吃心絕對 2024 年 9 月 11 日 在〈高雄美食 – 阿凡沙茶麻醬麵 x 鹽埕區的美味秘境 | Q彈麵條與香濃沙茶麻醬的完美結合〉中留言功能已關閉

關於阿凡沙茶麻醬麵的兩三事

高雄在地深受歡迎的小吃店，以其獨特的沙茶麻醬麵聞名，這家店從楠梓搬遷到鹽埕區，依然保持著一貫的好味道，吸引不少老顧客和新朋友。

特色一：😋沙茶麻醬的完美結合

店家自製的沙茶醬和麻醬，比例拿捏得恰到好處，香氣濃郁而不膩口。

特色二：🍜手工麵條的Q彈口感

麵條是店家特別訂製的陽春麵，口感Q彈有嚼勁，搭配沙茶麻醬更能襯托出麵條的風味。

特色三：🥢豐富多樣的小菜

除招牌的沙茶麻醬麵外，店內還有各式各樣的黑白切小菜，選擇性多樣，滿足不同口味的顧客。

特色四：🧼乾淨衛生的用餐環境

店家非常注重食材的新鮮度和衛生，用餐環境也保持得乾淨整潔。

阿凡沙茶麻醬麵短影片

🎵背景音樂

「Chitty Chitty Bang Bang」

動畫《派對咖孔明》的主題曲

（日文名：パリピ孔明）

由QUEENDOM演唱

這首歌充滿了活力和節奏感

完美地捕捉了動畫中熱鬧的派對氛圍

這首歌改編自2013年的匈牙利電子舞曲

《Bulikirály-Ciki Ciki Bam Bam (派對之王)》

並在《派對咖孔明》中重新編曲和演唱

動畫講述了三國時代的軍師諸葛孔明穿越到現代

並成為一名派對策劃師的故事

這首歌正是動畫中孔明帶領大家享受派對的代表曲目

阿凡沙茶麻醬麵店內外環境

店外環境

位置便利：店面位於鹽埕區的主要街道上，附近有停車場，方便顧客停車。

招牌明顯：店外有明顯的招牌，容易找到。

店內環境：

乾淨整潔：用餐區和檯面都整理得非常乾淨，讓人感到舒適。

冷氣空調：店內有冷氣空調，提供舒適的用餐環境，特別適合夏天。

明亮寬敞：店內環境明亮，空間雖然不大，但佈置得當，不會感到擁擠。

親切服務：店家服務親切，動作迅速，即使在忙碌時也能保持良好的服務態度。



阿凡沙茶麻醬麵菜單

麵食類

沙茶麻醬麵（大）：60元

沙茶麻醬麵（小）：50元

陽春乾麵（大）：55元

陽春乾麵（小）：45元

陽春湯麵（大）：55元

陽春湯麵（小）：45元

餛飩乾麵（大）：70元

餛飩乾麵（小）：60元

餛飩湯麵（大）：70元

餛飩湯麵（小）：60元

乾米粉（大）：55元

乾米粉（小）：45元

米粉湯（大）：55元

米粉湯（小）：45元

餛飩乾米粉（大）：70元

餛飩乾米粉（小）：60元

餛飩米粉湯（大）：70元

餛飩米粉湯（小）：60元

湯類

貢丸湯：30元

魚丸湯：30元

豬肝湯：30元

餛飩湯：30元

豬肚湯：30元

菜頭湯：30元

骨仔肉湯：30元

魚皮湯：40元

肝連豬粉腸湯：50元

小菜類

燙地瓜葉：40元

燙大陸妹：40元

燙青椒：50元

韭菜豆芽：40元

切仔料

豬頭皮：30元

豬耳朵：40元

豬舌頭：50元

豬軟管：50元

豬大腸：60元

豬肝：50元

豬肚：50元

豬粉腸：50元

骨仔肉：50元

嘴邊肉：60元

三色蛋：60元

米血：30元

蝦卷：30元

灌粉腸（紅/白）：40元

百葉豆腐：30元

大豆乾：20元

魚板：20元

皮蛋豆腐：50元

乾菜頭：50元

飲料、酒類

蘆筍汁：15元

礦泉水：15元

可樂：20元

沙士：20元

舒跑：25元

茶花綠茶：30元

金牌啤酒：35元

阿凡沙茶麻醬麵餐點介紹

✅ 沙茶麻醬麵 💰50/小 | 💰60/大

沙茶麻醬麵是店內招牌，沙茶加麻醬 碰出新滋味，麵軟不會過於軟爛，每一口都能吸附足夠的沙茶麻

味道濃郁但不油膩。

✅ 豬舌 💰50

豬舌的口感Q彈有嚼勁，且富含蛋白質和多種營養素，搭配蒜味醬油，頗能去腥解膩的，好吃。

✅ 豬頭皮 💰30

豬頭皮的口感脆爽，且價格實惠，富含膠原蛋白。

✅ 燙青椒 💰50

菜類除了有常見的地瓜葉、大陸妹外，青椒滿特別的，真是少見，朋友毛姐特推。所以也點來吃看看，青椒快速汆燙後，鎖住青椒的鮮綠色澤，去掉籽可以減少苦味，口感清爽 健康美味。

阿凡沙茶麻醬麵營業資訊

🏠 鹽埕區大智路107號

⌚️ 10:30–21:00

🛏️ 星期四休息

☎️ 07-531-2343

🚈 輕軌真愛碼頭站 走路9分鐘

🚇 捷運鹽埕埔站 走路4分鐘