為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

D&W黑白雙搭 人氣：15
share
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：612篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

燒鳥串道吉林店
phone-02 2542 8651
place台北市中山區吉林路167號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

按個讚支持D&W黑白雙搭

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

GOOGLE超過3500人評分還高達4.6分的台北人氣居酒屋【燒鳥串道】我們終於來吃啦

很多人推薦這間平價居酒屋，炭烤功夫真的是蠻強的，加上內用還能茶泡飯免費吃到飽

讓你享用串烤外還能體驗日式茶泡飯滋味，多吃點茶泡飯還能躲省一點荷包，店家真的是有用心

燒鳥串道在哪?

這間【燒鳥串道】位在捷運行天宮站附近，走路過來約5分鐘的時間

如果是騎車來的話，附近也有相當多的機車停車位

附近相當多串燒、燒烤店家，而且每一間都營業到好晚，真的是台北人宵夜一級戰區

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

【燒鳥串道】跟許多串烤店一樣，門口都有琳琅滿目的串燒可以挑選

不過不同的是，點餐的時候會有店員在上面一一的介紹，但聲音有點小，有時候根本聽不懂在講什麼

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

門口有一個看板，上面告知說內用茶泡飯免費，不過我們剛進去的時候沒有看到這個說明

直到看到店內有茶泡飯區才知道原來有茶泡飯吃到飽

但本人沒很喜歡這個口味，所以就沒特別裝來吃，如果喜歡吃日式茶泡飯的朋友

可以盡量吃!店家不怕你吃

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

燒鳥串道串烤價格

每一個串烤價格都SHOW在冷凍櫃上方，可以逐一地去察看自己想吃的串燒價格多少

還是有一些隱藏菜單在內用的菜單上，像是大阪燒鳥雞翅之類的餐點

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

我們是週五晚上宵夜時段來吃，用餐人潮還是蠻多人的

但最怕就是遇到喝酒的客人，不知道為何有些人喝酒後講話就會超大聲，真的是很困擾

對於我們這種單純只是來吃飯的人來說，真的挺吵

尤其是旁邊那桌一直在抱怨公司的經理都不理他，報告上呈都沒看讓他白做一個月

為何我知道? 因為他講話很大聲…

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

因為我們用餐比較晚，我們就稍微點一串燒來吃，但意外的價格也沒想像中的便宜

兩個人吃完一個人近700元，好像花這個錢可以去吃燒烤吃到飽了

牛蒡甜不辣

先上桌的是這個牛蒡甜不辣，我們覺得烤的功夫很到位

帶點微焦的口味，甜不辣的魚漿味很明顯，搭配裡面的牛蒡絲，口感層次都相當不錯

第一道就這麼讓我們有印象，對後面的串烤也相當期待

不過一份要90元，我們有被價格嚇到就是了(這道料理沒出現在冷凍櫃上的價目表內)

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

明太子烤雞翅+烤玉米筍

這個烤明太子雞翅我覺得口感相當不錯，他們的明太子雞翅已有先去骨，吃起來挺方便

雞翅外皮塗滿了醬料，雖然偏鹹但真的挺開胃

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

這隻雞翅有非常多的明太子醬

吃起來真的很爽

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

玉米筍的部分烤功不錯，每一次都富含水份

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

串烤拼盤

這次點了一大堆串烤

最讓我有印象深刻的就是培根干貝串

咬下後有培根的豬肉的香氣再搭配海鮮的鮮甜

真是個不錯的肉串但是價格也很貴

兩顆快要200塊，真的是有夠貴

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇 台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

剝皮辣椒牛肉串

我覺得這家的剝皮辣椒味道蠻不錯的

但稍微偏鹹，可能會需要搭配啤酒喝

其他的肉串基本上也是稍微偏鹹

 表現就比較沒那麼讓人印象深刻

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

最後我們對點菜單的時候，發現店家有記載

我們有點一個雞肉串，但一直都沒上桌

我們有特別詢問店家，但店家用一種很質疑我們的態度，有點讓我們心裡不太舒服

這家燒鳥串道是中山區很有名的居酒屋

很多人都會專程來吃，尤其是茶泡飯吃到飽

算是可以稍微省點荷包的好方法

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

店家/景點資訊

  • 店家名稱：燒鳥串道吉林店
  • 所在地址：10491臺灣台北市中山區吉林路167號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-23:30
  • 店家電話：02 2542 8651


交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇台北市中山區中山區推薦平價串燒居酒屋-燒鳥串道內用茶泡飯免費吃!營業到很晚，台北宵夜好選擇

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新北市新莊區早餐吃控肉蛋餅!?新莊超特別早午餐
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up