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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：18
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1173篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 龍井區

造訪商家：

十勝嵐-東海店
place台中市龍井區新興29-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店 

台中龍井超狂咖哩飯！新興路超人氣熱門美食推薦、東海大學、靜宜大學必吃美食

台中市龍井區必吃美食十勝嵐東海店

主打大份量咖哩飯 特別是炸豬排咖哩飯和炸雞咖哩飯 更是讓人一試成主顧

比臉大的豬排飯有夠狂 而堆得如同一座小山的炸雞 更是驚人還提供免費加飯服務

加上自助區內無限供應的紅茶、奶茶和雞湯 真的可以吃得飽飽飽

最便宜的咖哩豬肉飯只要90元 ＣＰ值有夠高 難怪在用餐時段總是一位難求 成為學生族群的最愛

原文:十勝嵐東海店｜咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂。菜單價位(台中龍井)

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十勝嵐東海店在哪裡?怎麼去?

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店名稱:十勝嵐東海店

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐東海店營業時間: 11:00-14:00、16:30-21:00(星期三公休) 詳見官網或google商家資訊

台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐東海店ＦＢ:台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店點我

台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐東海店址:台中市龍井區新興路29-1號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以十勝嵐東海店為主

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十勝嵐東海店位於台中市龍井區新興路29-1號 坐落於東海商圈內

交通便利 讓附近的學生和居民輕鬆享受美味的大份量咖哩飯

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十勝嵐採用開放式廚房設計 所有餐點均為現點現做  烹調過程一目了然 整潔有序 讓人倍感安心 

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用餐環境呈現長方形的格局 讓空間顯得簡潔有序 座位配置以兩人桌和四人桌為主

並且可以靈活合併使用 ＹＵＮＯ大約在五點多抵達時 幾乎已經座無虛席

吸引了不少學生來用餐！如果不想排隊過久 建議錯開高峰用餐時間

整體環境簡潔質樸 設有約30個座位 儘管空間不大 但動線安排合理 用餐時仍感舒適、不擁擠

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餐具和醬料採自助式服務 可以自行取用所需的用品和調味料

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內用提供紅茶與奶茶 皆為無限量供應 讓顧客喝到飽 飲料品質完全不遜色於外面的手搖飲店 口感濃郁且美味 搭配餐點更是完美享受

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提供的雞湯也相當美味 湯頭鮮甜 讓人一喝就停不下來 為整體用餐體驗加分不少

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十勝嵐不另收服務費 採自助式服務 用餐後需自行回收餐盤

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐｜釜山炸豬排咖哩飯

炸豬排所使用的是豬里肌部位 雖然不是走厚切的路線 但那巨大的尺寸一上桌就足夠吸引目光！

婷婷還笑著問我：「這不是豬排咖哩飯嗎？咖哩和飯去哪了？」原來是因為豬排太大 完全蓋住了底下的咖哩和飯

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豬排經過敲打拍扁處理 從橫切面來看 肉仍保有一定的厚度 並不是完全扁平的那種

肉質表現還是相當不錯 吃起來不會乾柴 口感我覺得非常OK 雖然沒有特別厚實

但炸得酥脆不油膩 咬下去有卡滋卡滋的聲音 肉質也保持了適度的嫩度 搭配咖哩相當對味

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咖哩醬風味介於日式與台式之間 既不過於濃稠 但味道卻非常濃郁 帶有層次感

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐｜釜山炸雞咖哩飯

十勝嵐的釜山炸雞咖哩飯與釜山炸豬排咖哩飯是店內兩大人氣招牌 肉量一樣驚人

炸雞的數量多得幾乎可以堆滿整個盤子 而且每一塊都非常大 且選用的是雞腿肉部位

肉質特別嫩滑 裹粉的厚度恰恰好 不僅鎖住了肉汁 還保留了外層的酥脆口感 每一口咬下去 肉質柔嫩且鮮甜 還會爆出肉汁 

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十勝嵐的歐姆蛋相當實在 整個蛋包完美地覆蓋住白飯 讓人一看就覺得滿足

滑嫩的蛋包口感 搭配濃郁的咖哩和白飯 每一口都充滿層次感與豐富的風味

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐｜炙燒黑豚丼

十勝嵐除了咖哩飯外 丼飯系列也同樣非常受歡迎 其中最具人氣的莫過於炙燒黑豚丼

穩居店內人氣NO.1的位置 香氣四溢的炙燒黑豚肉片 搭配上特製醬汁和粒粒分明的白飯 每一口都讓人回味無窮 是不少顧客來店必點的招牌餐點

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丼飯還會附上黃金泡菜、海帶芽、紅薑和半顆糖心蛋 讓整份餐點看起來格外豐盛 不僅主菜誘人

配菜的搭配也讓整體風味更加豐富 層次感十足 讓人享受每一口的不同滋味 視覺與味覺都滿足

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原本以為炙燒黑豚丼的肉會是薄片烤肉片 沒想到竟然是扎實的肉塊 讓人眼前一亮

肉塊刷上特製醬料後再經過炙燒 散發出濃郁的香氣 味道相當迷人 真的非常好吃 讓人忍不住一口接一口

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐｜黃金脆薯

薯條外皮酥脆 內裡軟嫩 炸得金黃誘人 每一口咬下去都能感受到薯條的香脆與鬆軟

沾上番茄醬更好吃 搭配餐點或單獨享用都非常適合 

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台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店十勝嵐｜炒青菜

吃多了肉肉 當然也要來盤青菜 均衡一下

這天吃到的青菜是空心菜 炒得很不錯 淋上肉燥後吃起來挺有味道的

總結來說 十勝嵐東海店以其大份量、平價的餐點 深受學生和大眾的喜愛 餐點不僅口味穩定、份量充足

還提供免費加飯、飲料和雞湯 ＣＰ值相當高 無論是咖哩飯還是丼飯都充滿誠意

對於喜歡物美價廉的小夥伴們來說 這裡絕對是一個不容錯過的美食選擇 經過附近時不妨也來十勝嵐東海店嘗嘗看吧!!台中市龍井區咖哩豬肉飯只要90元 內用還能免費加飯、飲料、雞湯喝到飽！比臉大的豬排飯更是狂｜十勝嵐東海店

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