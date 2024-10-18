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台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

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nana

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：

明水然樂
phone04-22278030
place台中市東區復興路四段186號10樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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Google評論4.8高分，幾乎零負評無菜單鐵板燒，就在台中米其林美食城。聽聞這家採預約制且不好訂位，假日更是一位難，想吃手刀必須搶起來！連續兩年榮獲第一名，秘訣就是嚴選活龍蝦、北海道干貝、新鮮海膽、南非鹽蒸活鮑、日本A5和牛菲力、整尾現流魚等新鮮高級食材，其中活體龍蝦三吃超吸睛，很多老饕指定要吃，甚至還能在板前欣賞師傅精湛手藝，以及品嚐14品頂級料理，高CP值無菜單鐵板燒饕客們絕對要試。

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

台北一位難求的無菜單鐵板燒名店，終於進駐台中大魯閣新時代購物中心，想吃朋友不用跑到北部，咱們在台中也吃得到，重點這裡地理位置很好，從台中火車站步行不用五分鐘，開車更不用說，除了地下大型停車場，周圍也有許多收費停車場，簡直是遊逛台中必探的網紅名店~無菜單鐵板燒

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

訂好位置後開始期待評論極高的 此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒 冠軍。用餐那天迫不期待直奔大魯閣新時代購物中心10樓，就是為了品嚐連續兩年蟬聯《網路溫度計》激推的無菜單鐵板燒，價格比我想像中親民，重點活龍蝦、干貝、日本和牛、南非鮑魚通通吃得到，一餐下來一個人三千有找，光想口水情不自禁流下來啦～

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

明水然樂大燈籠是台中最新打熱點，尤其是白黑色簡約外型，宛如秒飛日本錯覺！當然我們也不能錯過，馬上來跟它拍一張，是不是看起來很有FU～

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

1600元樂饗宴套餐+10%主要食材：新鮮活龍蝦、日本A4和牛或日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)。(共14品)

2400元樂盛宴套餐+10%主要食材：新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。(共14品)

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裝潢很有質感，裡面有兩間專屬鐵板區，一桌可容納10人，整體環境空間寬敞舒適，宛如來到私人場所，若有需要團體包場也很適合。另外明水然樂鐵板燒是集體開席，盡量別遲到唷。

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入席後服務生會將口布打開並協助放腿上，過程中可以感受到服務生專業和親切度，有一種賓至如歸賓感覺。

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  • 加入官方樂多多APP會員，可獲得「炙燒烏魚子」乙份。
  • 拍照打卡公開打卡分享至個人的FB/IG，明水然再贈送甜點。
  • 2024/9/28-10/27 開幕期間，客人到明水然•樂台中大魯閣店用餐，額外再加贈「莓果特調氣泡飲」一杯。(詳情請依照現場公告為主)
  • 加入樂多多APP會員，樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的會員回饋機制。

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新加入樂多多APP會員，就會獲得主廚私房小菜入會禮乙份。當天吃到的是炙燒烏魚子，切成薄片後炙燒，味道變得更香，再搭配爽脆蘋果片和白蘿蔔一起吃，口感很不錯。

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明水然樂標榜日式無菜單鐵板燒，嚴選時令現流魚、老饕等級時令活龍蝦、北海道生食級干貝、日本熊本縣A5和牛菲力、日本鹿耳島A4和牛，以及國宴頂級桂丁雞等食材，開桌前會呈列於鐵板燒檯的右側，食材新鮮看得見，透過主廚精湛鐵板技術，用最簡單的調味彰顯食材原味，因此配搭醬料、配菜每次呈現出料理也會有所不同。

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漬物是可以無限續加，當天吃到是醋漬蘿蔔和蘋果洋蔥。左邊醋漬蘿蔔是使用日本醋、柚子、紫蘇葉醃漬，吃起來爽脆好咬，味道有一點果香酸甜滋味；再來是右邊蘋果洋蔥，選用切碎洋蔥、蘋果、果醋、檸檬醬油等調味，蘋果的甜搭著微辛辣的洋蔥，意外喜歡耶。

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夜晚秋天稍微有涼意，此時服務人員端上一杯熱的白桃烏龍，入口時淡淡白桃香甜味襯托出烏龍風韻，尾韻甘醇好喝。

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很幸運搶在10/27前來用餐，因為開幕慶期間只要到「明水然•樂」台中大魯閣店用餐，就送您一杯莓果特調氣泡飲。這杯基底是用百香果醬，再搭配梅果氣泡飲，啜飲一口酸甜滋味在口中蔓延，氣泡細緻喝起來也特別順口。

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

等待上桌同時可先喝一口蒜蜆湯暖暖胃。這道是用黃金蜆和蒜頭熬煮而成，入口時黃金蜆濃郁鮮味瞬間在口中蹦出，甘甜鮮爽蒜末味好迷人，整個順口好喝～

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北海道生食級干貝一出馬，直接放在高溫鐵盤滋滋作響，雙面煎至5~7分熟度，再佐以金莎蛋黃醬和西班牙鮪魚卵，其中金沙蛋黃醬是用蛋黃和鹹蛋黃，以及清酒調製，接著點綴西班牙鮪魚卵和進口小牛血葉，吸睛指數百分百，更是令人垂涎三尺。一口咬下滿嘴都是干貝鮮甜味，還有金沙蛋黃醬的鹹香，兩者交融十分契合，重點干貝厚度比五十元硬幣大，咬起來很有厚度，光是第一道好吃到想轉圈圈～

 

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最令人期待就是招牌波士頓龍蝦三吃！很難想像原物料飛漲影響，明水然樂始終維持14品1600或14品2400的套餐價格，用高CP值價格就能享受活體龍蝦美味，不僅將龍蝦做成三味，分別有龍蝦膏芝心蛋捲、龍蝦肉身、炙燒龍蝦頭味噌湯，居然還看得到主廚將龍蝦頭放在鐵板上略收縮動，實在太邪惡了啦～

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龍蝦第一吃是龍蝦膏芝心蛋捲！主廚將龍蝦蝦膏拌入蛋液、鮮奶油調配，豪邁倒在煎檯上慢慢成形，過程中還會刨上帕碼森起士，以及在上面做炙燒製成蛋捲狀，最後以雞蛋豆腐做基底，依序加入台灣蘆筍和鮭魚卵點綴。首先嚐嚐龍蝦膏芝心蛋捲，味道不僅濃郁，交織著蛋奶香氣特別好吃，而且蓬鬆軟嫩滋味讓人愛不釋手，另外鮭魚卵有特別用味霖浸泡，因此帶來甜韻更明顯，真心推薦大家必吃。

 

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

季節時蔬是日本山藥杏鮑菇，當天我們坐在煎檯前，欣賞主廚煎著山藥，厚薄度和熟度恰恰好，最後淋上明太子和山藥泥製成慕斯，以及芝麻葉。豪邁一口咬下，嗯～這個山藥既爽脆又黏稠，甚至嘴裡還多了明太子迷人鹹味，而且杏鮑菇也不輸，口感超啾西～

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日本帆立貝佐芥子和風醬是1600元套餐品項。最底層鋪上一層滿滿藜麥，再搭配比五十元硬幣大的日本新鮮帆立貝，咬進嘴裡那股鮮味直衝腦波，口感彈牙Ｑ嫩，不到幾秒就被阿文秒殺。

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升級2400元北海道赤海膽也很驚豔，嚴選日本北海道赤海膽，嚐了一口海膽濃稠滋味慢慢滑入喉嚨，那種香氣和甜韻好新鮮，而且搭配豆腐、鮭魚卵、米餅，層次更是豐富，完全是無法可擋誘人料理。

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

時令季節鮮魚片是選用青衣魚，屬於珊瑚魚一種，它的膠質比較豐沛，主廚將青衣魚表層煎得比較脆，下方搭配燉煮蘿蔔，以及用美生菜葉子襯托，最後淋上特製醬料，每一口吃得到微酥魚皮，細緻Q彈肉質，滋味也特別鮮甜。 台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

Wow～這個升級整尾現流魚品有夠猛，據說是師傅親自出海釣到新鮮活魚，像這天吃到是午仔魚，只有魚骨刺較無細刺，肉質相對較細緻肥嫰，透過主廚細心在鐵板料理，兩面魚皮慢慢上色，那種酥香又有恰恰口感好好吃，裡面魚肉油脂豐沛，吃起來不會太乾，若喜歡酸感，可以擠少許金桔檸檬在魚的表面，或是沾鹽或胡椒，味道更豐富。說真的～整尾現流魚CP值爆高。 台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

這道乾煎文甲佐柚子胡椒也好好吃！選用生食級花枝(文甲)，內臟都有事先處理好，主廚將文甲乾煎，過程中還利用專業刀法在文甲上劃幾刀，最後高溫炙燒微上色，出餐時還會淋上柚子醬，以及擺上玉米筍陪襯，這個文甲咬起來很Ｑ彈鮮美，重點不會嚼太久，第二片可以沾少許柚子味噌醬，口感更是來到另一個境界，兩種風味我都喜歡。

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

鹽蒸鮑魚浮誇到不行，完全是我的天菜！主廚將新鮮南非活鮑魚放在鐵板煎台上時，居然默默的在舞動，彷佛一群鮑魚正在跳舞中，此時撒上酸豆和檸檬片，以及將昆布覆蓋在上面，最後撒上滿滿粗鹽等待，每個步驟都很費工，甚至出餐前主廚會切除肝臟部位，並以鮑魚切片和黑松露醬呈現。一入口就能感受黑松露香味瀰漫舌尖，鮑魚的鮮嫩感差點吃到忘我，OMG～這個超級推！

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聽說台中大魯閣店有獨家限定龍蝦菠蘿堡，不過當天晚上吃到的是和牛堡菠蘿包。嚴選手工拍打A5和牛做成肉餅，一塊塊和牛放置鐵板上慢慢煎烤，煎至外皮恰恰後，再放到菠蘿麵包上，淋上特製醬料與美生菜，接下來雙手握著和牛堡菠蘿包，豪邁咬下一口，和牛香味與肉汁直接在嘴裡竄出，然後煎著香酥菠蘿麵包，越吃越過癮～

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加拿大活體波士頓龍蝦一上桌驚嘆聲四起，誘人的龍蝦身和龍蝦螯不自覺令人垂涎，不僅龍蝦給的份量很豪邁，光是那一盤就有1/2尾，愛吃龍蝦的我吃的有夠爽快～除了享受龍蝦Q彈鮮脆肉質，搭配得濃郁南瓜醬與刨出細膩夏威夷果仁，更是將風味表現得淋漓盡致，好喜歡鮮甜味充斥我的味蕾，每一口令人回味無窮，重點1600元和2400元套餐都吃的到唷～ 台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

品嚐完龍蝦料理，服務人員會遞上一杯芒果冰沙讓您口腔中餘味緩緩散掉，好繼續品嚐下一道主食料理。

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

台灣國宴頂級桂丁雞是星級餐廳主廚指定食材，堅持挑選不施打抗生素和不使用生長激素飼養，以及採用雞腿部位。主廚介紹完後將桂丁雞放在高溫鐵板料理，鐵盤不停發出迷人聲響，外皮慢慢煎至金黃恰恰，最後搭配蒜頭、胡椒、芥末擺盤上桌，看起來令人食指大動。砸們夾起一塊放入口中，天啊～這個外皮好酥脆，裡面肉質鮮嫩多汁，絲毫沒有惱人雞腥味，讓人忍不住一口接一口，真的單吃就很涮嘴。

 

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

無肉不歡就是要升級2400元的A5和牛菲力！首先品嘗來自鹿耳島A4和牛菲力，部位選擇比較瘦，主廚利用低溫料理，讓熱度進到裡面，讓油花略減，咬起來外酥內嫩，吃得到肉感和肉汁。接著是我愛的日本熊本縣A5和牛，選用紐約客部位，在肌肉纖維之間含有豐腴的油花，油花分布相當細緻，堪稱入口即化的等級。你瞧～A5和牛外層煎至微微焦香，裡面肉質保有紅潤色，看起來肯定好吃，緊接著將A5和牛放進嘴裡咬幾下，油花瞬間衝入口腔，那種豐腴又嫩的滋味令舌尖沉淪的美好滋味。 台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

這道鐵板炒飯超激推！主廚把多顆雞蛋打在高溫鐵板上，等待雞蛋冒泡後開始雙手快炒，炒至快接近蛋酥樣子，再加入白飯、醬油、胡椒、鹽巴、蔥花快速拌炒，更是將白飯炒得粒粒分明又乾爽，最後擺放乾炒櫻花蝦，看似平凡卻如此美味，甚至好吃到一粒米都不肯放過。

 

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

龍蝦第三味是炙燒龍蝦頭味噌湯！用餐前主廚先將活體龍蝦放置高溫鐵板噴槍炙燒，然後將龍蝦頭加入赤味噌、白味噌、加賀味噌熬煮，享著鮮甜也享著一口口美味，不僅湯頭溫順好喝，裡面居然還吃得到龍蝦肉，真是太過癮啦～

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

最後由蘋果煎餅畫下完美句點！不得不說這天舌尖好幸福，連甜點也如此好吃，獨特將蘋果和鳳梨餡炒到收汁後包進酥皮成形，接著透過主廚精湛手藝，讓酥皮煎至誘人金黃色，淋上蜂蜜和袍少許檸檬皮，使香氣和甜味提升不少，吃起來外皮蓬鬆柔軟，裡面內餡清香卻不會太甜，這個我喜歡～

台中新店！台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒名店，明水然.樂台中大魯閣店

 

 

明水然·樂無菜單鐵板燒台中大魯閣店

地址:台中市東區復興路四段186號10樓

營業時間:11:15~15:30、17:15~22:00

電話:04-22278030

粉絲團:明水然·樂

30日內線上預約訂位:明水然·樂台中大魯閣線上訂位

 

 

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