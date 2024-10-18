位於南投魚池鄉、日月潭附近的 【山頂玻璃屋私房菜】 是一間預約制的無菜單料理餐廳， 有美麗山景、美味的餐點， 來這裡用餐清幽又愜意， 食尚玩家也曾來採訪過， 是來南投日月潭旅遊的必訪餐廳之一。

【山頂玻璃屋私房菜】

▼璃璃屋內有2桌6~8人的圓桌，

以及4人桌位，

內有冷氣，不會太悶熱。

▼戶外用餐區，有2~8人的桌位，

南投約會、南投聚餐…等都合適，

且更貼近自然。

▼坐在玻璃屋或戶外用餐，

都可居高臨下，欣賞社頭活盆地的美景。

▼我們今日10人來享用晚餐，$500/人。

上桌後，會先送上飲品及白飯。

【洋蔥蝦】

這是一道涼菜，

蝦肉鮮甜，搭配下層的洋蔥，

清爽又開胃！

【麻油蛋】

邊緣煎的焦香的荷包蛋，

吸附了濃郁的麻油湯汁，

吃起來香又暖身！

【麻香牛腩煲】

這一鍋裡有燉煮至軟香大塊的牛腩，

以及鬆軟的馬鈴薯、紅蘿蔔，

吃起來鹹香微辣的，是家常口味！

【滷花生豬腳】

豬腳軟爛適中有入味，

皮Q又富有膠質感，口感還不錯！

【紅燒獅子頭】

山頂玻璃屋招牌料理！

在放砂鍋裡的大顆紅燒獅子頭，

口感鬆軟，有肉感且多汁又入味，

搭配白飯可以多吃好幾碗。

【清蒸鱸魚】

魚肉細嫩不腥，

搭配醬汁吃起來更有味！

【炸南瓜】

外脆內軟甜，很涮嘴。

【炒高麗菜】

脆脆的且有清甜感，

搭配其它料理很OK！

【炒杏鮑菇】

杏鮑菇水嫩Q彈，帶有醬香感，

味道還不錯！

【洋蔥炒五花肉】

這道是家常菜色，

吃起來油潤鹹香，很下飯！

【筍片排骨湯】

筍子脆脆的，排骨軟嫩，

味道清爽，不會太油膩。

【水果】

今日提供的是鳳梨，1人大約2塊的量，

吃完這一餐也結束了！

《蛋寶543》

這一次來到南投日月潭旅遊，

來到這間許多人推薦的

【山頂玻璃屋私房菜】

這裡的景色，白天、下午還不錯，

料理吃起來就是家常菜的味道，

但人均只要＄500，就能吃的飽足，CP值高！

是一間可以來試試的餐廳。

只是晚上來，蚊子有點多

建議要穿長褲或先噴防蚊液，會比較好！

推薦給大家！

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