間/鄉村風/質感風/住宿推薦/親子友善/喜拉朵早餐/親子腳踏車)」

【宜蘭民宿推薦】「員山．亞維儂AVIGNON(BBM媽寶聚/可包棟/親子住宿/附停車場/寬頻上網/現做早餐)」

【宜蘭民宿推薦】「三星．濃濃人情味，超大心ㄟ夢想森林親子民宿(好客民宿/樹屋閱讀區/遊戲區/戲水池/烤肉區/親子自行車) 」

【住宿】「宜蘭．媽寶聚親子包棟推薦~MASTER閣陛休閒會館(附有電梯/烤肉區/卡拉OK/大客廳)」

店家/景點資訊