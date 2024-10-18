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雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

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窩客好文

球球

發表篇數：153篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 北港鎮

造訪商家：

【大眾火雞肉飯】北港店
phone05-7830299
place雲林縣北港鎮華勝路51-1號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

說到火雞肉飯就想到嘉義，但是雲林北港朝天宮附近也有超美味的火雞肉飯！

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

地理位置很棒附近有超大免費停車場，走路三分鐘即可抵達！

 

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯
一進門就聞到一股油蔥的香味，原來這裡火雞肉飯的油蔥是老闆自己炒的。

座位和桌子舒適寬敞不擁擠，而且不使用免洗餐具非常環保。
雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯
先來看看菜單，除了招牌火雞肉飯，還可以選擇滷肉飯配豬腳，還有白菜滷、滷豆腐、三角豆干等小菜，和湯可以搭配。

我和老孩子分別點了火雞肉飯和想吃的小菜，沒有等很久就上桌了。
雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

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雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯
小碗的火雞肉飯飯量非常有誠意，搭配適量的油蔥酥、火雞肉絲和雞油香脆好吃，非常迷人，這裡的油蔥酥非常特別是酥脆的口感，不會濕濕黏黏的。
雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯
老孩子也非常喜歡，更讓他們讚不絕口的是白菜滷，是他們吃過最好吃的！我個人也給予高度評價，因為白菜滷有比較厚的部分，如果沒有滷透就會不入味而且很硬，但是他們滷的非常透，而且湯汁很夠味，有甜有鹹有詞深度。

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

 

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雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯


平常挑食的爸爸非常滿意，他也很喜歡豬腳、滷豆腐和三角豆干，滷的非常入味，豬腳瘦的地方軟嫩而不油膩。

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯


喜歡味噌湯的媽媽也被加了小魚的味噌湯收服了！味噌湯裡面有兩種豆腐，嫩豆腐和油豆腐，我也是愛喝味噌湯配火雞肉飯的人超喜歡，爸爸則是喜歡肥美的蚵仔湯，蚵仔超大顆湯頭也好。
雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯

雲林縣北港鎮大眾火雞肉飯-北港朝天宮、武德宮必吃油蔥酥脆小菜一絕的火雞肉飯
最後的重頭戲是火雞肉片，平常我自己吃不會點因為吃不完，裡面有紅肉（火雞腿）和白肉（火雞胸）的部分，老闆說我們很識貨先把火雞腿吃完了，火雞腿肉是一隻火雞身上最好吃部位也最少的地方很珍貴，這一趟除了吃好吃的火雞肉飯還長知識了！

這一趟來北港拜拜還順便吃到了好吃的火雞肉飯非常開心，有到北港朝天宮的你一定要來朝聖這家好停車又好吃的火雞肉飯！


大眾火雞肉飯
電話：057830299
地址：雲林縣北港鎮華勝路51-11
營業時間：1030-2000

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