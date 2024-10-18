來往人潮的花蓮火車站 旅客出遊到訪必經之處

花蓮也有舒適吃平價港點好地方

平價美味 多道經典港點 好正點港式點心

花蓮火車站 旅客人來人往 有到達花蓮的旅客，也有準備離開花蓮的旅客

等待火車來臨前或是剛抵達肚子餓了咕咕叫，想找個地方小歇片刻吃點小點

那就來位於 花蓮車站 DCC洄瀾廣場 1樓 好正點港式點心

多道各式港式點心、腸粉、燒臘、煲仔、燒賣等等…

還有冰涼好喝的飲料及涼爽的冷氣

炎熱夏日小歇片刻，吃小點打發時間好地方~

兩層樓用餐空間，用餐環境整體上相當乾淨又舒適

採用手機掃碼點餐，點餐介面使用相當容易

點完餐後上菜速度也相當快速，基本上不會有太多空等時間~

(加收10%的服務費)

話說吃港點，一定少不了點上一份蘿蔔糕來品嘗

入口即化的臘味蘿蔔糕，添加醬料好吃不膩口~

原隻鮮蝦腸粉 用料可說實在，鮮蝦在裡面看的見~

Q彈鮮脆鮮蝦搭上柔嫩腸粉，吃起來爽口不膩

熱騰騰的黑金流沙包，用手或筷子將表皮撕開

濃郁的芝麻內餡瞬間流出，看起來可是相當療育~

肉感厚實口感十足的魚子蒸燒賣

小巧一口一顆剛剛好~

經典必吃的叉燒包一直以來我都是超愛的

從小時候便利商店有賣叉燒包開始，幾乎每天下課必買來吃阿!!!

那口感綿密鬆軟內餡鹹香的蜜汁叉燒包怎能錯過!!!

不點上一份~那多可惜阿!!

吃港點當然也少不了甜點~有芒果香氣十足的芒果西米露

或是滿滿杏仁香的Q彈杏仁凍豆腐，都是不錯的選擇~

好正點港式點心 就位於花蓮火車站，對於旅客來往覓食都相當方便

且用餐環境乾淨舒適 燈光美氣氛佳

價格也屬於平易近人，69元起就可以享用道地港點

如果你剛好來到這裡，又想找個舒適地方休憩用餐等待好去處

那來吃這好吃平價港點，吹涼爽冷氣~選這裡準沒錯!!!

好正點港式點心

花蓮縣花蓮市國聯一路100號

花蓮車站DCC洄瀾廣場1樓

營業時間:10:30–21:00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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