位於南投魚池鄉、日月潭附近的
【山頂玻璃屋私房菜】
是一間預約制的無菜單料理餐廳，
有美麗山景、美味的餐點，
來這裡用餐清幽又愜意，
食尚玩家也曾來採訪過，
是來南投日月潭旅遊的必訪餐廳之一。
【山頂玻璃屋私房菜】
- 地址：南投縣魚池鄉平和巷106之1號(有停車位)
- 電話： 0936-050526
- 營業時間：11:00~14:00 / 17:00~20:00
- FB：山頂玻璃屋私房菜
▼璃璃屋內有2桌6~8人的圓桌，
以及4人桌位，
內有冷氣，不會太悶熱。
▼戶外用餐區，有2~8人的桌位，
南投約會、南投聚餐…等都合適，
且更貼近自然。
▼坐在玻璃屋或戶外用餐，
都可居高臨下，欣賞社頭活盆地的美景。
▼我們今日10人來享用晚餐，$500/人。
上桌後，會先送上飲品及白飯。
【洋蔥蝦】
這是一道涼菜，
蝦肉鮮甜，搭配下層的洋蔥，
清爽又開胃！
【麻油蛋】
邊緣煎的焦香的荷包蛋，
吸附了濃郁的麻油湯汁，
吃起來香又暖身！
【麻香牛腩煲】
這一鍋裡有燉煮至軟香大塊的牛腩，
以及鬆軟的馬鈴薯、紅蘿蔔，
吃起來鹹香微辣的，是家常口味！
【滷花生豬腳】
豬腳軟爛適中有入味，
皮Q又富有膠質感，口感還不錯！
【紅燒獅子頭】
山頂玻璃屋招牌料理！
在放砂鍋裡的大顆紅燒獅子頭，
口感鬆軟，有肉感且多汁又入味，
搭配白飯可以多吃好幾碗。
【清蒸鱸魚】
魚肉細嫩不腥，
搭配醬汁吃起來更有味！
【炸南瓜】
外脆內軟甜，很涮嘴。
【炒高麗菜】
脆脆的且有清甜感，
搭配其它料理很OK！
【炒杏鮑菇】
杏鮑菇水嫩Q彈，帶有醬香感，
味道還不錯！
【洋蔥炒五花肉】
這道是家常菜色，
吃起來油潤鹹香，很下飯！
【筍片排骨湯】
筍子脆脆的，排骨軟嫩，
味道清爽，不會太油膩。
【水果】
今日提供的是鳳梨，1人大約2塊的量，
吃完這一餐也結束了！
《蛋寶543》
這一次來到南投日月潭旅遊，
來到這間許多人推薦的
【山頂玻璃屋私房菜】
這裡的景色，白天、下午還不錯，
料理吃起來就是家常菜的味道，
但人均只要＄500，就能吃的飽足，CP值高！
是一間可以來試試的餐廳。
只是晚上來，蚊子有點多
建議要穿長褲或先噴防蚊液，會比較好！
推薦給大家！
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多南投旅遊：
[南投景點] 鹿篙咖啡莊園 被茶園 群山環境的絕美景觀咖啡廳 #南投魚池景點 IG爆紅景點 @蛋寶趴趴go
[南投住宿] 日月潭大飯店 近距離探索日月潭湖光山色的美麗景緻 #南投旅遊 #日月潭住宿 @蛋寶趴趴go
[南投住宿] The Bal'e Villas 牛眠埔里 巴峇島風Villa 露天泳池 明星都來渡假了！#南投埔里兩天一夜 @蛋寶趴趴go
[南投美食] 秋山居「留香樓」無菜單料理 景觀餐廳 會員制 春水堂私人會所 #南投國姓鄉美食 @蛋寶趴趴go
[南投日月潭] 雲品溫泉酒店 日月潭最美渡假飯店 湖景套房 親子飯店 溫泉旅館 #南投住宿推薦 @蛋寶趴趴go
[南投美食] 雲品溫泉酒店-KEN CAN by Ken Chan中餐廳 日月潭最棒的中式料理粵菜餐廳 @蛋寶趴趴go
[南投埔里美食] 雕之森樹屋餐廳 無菜單料理 日式料理/鐵板燒 景觀餐廳 #南投旅遊埔里景點 @蛋寶趴趴go