活力的一天來自營養豐盛的早餐，現代人不僅要吃得飽還要吃的好，吃的健康，蕃薯藤有機場農場採用自家有機農場，新鮮直送有機蔬食，讓我們吃的安心又健康，推出吃到飽早餐只要228起就可以無限享用，CP值超高，加入會員享九折優惠，加入Line會員每人再折10元，假日時段幾乎全滿，建議先預約再前往，免的客滿而白跑一趟。

薯藤自然食堂南崁店：一進門就給人綠草如茵的感覺，提供免費大停車場。

沒想到離巿區不遠，居然可以在一片綠意盎然環境下用餐，真是生活中的小確幸。

早餐時段8:30-10:30，長者優惠享8折，可惜早餐不適用。

堅持有機、天然、健康食品，只把我們認為最好的獻給你，嚴選當季當地食材。

蕃薯藤自然食堂四周擁有大片落地窗，綠意盎然，採光良好，用餐環境寬廣舒適。影片分享

木質桌椅、餐盤給人一種清新自然的感覺～

好喜歡這裡的用餐環境，每處都感覺別有用心裝飾」佈置，給人一種溫暖、舒適，像回家的感覺。

早餐採吃到飽，麵包採天然酵母窯烤麵包、窯烤有機麵包，將想要的放進籃子，由工作人員幫忙烘烤。

只有雞蛋限每人一顆。

戶外還有小型庭院可以休憩。

蕃薯藤採有機咖啡，有黃金特調和藍山咖啡，每樣都香醇好喝。

招牌必吃：自家生產有機豆漿、香草茶、手工果醬、手工優格、天然手工水果優格等營養又美味。

招牌必吃：自家烘焙手工餅乾，超好吃的～

還有生菜沙拉、有機五穀粥、自製辣蘿蔔乾、紫魚酥等營養滿點，有機農場直送的當令新鮮食材，新鮮看得見。

蕃薯藤強調健康美味，不過度烹調、不使用人工添加物，讓我們吃的安心又健康。

加入Line好友享10元手折扺。

喜歡的朋友也有販賣區可以選購帶回家～

蕃薯藤自然食堂-南崁店：桃園市蘆竹區中正北路328-1號；營業時間：平日08:30-17:30；假日：08:30-20:30

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