新加坡環球影城

簡介

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環球影城位於聖淘沙島內的名勝世界，屬於聖淘沙度假集團，旗下包含環球影城、海洋公園，名勝世界算是一個統稱，環球影城、海洋公園及一些渡假飯店都在這邊。

如果是住在這裡並且兩個園區都會去，建議買聯合通票會較便宜，另一個園區的票只要在7天內使用即可。

（裡面也有賣海洋公園聯合通票唷）

環球影城目前有6大主題園區，分別是「好萊塢區」、「紐約區」、「科幻城市」、「埃及古王國」、「失落世界」、「史瑞克的遙遠王國」，再加上2025年要開放的「小小兵」園區，未來共七個園區，不過佔地面積不大，是世界上最小的環球影城。

整個園區以環狀的方式呈現，所以可以自己安排要逆時針或順時針遊玩，個人建議如果一大早就入園可以選擇從史瑞克園區開始一路玩到紐約區，通常一大早大家都會衝比較熱門的變形金剛那些，到下午反而熱門區域人會比較少。

新加坡環球影城也有自己的官方的app，可以隨時查看設施排隊時間、表演秀、角色見面的時間，不過我覺得app做的沒有很準確，有時候現場時間與app時間不同，因此而錯過表演，最好到現場確認一下時間表。

環球影城交通－大眾運輸、計程車、走路

入聖淘沙島有許多方法，先講結論：有時間有精力的人可以選擇步行、纜車進島；趕時間的人坐計程車；聖淘沙捷運算是相對便宜又輕鬆的入島方式。

項目 輕鬆程度 省錢程度 步行 ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 纜車 ⭐️⭐️ ⭐️⭐️ 聖淘沙捷運 ⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ 計程車 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️（依距離而定）

大眾運輸

由於環球影城位於聖淘沙島上，基本上如要搭乘大眾運輸入島都要先搭到港灣站（Harbourfront），搭捷運就走Ｅ號出口到怡豐城（VivoCity），搭纜車走Ｂ號出口到Harbourfront Tower II纜車站。

捷運 Sentosa Express：

到達港灣站內往Ｅ號的方向去怡豐城，在怡豐城內的Lobby L的3樓會看到指標寫往Sentosa Express，順著走就會找到捷運站，只要搭一站到名勝世界捷運站（Resorts World Station）下車就到了。

Sentosa Express車資是４新幣，如果你有ezlink或信用卡直接刷卡進站就好，不需另外在售票處購票，在聖淘沙的島內移動與出聖淘沙島都是免費，只有入島才會扣錢。

纜車 Cable car：

纜車總共是兩條路線，一條為花柏山線另一條為聖淘沙線，兩條為獨立路線，聖淘沙線屬於聖淘沙的島內線，花柏山線則會出聖淘沙島。

到達港灣站後走B號出口到Harbourfront Tower II，售票處位於Harbourfront Tower II的1樓，搭乘纜車在15樓。由於這棟大樓不是商場，整體沒有怡豐城這麼熱鬧，不過兩者距離不遠，結束後可以到怡豐城逛逛買買伴手禮。

纜車的門票相對捷運貴很多，比較建議先在票券app上購買喔！

步行進島

一樣搭乘捷運到港灣站，走E號出口到怡豐城，在Lobby F的1樓會看到指標寫著Sentosa Boardwalk，跟著指標走到戶外會有整個走廊連接到島上，走路大概15分鐘的路程就會到名勝世界，也就是環球影城跟海洋館的所在地，由於走路上島是不收入島費的，算是最經濟實惠的選擇。

計程車

這次帶一家老小，我們最終選擇了Grab，會放你在位於B1的計程車drop off點，搭乘手扶梯到一樓就是名勝世界了，很方便也最輕鬆。

購票途徑－票券App、官方網站

在票券app購買門票的差別在於，app上門票價格會便宜一點，快通則是差不多價格，缺點是快通的名額有限，最好提早購買，如果票券app上沒有買到快速通關，可以直接上官網購買。

環球影城內4歲以下兒童免費，連同快速通關（以下稱快通）也不用購買，進入設施時跟著一位有快通的大人即可。

官網購票方式比較特別，快通無法單買，當你選購票門票後才有頁面跳出問你要不要加購快通。目前聽說6月份之後就取消了「設施無限次使用」快通，現在只賣「每項設施使用一次」的快通。

官網版的快通是掃檔案內的條碼使用，只要把門票的條碼跟快通的條碼存到手機裡就可以入園並使用。

原則上當你到設施入口給工作人員掃描條碼之後就可進入遊玩，掃描後會失效，不過這次發現有些設施的工作人員比較偷懶沒掃描， 其實可以默默刷N刷直到他掃描。

如何在官網訂票及入園

官網訂票流程：

官網可選擇簡體中文，整體購票流程不難，主要是票券內容沒有翻譯，可以複製到Chat-gpt翻譯，翻譯結果蠻準確的不用太擔心。

之後跳轉到信用卡結帳畫面，刷卡成功後就會寄mail到信箱內，裡面會包含購買的票券PDF檔。

如何入園：

事前可以先將門票截圖傳給同行的友人，拿著門票條碼掃描入園即可，可以一個一個刷入園，也可以由一人統一刷門票進入。

我們這次同行的人比較多，事先跟工作人員說人數後，由我統一掃描，工作人員也會幫忙數人數，低於4歲的小朋友跟著大人一起走就可以。

需注意的是PDF檔內包含所有門票、優惠券跟快通的條碼，不想要手忙腳亂，最好事先將條碼分類，才不會卡在門口太久。

各式門票、優惠套餐介紹

除了票券app上的門票選項，其實環球影城官網也有些特殊的套餐，像是7~8月暑假專屬的提早入園套餐、9~11月的萬聖節套餐、跟全年都有的 有錢是老大 VIP套餐。

提早入園套餐：

可以提早兩小時入園，並且在裡面的餐廳用餐，用完餐後還可以趁沒人提早去玩限定設施並且可以跟當天的角色拍照，不過這個是暑假專屬，同過完暑假就沒有這個套餐，會換其他優惠。

有錢是大爺vip套餐：

會有導覽人員帶你逛設施跟看表演，逛設施的同時就會帶你遊玩一次，排隊順序是vip＞快通＞單人通道＞一般通道，優先順序在最前面。

由於導覽包含無限快通，當你結束導覽後就可以自由行動，不管玩幾次都是走快通的通道，喜歡重複刷設施的會很划算。

當天其實看到不少人有導覽人員帶著，排快速通關的時候會看到他們眼睜睜地插在你面前，看表演的時候還會幫忙佔位子，羨慕都說爛了😆。

夏季門票：

7~8月時一般的入園門票會多送10塊新幣的抵用券，包含5塊餐廳、餐車抵用券跟5塊錢的商店抵用券。需要注意的是商店抵用券一件商品用一張，不能一件商品用多張折扣，但不限商品金額，假設你購買10新幣的商品，可以用一張折抵；購買50新幣的商品也是只能用一張折抵。

壽星優惠：

當月壽星購票時沒有優惠，但到達園區後可以到門口的服務台換優惠券，只要拿著護照過去即可，就會給你一張85折商品折價券、85折餐廳、餐車折價券、兌換爆米花或冰淇淋的卷和小禮物，壽星的85折商品折價券就可以多樣商品一起折扣，會划算很多一定要記得領取。

設施遊玩心得

這次沒有開園就進場，加上在門口拍了那顆球一陣子，大概11點半才入場，門口已經沒人排隊了，整體很順暢，但錯過了小小兵的第一場表演，後續還要折回來看表演有點麻煩，覺得還是一開園就入場比較順暢。

這次因為我女兒身高有點不夠加不太敢玩雲霄飛車，就只玩了有快通和比較不刺激的設施，以下是介紹與小孩實測。

紐約區：

芝麻街之義大利麵太空站（有快通）：坐著芝麻街的車子看芝麻街跟義大利麵奮戰的故事，車子很平穩，跟迪士尼的小熊維尼一樣看故事，我女兒（5歲）雖然沒看過這個IP，但會覺得他們很好笑。

史匹柏電影特效（有快通）：整場都是站著，看一部電影的特效怎麼製作，一開始會看影片，影片是講英文但是有中文字幕，進場之後都是講英文。



進去之後我們站在前排，工作人員會提醒哪一區衣服會濕掉，不想濕掉可以避開，之後就是風雨加火焰的特效，蠻特別的但是有點短，讓人意猶未盡，但我女兒聽不懂內容加上他覺得火有點可怕，不是很喜歡。

小小兵表演秀：共有兩個小小兵的表演，一個是Minionvasion另一個是Mission:MEGA，Minionvasion是歌舞秀，其實從正面看視野最棒，雖然離人物較遠但是整個場地都能盡收眼底Mission:MEGA是表演秀，會有個短劇小故事，都蠻可愛的，目前是期間限定到8月11號而已，但之後小小兵樂園開幕後不知道會回歸或是有更精彩的表演。

順道一提，Minionvasion結束後可以跟所有小小兵一起拍照，主持人會在表演結束後cue大家排隊，你就勇往直前就對了，有限定組數，工作人員會算人數，太晚到就會請你離開。

拍照時不能單獨合照，一家人或是一群人就是一起拍，只要把你的手機給工作人員就好，現場也會有專業的攝影師拍照，離開前攝影師會給妳qr-code的帶子，掃描後就可以購買。

科幻城市： 這一區都比較刺激，也比較注意身高，有些太矮的小朋友工作人員會請你量身高。

變形金剛3D對決（有快通）：拿著3D眼鏡入場排隊，遊戲是一車一車進去的，然後一排4人一車3排，這裡用了快通還是稍微排了一下隊，但不到15分鐘，算可以接受。



這個就相對刺激很多，椅子會配合螢幕上下晃動，蠻好玩的就是有點暈，到後面快被晃吐了，我女兒會害怕不敢看，親戚的小孩（男，4歲）反而覺得很好玩想再玩一次。

旋轉飛盤（有快通）：類似咖啡杯，地上會轉，自己座位上也可以轉，這個用了快通也排了將近15分鐘，兩個小孩都很超級愛，爸媽坐完後呈現要吐的狀態，真心不懂小孩怎麼都不怕暈。

古埃及：

木乃伊復仇記（有快通）：這一區比較熱門的就是木乃伊，裡面是看劇情＋會後退的雲霄飛車，應該屬於環球影城裡面前一二名刺激的項目，不過要身高122以上才能玩，小朋友不讓我單獨坐，最終只好pass了，喜歡刺激的不要錯過！

尋寶奇兵：我個人覺得超級無敵爆炸無聊，我女兒還算喜歡，坐著車子繞場地一圈，看看造景（？），車子爆炸慢，推薦給帶3歲以下小孩的家庭，合理懷疑要排隊是因為車子開太慢。

失落的世界：

侏羅紀河流探險（有快通）：一定要買雨衣！玩到後面整船都會濕，沒有一個逃得掉，雨衣好像是10新幣，我有從台灣帶小朋友的雨衣，大人沒穿，上半身跟鞋子全濕，不過曬一曬太陽就乾了是還好，附近也有提供烘乾機，一次5新幣可多人一起。



一開始下水的速度不快，像急流勇進那樣飄來飄去，前面會看到一些會動的恐龍，後面從廣播暴龍逃出來後就到漆黑一團的實驗室，我女兒到這裡就比較害怕，最後船會直線上升到1層樓高再整船溜下來，好玩但是只有溜下來那段比較刺激而已。

恐龍騎士（有快通）：跟東迪的飛天魔毯一樣，只是換成恐龍，上去後開始轉圈，速度不快，小孩超開心，好像是一直按著可以上升，放手就下降，自己控制自己的恐龍。這個雖然有快通，但也是排了將近20分鐘，是這趟行程排最久的。

遙遠王國：

史瑞克4D影院（有快通）：超級有趣，特效很立體，故事比較像番外篇，前面入場後會站在那邊看一段前置演出，但所有角色都是說英文，我女兒聽不懂就有點不耐煩。之後就開門進到座位區，最好稍微往中間幾排坐，坐太近或太邊邊3D效果不好且容易暈。

魔法輪轉：位在史瑞克出來後的商店裡，小型的室內摩天輪，不高不慢不刺激，但居然是這趟最受小孩歡迎的設施，因為沒什麼人排隊，小朋友大概玩了3次🙃。



會排隊有一半原因應該是上下都很慢，現場只有一個工作人員，要按機器讓座位轉下來，再去開門讓人進來，再讓小朋友坐上去，再回去操作機器換下一個位子，以此類推到都坐滿了才開始運轉，上下人的時間都比遊玩時間還長。

以上這些就是這次有玩的設施，從科幻城市開始幾乎每一區都有一個雲霄飛車的設施，尤其太空堡壘是世界上最高的雙軌雲霄飛車，機器戰隊是還是雙腳懸空的，追求刺激的人千萬不要錯過！

快速通關

快速通關值得花錢嗎？

新加坡的環球影城坦白說真的不大，但人卻不少，尤其我們去的時間是週日加暑假，每項設施排隊至少半小時以上，變形金剛、木乃伊這種熱門設施都要排90分鐘以上，買快通可能從排100分鐘變成排10分鐘（畢竟還有vip在前，而且還不少），還是省不少時間。

由於園區大小的緣故，買快通玩一圈大概4小時，這次帶了比較小的小孩，最終我們還是玩到閉園才走，整體玩得非常輕鬆，不會有趕著要玩哪項設施的壓迫感。

快速通關出售的數量其實是有限的，雖然可以在園區內加購，但最好還是提前訂票並購買，不過沒有綁定人數，可以不用每個人都買，這趟的老人小孩都屬於不太能玩的人，就沒有幫他們加購了。

另一點是現場其實有單人通道，如果你沒有一定要跟朋友一起，其實是可以排單人通道狂刷設施的，因為他會補足快通不足的人數，像是一排有四個座位，但可能只有三個快通的人上去，最後一個就會補單人，最後才會放行普通通道，我覺得還是可以減少很多排隊的時間。

快速通關設施列表

好萊屋潘特吉斯劇院

史蒂芬史匹柏電影特效片場

芝麻街之義大利麵太空站

變形金剛3D對決之終極戰鬥

旋轉飛盤

木乃伊復仇記

太空堡壘人類戰隊

太空堡壘機械戰隊

侏羅紀河流探險

恐龍騎士

未來水世界

史瑞克4D

多話驢耍寶秀

小飛龍飛行學校

鞋貓劍客歷險記

環球影城值得去嗎？

整體還算好玩，有刺激也有平穩的，適合大人小孩，但可以感覺到設施不是很新，工作人員跟迪士尼相比不算太親切，裡面食物、飲料很貴，也不是每個餐點都很特別，有點讓人覺得不是很超值。

另外是語言的問題，幾乎每個商店跟工作人員都會有一個說中文的工作人員，但設施內的角色還是說英文，所以小朋友可能會有聽不懂的情況。

以我個人來說應該是第一次到新加坡會想來，之後如果要去新加坡就不會再安排了，反而會安排其他的行程，這裡沒有像東京迪士尼一樣給人一種下次還想來的感覺😅。