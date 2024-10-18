位於台北大直、捷運劍南站附近的

【Poetry 如詩】大直早午餐、餐酒館

是一間全新開幕的餐飲品牌，

擁有200坪大的室內戶外用餐空間，

挑高時尚、寬敞舒適的環境氛圍，

搭配高顏值的美味料理與調酒，

好吃、好拍又浪漫，

來這裡用約會、聚餐、慶生…等都合適，

快帶上你的閨蜜或情人，

到如詩來場超有儀式感的約會吧~

(文末有優惠活動，別錯過唷！)

【Poetry如詩】

▼Poetry如詩，裝潢時尚有質感，坐擁200坪空間的大直餐酒館，

館內所有的家具、花器，皆是歐洲品牌，

搭配台灣原木桌板，輕奢有品味又獨特！

白天、晚上，各有不同的氛圍感，

來此用餐，舒適又放鬆。

▼設有吧台區、4~6人的座位區、

包廂區、戶外用餐區，

約會、聚餐、早午餐、下午茶都合適。

▼寵物友善

✅09:00~營業結束：戶外座位區開放寵物進入 (可落地、需牽繩，提供水碗)

✅09:00~17:00：室內區毛孩有推車可進入 (不可落地、提供水碗)

▼共有4間VIP包廂，可坐4~8人。

▶️詳情請洽店家：@poetry.tpe

【Poetry如詩 菜單】

主廚・John 張榮恩，

曾任 CROM Taipei 主廚、福來許私廚顧問主廚…等多間餐廳，

以台灣食材為繆思、混搭世界各地珍貴食材，

交織出既在地、又具國際視野的多樣菜色。

提供早午餐、輕食、主餐，

以及甜點、飲品、酒水…等多樣料理。

早午餐時段：每人低消＄300

晚餐時段：每人低消＄600

不限時，需收服務費10%。外帶免服務費。

▶️ (Poetry 如詩 菜單)

【雙人套餐】＄3600

今天和姐妹2個人來，選了「雙人套餐」，

內含前菜、副餐、主餐、披薩、甜點…等，

共有9道料理，超豐盛！😍

【爆漿布拉塔沙拉】 選用小農新鮮生菜、季節水果， 交織而成五彩繽紛的沙拉， 搭配檸檬油醋、香醇濃郁布拉塔起司， 吃起來酸香爽脆中帶有奶香滑順的口感，

清新又開胃！💕

【新．蚵嗲】

翻轉傳統台菜之創意料理！

法國經典甜點瑪德蓮，

搭配起司蒜片鮮奶油、東泉辣椒醬，

吃起來卻是包著鮮蚵的蚵嗲風味，

鹹香順口又鮮美，和諧又好吃，

滋味讓人難忘~絕對必吃！😋💕

【主廚濃湯】

今日提供的是南瓜濃湯，

香甜濃郁又順口，

搭配起司麵包，口感更豐富。

▼有美食，

也要來杯調酒搭配更對味！

【Penicillin Fizz 】$400

翻玩經典調酒「Penicillin」的氣泡版本，

喝起來有薑汁的辛辣甜味，

還有淡淡的威士忌煙燻風味，

清爽微醺的口感，當餐前酒或搭餐都合適。

【炸雞武士】

以酒泊醃漬放山雞腿腿肉，

製成的唐揚雞，

搭配以台灣豆腐乳為基底的醬汁，

以及醃漬茗荷薑花，

吃起來鹹香有味，外酥內嫩又多汁，

搭配調酒剛剛好！超愛！❤️

【墨西哥玉米片】

香脆的墨西哥玉米片，

佐上辣味莎莎醬，

脆脆又微辣的口感，愈吃愈涮嘴！

【拉各斯燉蝦】＄350

以番茄、奶油大蒜燉煮的海蝦，

吃起來酸香微辣且有蝦肉的鮮甜感，

搭配酥脆的麵包片，風味更有層次，

讓人一隻接一隻，立馬就空盤。

【燉烤帶骨牛小排12oz】

如詩招牌必點！

以魚露、蠔油…等獨家秘方醃漬燉煮，

再以大火炙烤的帶骨牛小排，

一出場就超誘人食慾！

▼吃一口，牛小排外酥內軟嫩，

香味濃郁又多汁，

還帶有豐富的膠質感，超好吃！

【菇菇森林披薩(7吋)】

手工桿製的薄片pizza餅皮，

鋪滿綜合菇、羽衣甘藍、起司、香草…等配料，

一口咬下，餅皮軟香且帶點咬勁，

還有清新的菇菇香氣，不油不膩，很清爽，

是款適合夏天的吃的Pizza！

【粉紅明太子薯條】

炸至金黃酥脆的薯條，

淋上獨家調製的明太子醬，

口感及滋味大升級，

會讓人一口接一口的停不下來！

【Nectar Beauty】 $400

這是一款「甜點型」的調酒，

以格蘭傑16年為基底，

喝起來有酸香且帶有鳳梨與榛果的香氣，

讓人彷彿置身於歐洲的甜點街上，

享受午後陽光，舒服又愜意！

【十勝有心布丁】

使用北海道十勝鮮乳、台灣紅心蛋製作的布丁，

有濃厚的乳香及滑順細緻的口感，

搭配酸甜的莓果，

絕對是大人小孩都喜愛的甜點！

▼詩人畫杯活動▼

來店消費，點瓶裝酒可享畫杯體驗！

(提前告知服務人員即可）

畫自己的香檳杯，創作全世界只屬於自己的杯子，

和朋友們一同享用氣泡白酒， 更是舒心~

▼好康報報▼

✅粉絲福利：

即日起至9/30晚餐時段，訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯。

✅現場駐唱表演：

9月份的每週三晚上，有現場駐唱表演，快來如詩享受音樂盛宴吧！

(詳細資訊請至@poetry.tpe)

《蛋寶543》

這一次來到台北大直、捷運劍南路站附近的

【Poetry 如詩】早午餐、餐酒館

整體的用餐感覺很棒呢！

餐點有質感又好吃，搭配挑高舒適、有品味的空間氛圍，

讓人從早到晚，都只想待在這裡享受人生。

來這裡約會、聚餐、慶生、早午餐、下午茶…等都合適，

餐廳不定期還會舉辦活動，更是愜意。

是一間會想一直來訪的餐廳，

推薦給大家~！💕

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