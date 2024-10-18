



跟老公非常愛吃熱炒店，不過我們也經常遇到熱炒店瓶頸，吃來吃去還是熟悉的味道最對味

今天要分享的這一家是從開幕就吃到現在都非常喜歡的一家店

之前曾經有拍照記錄，現在當然菜色等等也許都有更迭，待我改天再去幫大家更新一番吧

關於酒番海鮮燒烤

店名：酒番海鮮燒烤

地址：高雄市前金區中華四路270號

電話：07-2219770

營業時間：17:30-01:00 週二休息

酒番海鮮燒烤先前原址也是一家熱炒店，但是我們倒是沒來過

新的團隊重新接手後，內部也大改造了一番

若真真的要說這邊有什麼不便？

我想就是廁所比較小、比較少間吧XD

室內滿滿日式結合台式風味，也是一種特別

酒番海鮮炭烤菜色分享

因為有小段時間沒去吃，尚未更新到新的菜單價格，所以大家可以先參考菜色感，當然擺盤等等或許也會有更換～

招待－毛豆。

招待常常都會變，之前我們也吃過豆干之類，不過就是一個開胃菜，撒上黑胡椒非常夠味

招待－鱈魚香絲。

我自己在家也會氣炸鱈魚香絲，但是油炸出來的脆度還是勝！

這超下酒零嘴的呀～

鱈魚肝。參考價格180元(也許有更動)

這算是我鱈魚肝的帶路者，我原本是不吃鱈魚肝也不吃洋蔥的

但是自從來這邊吃到之後，變得好愛！都會跟老公搶食呢

鱈魚肝軟綿之中帶Ｑ，佐以醬油以及柴魚、洋蔥等等，吃起來清脆爽口又夠味，非常推薦

麻油松坂蛋。約莫350元左右

這盤可以說是白飯殺手！每次只要點這道就會想要吃白飯

脆嫩的松阪豬切的厚實有口感，搭配上有麻油香的荷包蛋，香滑、鹹香味道夠，真的吃飯吃多不能怪你

豆乳雞。200元

我必須說來熱炒店吃豆乳雞雖然很貴，但是吃起來真的是酥脆嫩口

事先醃漬過的香氣，雞肉不乾不柴，真的很下酒～單吃也美味

橙汁蝦球。

儘管淋上了澄汁醬，外皮依舊帶有著脆度，包覆著一尾尾飽滿的蝦子，吃來香甜帶點微酸很涮嘴

牛小排。參考價格350元左右

立志要吃各家熱炒店的牛小排的我~覺得酒番的牛小排是可以的

香甜帶嫩，我最愛單吃原味，可以吃到那甜度，當然～搭配洋蔥吃也是非常有層次感

七里香。

酥酥香香的七里香沒有令人害怕的雞屁股味道，反而化為油脂的香味，好吃一根接一根

炸中卷。

其實做法跟口味上有點類似鹽酥中卷；彈牙不會軟爛，炸的酥脆不會太過於油膩

胡椒鹽的調味恰到好處

沒有吃到鹽酥雞的日子，吃吃鹽酥中卷也很棒

煎魚腸。

這道菜色不是常規菜色，要店家有買到才有～如果想吃不彷可以問問店家今天有沒有什麼特別的

彈牙帶脆，煎的熟度剛剛好美味入口；不會帶苦也不會帶腥

烤黑輪。

外酥內彈牙，魚漿味十足，沾點胡椒鹽或者是單吃都很推薦

炒水蓮。

吃魚吃肉也是要吃青菜！水蓮脆嫩，不會太澀太老～

簡單的調味，吃到家常菜的風味

櫻花蝦炒飯。參考價格100元

想吃點主食類又不甘願肉絲炒飯？那就櫻花蝦炒飯吃起來吧

粒粒分明帶油香，咀嚼到脆脆的櫻花蝦增添不少風味，每次點櫻花蝦炒飯都不自覺地多吃好幾碗！

其實酒番海鮮燒烤我們還有吃過更多的菜色，不過每次都忘記拍照真的是很糟糕！

今天先就有拍照的菜色跟大家分享，接下來再慢慢新增吧～

如果跟三五好友想要聚聚餐、吃點小炒，我覺得酒番是一個不錯的好選擇喔

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