位於台北大直、捷運劍南站附近的
【Poetry 如詩】大直早午餐、餐酒館
是一間全新開幕的餐飲品牌，
擁有200坪大的室內戶外用餐空間，
挑高時尚、寬敞舒適的環境氛圍，
搭配高顏值的美味料理與調酒，
好吃、好拍又浪漫，
來這裡用約會、聚餐、慶生…等都合適，
快帶上你的閨蜜或情人，
到如詩來場超有儀式感的約會吧~
(文末有優惠活動，別錯過唷！)
【Poetry如詩】
- 地址：台北市中山區堤頂大道二段466號
- 捷運：劍南路站3號出口，沿植福路或堤頂大道，步行約12分鐘
- 停車場：CITY PARKING 城市車旅停車場，步行2分鐘（台北市中山區樂群二路309號）
- 電話： 02-85015416
- 營業時間：早午餐時段 週一~週日 9:00~17:00 ；晚餐時段 週日~四 17:30~22:00 / 週五、六 17:30~00:00
- 訂位：Poetry如詩 訂位
- FB：Poetry 如詩
- IG：@poetry.tpe
▼Poetry如詩，裝潢時尚有質感，坐擁200坪空間的大直餐酒館，
館內所有的家具、花器，皆是歐洲品牌，
搭配台灣原木桌板，輕奢有品味又獨特！
白天、晚上，各有不同的氛圍感，
來此用餐，舒適又放鬆。
▼設有吧台區、4~6人的座位區、
包廂區、戶外用餐區，
約會、聚餐、早午餐、下午茶都合適。
▼寵物友善
✅09:00~營業結束：戶外座位區開放寵物進入 (可落地、需牽繩，提供水碗)
✅09:00~17:00：室內區毛孩有推車可進入 (不可落地、提供水碗)
▼共有4間VIP包廂，可坐4~8人。
▶️詳情請洽店家：@poetry.tpe
【Poetry如詩 菜單】
主廚・John 張榮恩，
曾任 CROM Taipei 主廚、福來許私廚顧問主廚…等多間餐廳，
以台灣食材為繆思、混搭世界各地珍貴食材，
交織出既在地、又具國際視野的多樣菜色。
提供早午餐、輕食、主餐，
以及甜點、飲品、酒水…等多樣料理。
早午餐時段：每人低消＄300
晚餐時段：每人低消＄600
不限時，需收服務費10%。外帶免服務費。
【雙人套餐】＄3600
今天和姐妹2個人來，選了「雙人套餐」，
內含前菜、副餐、主餐、披薩、甜點…等，
【爆漿布拉塔沙拉】
選用小農新鮮生菜、季節水果，
交織而成五彩繽紛的沙拉，
搭配檸檬油醋、香醇濃郁布拉塔起司，
吃起來酸香爽脆中帶有奶香滑順的口感，
清新又開胃！💕
【新．蚵嗲】
翻轉傳統台菜之創意料理！
法國經典甜點瑪德蓮，
搭配起司蒜片鮮奶油、東泉辣椒醬，
吃起來卻是包著鮮蚵的蚵嗲風味，
鹹香順口又鮮美，和諧又好吃，
滋味讓人難忘~絕對必吃！😋💕
【主廚濃湯】
今日提供的是南瓜濃湯，
香甜濃郁又順口，
搭配起司麵包，口感更豐富。
▼有美食，
也要來杯調酒搭配更對味！
【Penicillin Fizz 】$400
翻玩經典調酒「Penicillin」的氣泡版本，
喝起來有薑汁的辛辣甜味，
還有淡淡的威士忌煙燻風味，
清爽微醺的口感，當餐前酒或搭餐都合適。
【炸雞武士】
以酒泊醃漬放山雞腿腿肉，
製成的唐揚雞，
搭配以台灣豆腐乳為基底的醬汁，
以及醃漬茗荷薑花，
吃起來鹹香有味，外酥內嫩又多汁，
搭配調酒剛剛好！超愛！❤️
【墨西哥玉米片】
香脆的墨西哥玉米片，
佐上辣味莎莎醬，
脆脆又微辣的口感，愈吃愈涮嘴！
【拉各斯燉蝦】＄350
以番茄、奶油大蒜燉煮的海蝦，
吃起來酸香微辣且有蝦肉的鮮甜感，
搭配酥脆的麵包片，風味更有層次，
讓人一隻接一隻，立馬就空盤。
【燉烤帶骨牛小排12oz】
如詩招牌必點！
以魚露、蠔油…等獨家秘方醃漬燉煮，
再以大火炙烤的帶骨牛小排，
一出場就超誘人食慾！
▼吃一口，牛小排外酥內軟嫩，
香味濃郁又多汁，
還帶有豐富的膠質感，超好吃！
【菇菇森林披薩(7吋)】
手工桿製的薄片pizza餅皮，
鋪滿綜合菇、羽衣甘藍、起司、香草…等配料，
一口咬下，餅皮軟香且帶點咬勁，
還有清新的菇菇香氣，不油不膩，很清爽，
是款適合夏天的吃的Pizza！
【粉紅明太子薯條】
炸至金黃酥脆的薯條，
淋上獨家調製的明太子醬，
口感及滋味大升級，
會讓人一口接一口的停不下來！
【Nectar Beauty】 $400
這是一款「甜點型」的調酒，
以格蘭傑16年為基底，
喝起來有酸香且帶有鳳梨與榛果的香氣，
讓人彷彿置身於歐洲的甜點街上，
享受午後陽光，舒服又愜意！
【十勝有心布丁】
使用北海道十勝鮮乳、台灣紅心蛋製作的布丁，
有濃厚的乳香及滑順細緻的口感，
搭配酸甜的莓果，
絕對是大人小孩都喜愛的甜點！
▼詩人畫杯活動▼
來店消費，點瓶裝酒可享畫杯體驗！
(提前告知服務人員即可）
畫自己的香檳杯，創作全世界只屬於自己的杯子，
和朋友們一同享用氣泡白酒， 更是舒心~
▼好康報報▼
✅粉絲福利：
即日起至9/30晚餐時段，訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯。
✅現場駐唱表演：
9月份的每週三晚上，有現場駐唱表演，快來如詩享受音樂盛宴吧！
(詳細資訊請至@poetry.tpe)
《蛋寶543》
這一次來到台北大直、捷運劍南路站附近的
【Poetry 如詩】早午餐、餐酒館
整體的用餐感覺很棒呢！
餐點有質感又好吃，搭配挑高舒適、有品味的空間氛圍，
讓人從早到晚，都只想待在這裡享受人生。
來這裡約會、聚餐、慶生、早午餐、下午茶…等都合適，
餐廳不定期還會舉辦活動，更是愜意。
是一間會想一直來訪的餐廳，
推薦給大家~！💕
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