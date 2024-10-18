

好久沒來桃園南崁，最近朋友揪來吃這裡新開的「大明星頂流涮涮鍋」，沒有開車的我搭台鐵到桃園火車站，再轉公車5022大約半小時就到了，而且如果你有北北基桃的T PASS，等於交通都不用另外花錢，比想像中的方便。

這間六月開始試營運的「大明星頂流涮涮鍋」，為了提供最新鮮的食材，屬於預約制的餐廳，建議想吃的人一定要提早預訂。內部裝潢非常精緻，空間寬敞舒適，有兩百多坪、110多個座位。食材相當頂級，重點是價格親民，每人只要790元起，就可吃到活龍蝦、A5日本和牛、伊比利豬，甚至還有主廚私房菜等十多道頂級食材與料理，物超所值，每個人吃完都讚不絕口！

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



大明星頂流涮涮鍋

電話：(03)311-5999

地址：桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

預約: opentable.com.tw

營業時間：週二至週五11:30-16:00/17:00-22:30

週六、週日11:30-22:30

公休：每週一

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大明星頂流涮涮鍋就位於這棟商業大樓三樓，一樓是World Gym，旁邊還有錢櫃，相當熱鬧。

歡慶試營運打9折喔！



電梯上三樓就看到很適合打卡的門面，招牌上寫著「嗨 大明星」好像是對所有客人說，讓我們瞬間有種明星待遇一般。

氣派的白色大理石櫃檯。

店內空間不小，裝潢風格是時尚中帶了一點中國味。

有隔板稍作區隔，讓用餐更有隱私。

除了開放的用餐空間，也有包廂喔！

這間算是大包廂，可容納二十多人，適合公司包場辦聚餐、尾牙。

也有這種圓桌式的華麗包廂，低消20,000元。宴請重要客戶、貴賓，肯定相當有面子！

這又是另一區用餐區，把布簾拉上也就是一間大包廂了。

裡面同樣相當精緻漂亮。

這裡的盥洗室大概是我見過的火鍋店最大器豪華的，洗手檯超級無敵大，好像五星級飯店。

女廁外的用品是寶格利洗手乳、進口的護手霜。

男廁外的護手乳變成妮維雅XD

一旁的擴香瓶聽說是韓劇裡出現過的知名品牌，也頗有質感。

以下是菜單，請自行參考～

套餐固定會有以上的內容

這裡的消費是以套餐形式呈現，價格依主餐有所不同，約在790~2980元。

每份套餐都含有：迎賓熱茶、暖心雞湯、前菜、時令迎賓菜、御廚手工滑、食事、御膳甜品、御廚湯品、開胃飲冰沙、御廚秘醬、飲品、時令圓滿水果盤。

*每人低消500元、開瓶費500元、所有餐點收服務費10%*

套餐一開始上的是迎賓熱茶（壺），我們選了雅香香片，香氣幽雅、口感甘醇，很溫潤。

小菜毛豆、梅汁番茄，清爽開味。

菜盤與蘸醬、佐料，蘸醬有焙煎頂流胡麻醬、鮮榨青檸桔醬、御廚秘製沙茶。 其中鮮榨青檸桔醬是用屏東無籽檸檬及農契作金桔加上御廚醬汁調製而成。

佐料有玫瑰鹽、辣椒、蔥花。

青梅沁心醋飲

這是冰沙類的飲品，酸酸甜甜的，喝了很開胃又消暑。

「大明星頂流涮涮鍋」也為想小酌的人士提供多款啤酒、義大利進口紅白酒，甚至也有皇家禮炮等高級威士忌，讓吃涮涮鍋也變得超有儀式感。（溫馨提醒：禁止酒駕、未成年禁止飲酒）

在正式上菜前，店員幫每人盛了一小碗的龍蔘蟲草御膳雞精，甘醇濃郁有層次感，為接下來的豐富鍋物揭開序幕。

首先登場的是超大隻的活龍蝦及活鮑魚，由店員端在木盤中超有質感，也看得出食材的新鮮程度。

這裡共有三種湯底：

（左）關東壽喜燒-使用特製醬油及味醂調製而成，並加入許多洋蔥提升風味。

（右上）金黃蟲草澄清湯-用雞骨、柴魚、蟲草、多種蔬果熬製而成精華，並過濾萃取多次完成。阿偉選這個，相當好喝。

（右下）十三全何首烏不老要膳湯（需＋109元升級）-以金黃蟲草澄清雞湯佐以十三種養血益氣、不寒不燥之中藥材。感覺很厲害！

前菜沙拉（四擇一）

御品鮮鮑沙拉、極鮮北海道鮭魚卵蟹肉蛋豆腐、極品泰風海鮮沙拉、（下圖）日式和風鱈魚肝

每份的份量都不少，在吃鍋之前先用生菜沙拉墊個胃，增加纖維素，我喜歡它的醬汁調味，酸甜卻不搶味，生菜新鮮脆口多汁，鮑魚也有滋有味，感覺得出店家的用心。

很驚喜在涮涮鍋可以吃到鱈魚肝這種食材，入口即化軟綿香甜，搭配底部洋蔥解膩。

食事五選一：日本越光米飯、日式鮭卵雙醬烏龍麵、北海道鮭魚卵越光飯、極品海為真理飯+189元升級、龍蔘蟲草御膳海鮮粥+399元升級

我們當天選了日式鮭卵雙醬烏龍麵、北海道鮭魚卵越光飯

晶瑩剔透的鮭魚卵在口中會爆汁，鮮味四溢。我特別喜歡胡麻醬烏龍麵，軟嫩Q彈帶有麵香與胡麻香。

單點-極品海味真理飯249元

不得不說這一大碗充滿生鮮海味的飯非常誘人且划算，根本是高檔日本料理才會出現，裡面有一尾胭脂蝦、北海道鮭魚卵、蝦卵、魚子醬、海苔絲、玉米筍等。愛吃生鮮海味的人不可錯過！

時令迎賓菜(依當天菜色擇一出餐，不可挑選)

這天我們吃到的是「北海道鮭卵干貝佐松露」，使用生食級的北海道大干貝，稍微煎至兩面金黃，加上北海道鮭魚卵，盤上還有一抹蜂蜜芥末醬，很有法餐風格。以及一小坨的黑松露，將它放在干貝上送入口中，軟嫩鮮甜的干貝香氣再提升！

南非活鮑魚佐松露

煎得金黃的南非活鮑魚切成四片，很方便挾起來食用。上面還放了些魚子醬、盤中也有黑松露，都是很頂級的食材，吃了會讓人幸福感爆棚。然而這一份竟然可以免費吃！只要點【澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合】就會附送喔！

時令綜合生魚片

有新鮮的胭脂蝦、鮭魚、鮪魚，同樣是點《澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合》就會附送一份「時令綜合生魚片」，食材的新鮮度嘗得出來，沾醬油芥末最對味！



本產安心豚套餐$790元(單點$390元)

選用高品質的國產豬肉，不得不說台灣豬肉真的很無敵，看那油花與瘦肉的比例，肉質的色澤，都在水準之上。而這一大盤單點只要390，也的確很划算！

燙熟後的肉質格外Q彈，且只有甜味沒有豬腥味，我吃了好多片。

日本A5頂級黑毛和牛（霜降）1550元

美到無可挑剔的油花，讓人看得目不轉睛，口水不斷的冒出，就等著將它下鍋啦！

這種A5頂級黑毛和牛切記頂多涮個3~5秒就要起鍋，才能吃到最嫩、最鮮甜的滋味喔！

時令海鮮龍蝦盛合2980元(單點2550元)

裡面有活的波士頓龍蝦、北海道生干貝、蛤蠣五顆，店家已把龍蝦殼剝開，更容易煮也容易吃。而龍蝦頭也可以熬湯，最後免費升級「龍蔘蟲草御膳海鮮粥」加入龍蝦膏，將龍蝦運用到淋漓盡致。

煮完的蝦螯肉非常肥美，吃在口中滿滿幸福感，活體龍蝦就是新鮮，吃來就是讚！

極鮮海鮮盛合1080元(單點780元)

內有明蝦、大草蝦、北海道干貝、大扇貝、小鮑魚、花枝、鮭魚菲力、鱸魚菲力，一整份相當澎湃，價位算物超所值，愛吃海鮮的人必點！

御廚手工滑

以往吃的蝦滑或花枝滑，但這還是第一次看見有小章魚在上面的章魚滑，造型可愛，而且放在湯匙上也很特殊。

ㄓ

將湯匙掛在鍋邊煮，不怕掉在湯裡要撈來撈去。

你看煮熟之後，將湯匙提起來，再撥進盤裡等它稍微降溫再吃，很方便。用真材實料手工做丸子，內含澎湖花枝、墨魚、草蝦仁，鮮甜多汁，好吃極了！

深海大草蝦明太子

這是主廚招待的私房菜，每天不一定一樣。這種吃法也是第一次見到，在草蝦肉中間放了明太子，鮮中有鮮、甜中有甜，很有創意。

現煎牛排佐松露醬

這也是主廚招待的私房菜，正好是我愛的牛排，煎得香嫩多汁，甜度爆表，吃完口裡仍有牛油香，回味無窮。

龍蔘蟲草御膳海鮮粥+399元(可供3~4人享用)

最後可以加價399吃粥，而且是專人桌邊服務！

龍蔘蟲草御膳海鮮粥」是將人蔘熬雞湯加入越光米熬煮，再加上鮑魚片、龍蝦膏、鮮蚵、花枝、蝦肉、蛋花而成。

經過5~10分鐘的熬煮，粥裡還加了蛋花變得更香。接著服務人員幫我們分裝，小碗中也可依自己喜好加料，像我跟朋友都好喜歡豆棗，甜甜的加進來更好吃。

當然也可以放上波士頓龍蝦，拍出浮誇版的粥，就看各人喜好囉！

御膳甜品5選1

有蜜桃杏仁露豆腐、雲朵紫米紅豆湯、日式黑糖蕨餅冰淇淋、韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、爆款巴斯克蛋糕(每日限量)可選。上圖是韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、日式黑糖蕨餅冰淇淋 有蜜桃杏仁露豆腐、雲朵紫米紅豆湯、日式黑糖蕨餅冰淇淋、韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、爆款巴斯克蛋糕(每日限量)可選。上圖是韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、日式黑糖蕨餅冰淇淋

爆款巴斯克蛋糕(每日限量)

這個獲得大家一致好評。

（左）雲朵紫米紅豆湯、（右）蜜桃杏仁露豆腐

兩款甜湯也都在水準之上，很訝異涮涮鍋店的甜湯也這麼講究。

很開心朋友帶我來桃園南崁「大明星頂流涮涮鍋」用餐，高貴不算貴，食材、環境樣樣都極有水準，吃得很過癮、很滿意也開了眼界！

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