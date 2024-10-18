吃心絕對 2024 年 9 月 10 日 在〈岡山美食 – 阿麗鍋燒麵 x 平價的古早味魅力〉中留言功能已關閉

關於阿麗鍋燒麵兩三事

位於岡山區維仁路的三角窗，是岡山當地非常受歡迎的古早味鍋燒意麵店，以其平價美味和豐富的配料而聞名，吸引了許多食客前來品嚐。

阿麗鍋燒麵短影片



▲《灰かぶり》by 十明

十明展現了她獨特的音樂風格和深厚的嗓音，這首歌的歌詞由十明親自創作，講述了一個充滿矛盾和真實情感的故事，反映了她內心的陰暗面和對自我的探索。

旋律優美且富有感染力，搭配十明渾厚而高亢的嗓音，讓人感受到她音樂中的力量和情感深度，這首歌也展現了她在音樂創作上的才華和對細節的把握。

阿麗鍋燒麵店內外環境



▲阿麗鍋燒麵位於一個三角窗的位置，從外面看起來非常顯眼。店門口經常排滿了等待用餐的顧客，顯示出這家店的高人氣。雖然店面不大，但位置方便，靠近主要道路，容易找到。

我覺得點餐方式滿神奇，直接跟老闆說要吃什麼，店內人多，但也不會搞錯，很行雲流水的SOP。



▲店面雖然很舊，但店內跟桌子不會油膩，冷氣也滿強的，環境還滿舒適。店內裝潢簡單，保留了古早味的風格。地板和牆壁有些復古的感覺，但整體環境乾淨整潔。店內設有冷氣和循環扇，讓用餐環境相當舒適。

店內約有35個座位，桌椅擺設密度較高，可能會有些擁擠，但這也增加了用餐的熱鬧氛圍。

阿麗鍋燒麵菜單

阿麗鍋燒麵餐點介紹

✅ 鍋燒意麵 💰60

鍋燒麵的價格平實

湯頭鮮甜

配料包含蝦子、蛤蠣、肉絲、小白菜跟蛋

基本款的有鍋燒麵

其他可以選擇烏龍麵、雞絲麵、冬粉、粄條、泡麵等等

也有海產粥可以選擇

黑輪米血也好吃

感覺有特別選過

黑輪口感滿Q的

米血厚實但不軟爛

再點杯紅茶跟泡菜

非常滿足的一餐呀！

✅ 泡菜 💰20



▲泡菜是用發酵的蔬菜製成的小菜，這盤泡菜呈現出鮮亮的橙紅色，吃起來算是中辣，還滿好吃的而且發酵得當，可以加入鍋燒麵，變成泡菜湯麵。

✅ 紅茶 💰10

古早味的紅帶，帶點決明子的苦甘味，甜度我是覺得不會太甜啦。

✅ 黑輪 💰7

✅ 米血 💰7

✅ 加蛋 💰10

本身鍋燒就有蛋，可以再加。

✅ 加料 💰10

今天點了加料，感覺加了個蝦子跟蛤蠣。共有兩蝦三蛤蠣。

阿麗鍋燒麵營業資訊

🏠 岡山區維仁路109號

⌚️ 07:00~19:30

🛏️ 不定休

☎️ 07-622-6201

🚇 捷運岡山車站 走路12分鐘