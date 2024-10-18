來往人潮的花蓮火車站 旅客出遊到訪必經之處
花蓮也有舒適吃平價港點好地方
平價美味 多道經典港點 好正點港式點心
花蓮火車站 旅客人來人往 有到達花蓮的旅客，也有準備離開花蓮的旅客
等待火車來臨前或是剛抵達肚子餓了咕咕叫，想找個地方小歇片刻吃點小點
那就來位於 花蓮車站 DCC洄瀾廣場 1樓 好正點港式點心
多道各式港式點心、腸粉、燒臘、煲仔、燒賣等等…
還有冰涼好喝的飲料及涼爽的冷氣
炎熱夏日小歇片刻，吃小點打發時間好地方~
兩層樓用餐空間，用餐環境整體上相當乾淨又舒適
採用手機掃碼點餐，點餐介面使用相當容易
點完餐後上菜速度也相當快速，基本上不會有太多空等時間~
(加收10%的服務費)
話說吃港點，一定少不了點上一份蘿蔔糕來品嘗
入口即化的臘味蘿蔔糕，添加醬料好吃不膩口~
原隻鮮蝦腸粉 用料可說實在，鮮蝦在裡面看的見~
Q彈鮮脆鮮蝦搭上柔嫩腸粉，吃起來爽口不膩
熱騰騰的黑金流沙包，用手或筷子將表皮撕開
濃郁的芝麻內餡瞬間流出，看起來可是相當療育~
肉感厚實口感十足的魚子蒸燒賣
小巧一口一顆剛剛好~
經典必吃的叉燒包一直以來我都是超愛的
從小時候便利商店有賣叉燒包開始，幾乎每天下課必買來吃阿!!!
那口感綿密鬆軟內餡鹹香的蜜汁叉燒包怎能錯過!!!
不點上一份~那多可惜阿!!
吃港點當然也少不了甜點~有芒果香氣十足的芒果西米露
或是滿滿杏仁香的Q彈杏仁凍豆腐，都是不錯的選擇~
好正點港式點心 就位於花蓮火車站，對於旅客來往覓食都相當方便
且用餐環境乾淨舒適 燈光美氣氛佳
價格也屬於平易近人，69元起就可以享用道地港點
如果你剛好來到這裡，又想找個舒適地方休憩用餐等待好去處
那來吃這好吃平價港點，吹涼爽冷氣~選這裡準沒錯!!!
好正點港式點心
花蓮縣花蓮市國聯一路100號
花蓮車站DCC洄瀾廣場1樓
營業時間:10:30–21:00
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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