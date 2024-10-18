台中龍井超狂咖哩飯！新興路超人氣熱門美食推薦、東海大學、靜宜大學必吃美食



台中市龍井區必吃美食「十勝嵐東海店」

主打大份量咖哩飯 特別是炸豬排咖哩飯和炸雞咖哩飯 更是讓人一試成主顧

比臉大的豬排飯有夠狂 而堆得如同一座小山的炸雞 更是驚人還提供免費加飯服務

加上自助區內無限供應的紅茶、奶茶和雞湯 真的可以吃得飽飽飽

最便宜的咖哩豬肉飯只要90元 ＣＰ值有夠高 難怪在用餐時段總是一位難求 成為學生族群的最愛

原文:十勝嵐東海店｜咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂。菜單價位(台中龍井)

十勝嵐東海店在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:十勝嵐東海店

十勝嵐東海店電話:0978-700-565

十勝嵐東海店營業時間: 11:00-14:00、16:30-21:00(星期三公休) 詳見官網或google商家資訊

十勝嵐東海店ＦＢ: 點我

十勝嵐東海店地址:台中市龍井區新興路29-1號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以十勝嵐東海店為主

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十勝嵐東海店位於台中市龍井區新興路29-1號 坐落於東海商圈內

交通便利 讓附近的學生和居民輕鬆享受美味的大份量咖哩飯

十勝嵐採用開放式廚房設計 所有餐點均為現點現做 烹調過程一目了然 整潔有序 讓人倍感安心

用餐環境呈現長方形的格局 讓空間顯得簡潔有序 座位配置以兩人桌和四人桌為主

並且可以靈活合併使用 ＹＵＮＯ大約在五點多抵達時 幾乎已經座無虛席

吸引了不少學生來用餐！如果不想排隊過久 建議錯開高峰用餐時間

整體環境簡潔質樸 設有約30個座位 儘管空間不大 但動線安排合理 用餐時仍感舒適、不擁擠

餐具和醬料採自助式服務 可以自行取用所需的用品和調味料

內用提供紅茶與奶茶 皆為無限量供應 讓顧客喝到飽 飲料品質完全不遜色於外面的手搖飲店 口感濃郁且美味 搭配餐點更是完美享受

提供的雞湯也相當美味 湯頭鮮甜 讓人一喝就停不下來 為整體用餐體驗加分不少

十勝嵐不另收服務費 採自助式服務 用餐後需自行回收餐盤

十勝嵐｜釜山炸豬排咖哩飯

炸豬排所使用的是豬里肌部位 雖然不是走厚切的路線 但那巨大的尺寸一上桌就足夠吸引目光！

婷婷還笑著問我：「這不是豬排咖哩飯嗎？咖哩和飯去哪了？」原來是因為豬排太大 完全蓋住了底下的咖哩和飯

豬排經過敲打拍扁處理 從橫切面來看 肉仍保有一定的厚度 並不是完全扁平的那種

肉質表現還是相當不錯 吃起來不會乾柴 口感我覺得非常OK 雖然沒有特別厚實

但炸得酥脆不油膩 咬下去有卡滋卡滋的聲音 肉質也保持了適度的嫩度 搭配咖哩相當對味

咖哩醬風味介於日式與台式之間 既不過於濃稠 但味道卻非常濃郁 帶有層次感

十勝嵐｜釜山炸雞咖哩飯

十勝嵐的釜山炸雞咖哩飯與釜山炸豬排咖哩飯是店內兩大人氣招牌 肉量一樣驚人

炸雞的數量多得幾乎可以堆滿整個盤子 而且每一塊都非常大 且選用的是雞腿肉部位

肉質特別嫩滑 裹粉的厚度恰恰好 不僅鎖住了肉汁 還保留了外層的酥脆口感 每一口咬下去 肉質柔嫩且鮮甜 還會爆出肉汁

十勝嵐的歐姆蛋相當實在 整個蛋包完美地覆蓋住白飯 讓人一看就覺得滿足

滑嫩的蛋包口感 搭配濃郁的咖哩和白飯 每一口都充滿層次感與豐富的風味

十勝嵐｜炙燒黑豚丼

十勝嵐除了咖哩飯外 丼飯系列也同樣非常受歡迎 其中最具人氣的莫過於炙燒黑豚丼

穩居店內人氣NO.1的位置 香氣四溢的炙燒黑豚肉片 搭配上特製醬汁和粒粒分明的白飯 每一口都讓人回味無窮 是不少顧客來店必點的招牌餐點

丼飯還會附上黃金泡菜、海帶芽、紅薑和半顆糖心蛋 讓整份餐點看起來格外豐盛 不僅主菜誘人

配菜的搭配也讓整體風味更加豐富 層次感十足 讓人享受每一口的不同滋味 視覺與味覺都滿足

原本以為炙燒黑豚丼的肉會是薄片烤肉片 沒想到竟然是扎實的肉塊 讓人眼前一亮

肉塊刷上特製醬料後再經過炙燒 散發出濃郁的香氣 味道相當迷人 真的非常好吃 讓人忍不住一口接一口

十勝嵐｜黃金脆薯

薯條外皮酥脆 內裡軟嫩 炸得金黃誘人 每一口咬下去都能感受到薯條的香脆與鬆軟

沾上番茄醬更好吃 搭配餐點或單獨享用都非常適合



十勝嵐｜炒青菜

吃多了肉肉 當然也要來盤青菜 均衡一下

這天吃到的青菜是空心菜 炒得很不錯 淋上肉燥後吃起來挺有味道的

總結來說 十勝嵐東海店以其大份量、平價的餐點 深受學生和大眾的喜愛 餐點不僅口味穩定、份量充足

還提供免費加飯、飲料和雞湯 ＣＰ值相當高 無論是咖哩飯還是丼飯都充滿誠意

對於喜歡物美價廉的小夥伴們來說 這裡絕對是一個不容錯過的美食選擇 經過附近時不妨也來十勝嵐東海店嘗嘗看吧!!