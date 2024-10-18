寵物友善、超人氣LOST and Found早午餐、下午茶

台北市大安區敦化南路二段11巷50號

捷運信義安和站

訂位：inline.app

每週三18:00開放隔週訂位

寵物友善不落地

低銷 ：NT.150/人 / 用餐：110分鐘

12點還沒到，第一輪的朋友們用餐就快結束的LOST and Found，想不到台北人? 這麼早起來用餐，還好有訂位，有蠻多現場客的，跟好朋友來的優點就是可以品嚐多道美食！



這支小黑毛怪叫做「迷路」下半身馬鈴薯的純廢物，有點可愛，店裡也有販售他的週邊！

「迷路」的環保袋

這座小燈也蠻吸引我的目光！

會約LOST and Found其實是為了可愛的阿芙佳朵Affogato而來的，都是看格友的照片，還沒看評論，隨遇而安的約會，Lost and Found用餐空間還蠻大的，氛圍也蠻溫馨的！

新鮮美味又好拍的

LOST and Found

夠夠肉NT.450

LOST and Found的菜單很不錯的是～會大概寫上餐盤的內容物，大家可以大概想像得到，實際餐點不會差太多，就看味道合不合自己味口這樣！

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夠夠肉主要是雞腿排、厚培根、可頌等蔬食組合，女生一早的份量吃這組會過飽，他每一樣料理都很好吃，厚培根香氣十足、口感我們都很喜歡！

蕃苆酪梨開放三明治NT.360

組合配菜大同小異，主要是新鮮味道就不會差，荷包蛋都以半熟為主，配餐的優格堅果味道也很好，吃起來頗健康的！

鮭魚酪梨飯碗 NT.390

這組搭配的是糖心蛋，滿滿蛋白質一早有人準備好真棒！

火腿酪梨可頌班尼迪克 NT.380

酥香的扁可頌正夯，想嚐嚐扁可頌的酥脆可以點這道，這組的搭配味道應該很不錯！火腿看起來跟培根一樣，有別於早餐點店常吃的那種，讓我覺得很美麥！

阿芙佳朵Affogato NT.130

其實看介紹是冰淇淋的時候讓我有點怯步，但為了想拍他的可愛，加上友人會幫吃就點一個吧！

阿芙佳朵Affogato淋上黑咖啡時是最療癒大家的時刻，加上杯子的塗鴨，一整個可愛！

可以看得出來，他就是一小杯，但宣傳效果十足！

是說，他融化的飛快，讓人措手不及，真的不是我們拍太久啊～

Lost and Found的菜色料理都有一定的水準，但甜點對我來說偏甜！

焦糖脆脆昭和布丁NT.160

奶油跟上頭脆脆的挺好吃，但布丁口感偏硬偏甜！我PASS～

久久才見面的好友們，一起吃到美食更開心！

這隻柴犬超級可愛，笑咪咪的樣子可以到我Reels看！XD

這次在LOST and Found用餐體驗很不錯，看朋友還二訪了，之後有時間，也想帶婗去吃！