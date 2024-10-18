





一直很想嘗試這種個人式酸菜魚，但又好怕口味上會踩雷，這次跟老公一起到位於錦州街上新開幕的 《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店 ，店內採取 機器自助點餐付款、自由入座、自助取餐回收 ，因此不收一成服務費，完全是 I 型人友善酸菜魚 ，平常我超熱衷一個人吃飯，但酸菜魚我還沒輕易挑戰過，這種可以一個人安靜吃飯的店，真的是太優秀！最酷的就是 《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 湯底中居然有 鹽滷豆花入菜 ，吃起來意外的很和諧耶！我超喜歡的。







《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 口味多樣，辣不辣都有，



選擇多樣化包含 金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚



椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬、番茄蔬食酸湯 ，



尺寸分成 迷你量、大份量、超值量 ，價位從178元、248元、298元不等，



一般小鳥胃推薦選擇迷你量即可，



整體份量算是不少，吃完真的會飽到原地投降（笑）









現場還可自行調整湯頭、酸度、辣度，有高湯可以加湯超貼心的！



即使是口味較清淡的長輩也可以接受，調整成最適口的風味，



《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 簡直是健康不油膩版本的個人式酸菜魚



不想吃酸菜「魚」的話，也可以選擇「牛」或「豬」，



肉量也可以自行依餓肚去選擇是否加量，



《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 完全客製化可以貼近每個人的口味需求，



現場提供紅藜麥飯吃到飽，醃漬的辣高麗菜、辣蘿蔔可免費取用，



即日起到9月底為止，



還有 夏季限定 「 大苑子 」芒果季飲品免費喝到飽！



以及「 芒果豆花 」單點的選項。









這次點的是 檸檬青花椒牛、番茄酸湯魚 ，尺寸都選擇迷你量，湯頭很對我們的胃耶！



主要是湯底的酸度很夠，喝起來相當舒服



不額外加配料的話，



《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 每碗配料內建鹽滷豆花、酸白菜、年糕、冬粉，



以及所選擇的酸菜魚、牛、豬其一，



我有另外選擇酸菜加量、豆皮、魚酥、金針菇，再另外單點黑糖豆花。







金湯系列湯底是使用豬&雞骨熬煮，搭配黃燈籠椒入味，



並使用鮮果醋提味，清爽微辣的滋味讓人著迷，檸檬青花椒我們都很喜歡！



番茄酸湯魚也不分年齡推薦給喜歡番茄口味的朋友，



完全不會辣就是番茄茄紅素所釋放的自然酸香，越喝越過癮



雖然我們都選擇迷你量，但因為我的配料加的比較多，



所以碗盆的視覺上好像被升級成大份量了，提供給大家參考！



喜歡喝湯的朋友也建議點大份量會比較剛好唷





限量小菜｜柚香蓮藕、麻油粉肝、涼拌素雞｜每樣40元

小菜口味比較中規中矩，可依個人喜好做選擇







黑糖豆花 30元

餐後來點甜甜的黑糖鹽滷豆花剛剛好，綿密的豆花口感很不錯，無特別的配料但吃起來讓人很滿足









這次到 《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 錦州店用餐，



覺得整體的感受相當不錯！



位於台北中山區錦州街，捷運中山國中站步行約2分鐘即可抵達，



平日很多上班族用餐的一條街，



即使假日也能高朋滿座，可見個人式酸菜魚的魅力，



一人份的酸菜魚還有個好處就是口味不必將就，



湯頭喝起來充滿果酸香氣，非常順口耐喝！也不會死鹹重味





無論內用或外帶透過機台點餐即可，



也支援現金、LINE PAY、信用卡等多元支付，還能刷載具唷！



以機器點餐完成結帳後，等待感應器叫號即可取餐，



每人平均消費金額約200-400元，推薦給你們

《有小癮 鮮果釀酸菜魚》 錦州店

地址｜台北市中山區錦州街 443 號