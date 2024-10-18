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全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

ifunny艾方妮 人氣：19
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1341篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

李鐵柱火鍋村 | 竹北店
place新竹縣竹北市光明一266號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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竹北火鍋 | 李鐵柱火鍋村 全台唯一的茶館火鍋 將重慶老火鍋與優雅的茶館文化完美融合

 

全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

竹北新開幕的「李鐵柱火鍋村」，是全台唯一的茶館火鍋店，店主遠赴四川研究三年，將重慶老火鍋與茶館文化完美融合。這裡不僅能享受到麻辣鮮香的火鍋，還能感受成都的慢活氛圍。

我們這天品嚐的是重慶火鍋底加入老鷹茶，麻辣中帶著溫潤，搭配任何食材都非常美味。再來一杯現沏的香片，讓吃火鍋也能文雅一點。吃完後，再喝一杯冰涼的鹹檸氣泡飲或爆打檸檬茶，真的非常過癮！

全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

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全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

竹北餐廳推薦 李鐵柱火鍋村

李鐵柱火鍋村的老闆在成都深入當地生活，專心研究了三年，將重慶老火鍋與優雅的茶館文化完美結合。竹北的工程師們工作時間長，壓力也大，來到李鐵柱火鍋村，不僅能享受麻辣火鍋，還能喝茶、掏耳，體驗成都的慢活生活。悠閒的氛圍會顛覆你對麻辣火鍋的想像。

全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

 

李鐵柱火鍋村 內部陳設

一進門，映入眼簾的茶壺和茶杯讓人感受到茶文化的優雅。

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座位設計上，與傳統火鍋店不同的是，這裡的沙發椅讓人感覺如同在喝茶般舒適。

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燈具的設計、光線的調控，還有座位的舒適度，都顯示出店家的用心良苦。

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這清新脫俗的氛圍，彷彿讓人忘記了自己是來吃麻辣火鍋的。

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店裡不同的角落有著各自獨特的氛圍，一坐下來就不想離開。

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專業的飲料吧檯提供多樣酒品和冰凍飲品，搭配麻辣火鍋簡直是絕配！

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古色古香的裝潢中，文雅而時尚的風格讓人體驗到與眾不同的火鍋風情。

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在我們訪問的那天，正值試營運的第一天，眾多粉絲早已迫不及待想來嚐鮮，整家店瞬間熱鬧非凡，營造出火鍋的歡樂氛圍。

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李鐵柱火鍋村 醬料區

各種醬料以金色茶壺盛裝，讓人感到特別的有味道。

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調製重慶火鍋的醬料有個獨特的說法：將蒜末泡在香油裡，用熱騰騰的食材在香油中降溫、降燥及降辣，以滿足不同的飲食習慣。

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當天艾方妮選擇了香油蒜末底，加上蔥花、辣椒和大量的浙醋。浙醋不僅能解辣，還能提升食物的鮮味，讓人更易入口，真的很棒。

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在古色古香的器具中，放置著長長的筷子，這不是公筷，而是每位客人自己使用的筷子。為什麼筷子這麼長呢？稍後再告訴大家。

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李鐵柱火鍋村 蓋碗茶

老闆尼克大叔多次回到內地，將流行的茶館文化與重慶老火鍋結合。在每位客人入座時，會先送上一杯珠翠色的茉莉花茶，這彷彿讓人瞬間進入優雅的茶文化世界。

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坐在這裡，仿佛變成了身穿旗袍的優雅女子，真實地體驗著不一樣的茶文化。

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李鐵柱火鍋村 菜單MENU價目表

李鐵柱火鍋村主打重慶老火鍋，最具代表性的吃法是牛油全紅鍋，使用一斤底料搭配三斤油，還可以選擇小辣、中辣、大辣和爆辣等不同辣度。

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李鐵柱火鍋村 酒單

 

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李鐵柱火鍋村 餐點介紹

當天是我們第一次品嚐重慶火鍋，期待已久！

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李鐵柱火鍋村 小菜

在火鍋上桌之前，我們以小菜開胃，菜單上有滷鵪鶉蛋、滷豆干及桂花醃蘿蔔。鵪鶉蛋的QQ口感讓人印象深刻，滷豆干的麻辣等級可能讓怕辣的人不太適應，而桂花醃蘿蔔入口即化，帶來桂花的清香，脆口感讓人愛不釋手。

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李鐵柱火鍋村 鴛鴦鍋

重慶當地一般吃全紅鍋，但台灣人仍習慣鴛鴦鍋。特別的鐵鍋中間放著不辣的鍋底，外圍則是牛油鍋，長長的橘色就是牛油，旁邊還有辣椒、薑片和蔥段。

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鴛鴦鍋的紅鍋可以搭配茶湯，有老鷹茶和茉莉花茶的選擇。

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我們選擇了老鷹茶，而鄰桌的朋友則選了茉莉花茶，後來朋友說加了老鷹茶的紅鍋底，吃起來更加溫潤。

這個特製的鐵鍋直徑達40公分，加上滾燙的湯汁，因此每位客人都會使用到特別長的筷子。原本以為這樣的筷子不易使用，但其實設計得非常巧妙，完全不會造成困擾。

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李鐵柱火鍋村 板栗雞湯鍋

另一種湯底的選項還有三鮮蟲草鍋、板栗雞湯及胡椒豬肚鍋，黃澄澄的湯底就是板栗雞湯。

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這道湯是老四川的特色湯頭，使用豬大骨、雞骨架、豬肚、栗子、雞腿肉、老薑和當歸慢火熬煮而成，鮮美無比。鍋底中的栗子鮮甜可口，搭配濃郁高湯，讓湯頭的味道更加豐富。

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湯煮滾後，建議先喝湯頭，回甘的滋味讓人驚喜，還能品嘗到板栗和雞肉，超濃郁的湯頭真的讓人一喝就愛上！

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李鐵柱火鍋村 水牛黑毛肚

吃重慶火鍋最重要的配料就是毛肚，這是必點的！毛肚脆嫩的口感，真是讓人無法抗拒

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李鐵柱火鍋村 雪花豬肉

油花均勻的豬肉，放進紅湯中涮煮特別適合，讓人欲罷不能。

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李鐵柱火鍋村 雪花牛肉

牛肉的油花也十分美麗，讓人垂涎欲滴。

 

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李鐵柱火鍋村 秘製嫰牛肉

最特別的是這道秘製嫰牛肉，口感似乎讓人聯想到台南的生牛肉

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李鐵柱火鍋村 火箭鮮小卷

名字取得有趣的火箭鮮小卷，每隻小卷的外型真如火箭一般，鮮甜的滋味在口中瞬間爆開。

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李鐵柱火鍋村 世鵬嫰鴨血

滿是孔洞的鴨血，吸滿紅鍋的麻香辣，真是令人過癮！

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李鐵柱火鍋村 農家土雞蛋餃

不規則的蛋皮是手工製作的證明，蛋香與肉餡的完美結合令人難以忘懷。

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李鐵柱火鍋村 紅姜皮蛋貢丸

品嚐這個貢丸時可別著急，因為一咬開會有皮蛋及湯汁溢出，注意不要燙傷了！這個皮蛋貢丸特別又美味！

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李鐵柱火鍋村 Q彈紅薯粉

重慶火鍋的最佳搭檔就是這個紅薯粉，煮至透明後，入口的Q彈感特別討喜。

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李鐵柱火鍋村 老油條

老油條真是讓人愛不釋手！放進紅鍋裡，沾附上紅油的香辣，趁著還沒完全軟化前取出，吃到的是酥脆又麻香的口感，實在好吃無誤！

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李鐵柱火鍋村 高麗菜/柳松菇

放進板栗雞湯中煮，吸附了濃郁的雞湯滋味，令人一口接一口。

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李鐵柱火鍋村 土豆片

土豆片的驚喜在於，竟然與紅鍋如此相配，油辣的味道與馬鈴薯的風味交織，讓人驚艷。

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對於不常吃辣的友人，幸好有板栗雞湯的搭配，食材沾染著濃郁的栗子香氣，搭配高湯的回甘，口感層次感十足。

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我們這些愛吃辣的人，自然不會放過紅鍋的誘惑。重慶火鍋真的讓人驚喜，若不放油碟降辣，辣度會直衝喉嚨，讓人瞬間感受到前所未有的辣感，實在太過癮了！

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雪花豬肉的盤量雖然不算多，但每片都相當長，讓人感受到店家的誠意。

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雪花豬肉與板栗雞湯的結合，油香濃郁，令人停不下來！

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李鐵柱火鍋村 川渝小吃

李鐵柱火鍋村除了提供美味火鍋，還有不容錯過的川渝小吃鐘水餃。

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鐘水餃最大的特色，不是沾醬油吃，而是放在醬汁裡，拌均勻一起吃，醬汁口味是四川常見的各種香料，香油、花椒油、蒜末、花生碎、醬油等。

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李鐵柱火鍋村 鹹檸氣泡飲/爆打檸檬茶

每個杯子上還印有蘭亭序的詩詞，搭配杯蓋上冒著乾冰的小茶壺，整個上桌時的氣勢非凡，讓人不禁驚嘆。

全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

對於喜愛手搖飲文化的台灣人來說，這樣的飲品設計簡直太貼心了！喝下去的瞬間，清涼的感覺讓人瞬間爽快，而李鐵柱火鍋村的重慶火鍋也因此讓人印象深刻。冰火交融，真的是一種暢快淋漓的享受！

全台唯一茶館火鍋就在竹北！新開幕「李鐵柱火鍋村」重慶老火鍋加茶館元素，享受成都慢活。

 

李鐵柱火鍋村是全台唯一的茶館火鍋店，未來還將提供下午飲茶和耳道清潔服務，讓我們能在台灣真切體驗到成都的慢活生活步調。來到這裡，不僅僅是品嚐麻辣火鍋，而是一場全新的生活體驗，大家也來試試看吧！

李鐵柱火鍋村 竹北店 店家資訊

FB粉專：李鐵柱丨火鍋村（竹北店）

官方IG：＠litiezhu_zhubei

訂位資訊：https://lihi.cc/eNkDJ

LINE社群：reurl.cc/6vWRp5

地址：新竹縣竹北市光明一路266號

電話：03-657 5005

營業時間：16:30–22:30

註1：午餐用餐時間限3小時，晚餐用餐時間限2小時

註2 ：每人鍋底費199元，身高120公分以下免收

 
 
 
 
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