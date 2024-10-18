高雄麵館人氣推薦，左營美食，餓呆 E Dai Noodles.

就在義享時尚廣場、好市多（大順店）對面，交通很方便.

主賣各樣牛肉麵食，還有特製卡茲豬腳飯、飲料、小菜等.

用餐空間溫暖舒服，店家待客親切如朋友般～

吸引許多親子家庭，同事朋友、公司聚會相約用餐.

記得提前電話訂位，晚上生意好的不得了！

高雄義享時尚廣場對面左營美食「餓呆」超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香

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餓呆 E Dai Noodles│餐廳外觀

餓呆 E Dai Noodles位於高雄好市多（大順店）對面.

義享時尚廣場斜對面，前方會有輕軌經過，視野很好.

搭乘輕軌可在新上國小輕軌站下車，走過來約３分鐘.

從凹仔底捷運站（愛河之心輕軌站），走來約８分鐘.

二個站點都有YOU BIKE站，騎自行車來也很方便！

鵝黃色的餐廳門面，還有可愛公仔迎賓入內.

餐廳也有提供包場服務，空間舒服動線順暢.

餓呆 E Dai Noodles│室內環境

用餐空間延續溫暖的鵝黃色系.

搭配棕咖漸層色系餓呆的字體.

加上大大玻璃窗，迎入明亮光線.

用餐時還能看到輕軌從眼前經過.

讓整體環境營造俏皮又活潑！

館內桌位以四人桌為主，好適合親子家庭來用餐.

夜晚時分，周邊大樓上班族陸續下班.

也有很多朋友同事相約吃麵.

還能聽到電話一直響，都是詢問是否空位，還有訂位.

聽著他們聊著公事，說著今天生活也挺有趣，很有生活感！

桌面帶有大理石紋路，這樣吃麵環境也很有高級感！

整間店就在六點多瞬間客滿.

還有客人陸續入內詢問空桌呢！

櫃台前面有自助吧檯.

提供各種調味醬料、酸菜、餅乾、茶水.

可以自己拿取.

記得酸菜和醬料不要浪費.

小菜類都放在櫃檯旁邊透明冷藏櫃內.

可以現場直接點餐結帳.

餓呆 E Dai Noodles│菜單品項

店內點餐坊是採用手機掃描ＱＲ ＣＯＤＥ.

紅燒豬腳麵、紅燒牛肉麵、紅燒三寶麵、

ＸＯ干貝拌麵、三寶牛拌麵（辣）、蔥㸆肋排麵、

酒香三肉飯、青花椒雞飯、卡茲豬腳飯、

各式飲料、當日小菜、炸物點心.

進入手機介面操作點餐，按出送餐.

結帳則是到櫃檯哦！

大家拿起手機直接掃描ＱＲ ＣＯＤＥ.

就能出現菜單品項囉！

紅燒三寶麵

店內牛肉麵食超推薦的紅燒三寶麵.

紅燒三寶麵，包含三樣肉品，是最澎派的一款麵食.

另有紅燒牛肉麵、三寶牛拌麵（辣）（乾麵）.

以套餐組合形式上桌，搭配當日二樣小菜.

紅燒三寶麵真的份量巨大.

紅燒湯頭醇濃厚香，非常順口.

我真的整碗熱湯喝光光！

紅燒三寶麵，居然不是使用牛肉塊！

牛腱肉、牛筋、牛肚，每樣都有三塊以上！

真的光是牛腱肉牛筋牛肚，把主菜吃光光都飽了.

而且每樣都切得很厚又大塊，完全沒在客氣的啦.

牛腱肉非常厚嫩有嚼勁.

帶有紅燒湯頭很入味，柔和滑順的風味.

牛筋則是彈牙又滑Ｑ.

咀嚼間散發紅燒湯頭的香氣.

牛肚吃起來軟Ｑ又軟，口感十足.

滿滿肉量，完全不膩耶.

一直咬著口中瀰漫著滿滿的牛肉香！

紅燒三寶麵的麵體很滑Ｑ香濃.

有點像是拉麵口感，寬度麵條.

更能吸收紅燒湯頭的風味.

大口吸吮濃濃湯汁往嘴裡送去，溫潤滑順.

麵量也非常足夠，男生都能吃飽飽！

二樣當日小菜是糖心蛋和毛豆.

溏心蛋帶有微微甜度，濃稠蛋黃好好吃！

毛豆爽口清脆，微微黑胡椒香很開胃.

櫃檯有酸菜可以自取，搭配麵食又能增添風味！

卡茲豬腳飯

愛吃飯食的大推卡茲豬排飯，是店家獨創的台菜料理.

搭配二樣當日小菜、白飯、熱湯.

卡茲豬腳飯有點像是德國豬腳的烹飪手法.

它的外皮很Ｑ有嚼勁，肉厚不肥膩，獨特豬腳香氣乾爽嚼香！

單吃就很有香氣，卻不覺得乾澀哦，但有微微肉汁感.

配上紅辣椒、玉米塊、青辣椒、多力多滋餅乾.

是一道很有創意好吃的卡茲豬腳！

顏色搭配非常繽紛亮眼，賣相真的一百分.

很多小朋友看到餅乾都先吃了好幾口！

這樣裝盤也很適合點來和大家一起分享！

二樣當日小菜都還挺清爽順口.

一樣有毛豆，微辣入味，香脆.

套餐組合提供白飯和熱湯.

豆腐海帶味噌湯，濃郁好喝.

有海帶和豆腐的配料，料多滿足！

阿婆的刈包

沒想到在餐廳也能點到刈包菜色！

它也是店內人氣的創意中菜哦！

裡頭的控肉很嫩又大塊，使用漢堡麵包取代傳統餅皮.

烤過帶有一點脆度，內層抹上花生醬，甜香有顆粒感.

夾上控肉、生菜、酸菜.

就是很中菜西味的創意刈包啦！

這塊控肉真的大塊有肥肉地方很綿軟，煮得入味鹹香.

配上花生醬和酸菜料，甜中帶鹹，很有層次感記憶點.

泰式香柚小卷

酸酸辣辣的泰式香柚小卷，非常適合炎熱夏天.

小卷肉厚又彈牙，口中吃著好鮮嫩，滿嘴鮮香.

鹽味薯條

和朋友聊天點個鹽味薯條，邊聊邊吃，好涮嘴.

金黃外皮也不油膩，軟綿帶鹹.

真的一根接著一根！

餐後飲料推薦點個冷泡茶和特調奶茶.

冷泡茶

冷泡茶是無糖的，裡面放有茶包.

清柔甘甜的茶韻香！

配上重口味的牛肉麵也很對味.

特調奶茶

經過店家特別調配的奶茶配方.

是店家超推的飲料系列！

厚農園潤的奶茶風味，甜度適中，冰涼可口.

就算配上卡茲豬腳飯，也不覺得影響口感哦！

餓呆 E Dai Noodles這次前來用餐印象很好.

喜歡的紅燒三寶麵，用牛腱肉讓我大大驚艷.

麵碗內肉塊多到一次撈不完，而且超級大塊.

真的用料實在有誠意，難怪桌桌都點牛肉麵.

卡茲豬腳飯也是店家推薦的創意料理飯食.

點了吃上真的很像德國豬腳的口感和香氣.

卻是呈現中菜擺盤，充滿獨特新穎的中菜.

讓我們吃著念念不忘，記得要來提前訂位呀！

【餓呆E Dai Noodles】

時間：11：00～15：00│17：00～21：00

星期六～日11：00～21：00

公休：星期一

電話：（07）550-8160

粉絲團：餓呆E Dai Noodles

地址：高雄市左營區大順一路256號

（２４ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項以現場為主）

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