一直很想嘗試這種個人式酸菜魚，但又好怕口味上會踩雷，這次跟老公一起到位於錦州街上新開幕的《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店，店內採取機器自助點餐付款、自由入座、自助取餐回收，因此不收一成服務費，完全是 I 型人友善酸菜魚，平常我超熱衷一個人吃飯，但酸菜魚我還沒輕易挑戰過，這種可以一個人安靜吃飯的店，真的是太優秀！最酷的就是《有小癮 鮮果釀酸菜魚》湯底中居然有鹽滷豆花入菜，吃起來意外的很和諧耶！我超喜歡的。
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》口味多樣，辣不辣都有，
選擇多樣化包含金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚
椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬、番茄蔬食酸湯，
尺寸分成迷你量、大份量、超值量，價位從178元、248元、298元不等，
一般小鳥胃推薦選擇迷你量即可，
整體份量算是不少，吃完真的會飽到原地投降（笑）
選擇多樣化包含金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚
椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬、番茄蔬食酸湯，
尺寸分成迷你量、大份量、超值量，價位從178元、248元、298元不等，
一般小鳥胃推薦選擇迷你量即可，
整體份量算是不少，吃完真的會飽到原地投降（笑）
現場還可自行調整湯頭、酸度、辣度，有高湯可以加湯超貼心的！
即使是口味較清淡的長輩也可以接受，調整成最適口的風味，
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》簡直是健康不油膩版本的個人式酸菜魚
不想吃酸菜「魚」的話，也可以選擇「牛」或「豬」，
肉量也可以自行依餓肚去選擇是否加量，
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》完全客製化可以貼近每個人的口味需求，
現場提供紅藜麥飯吃到飽，醃漬的辣高麗菜、辣蘿蔔可免費取用，
即日起到9月底為止，
還有夏季限定「大苑子」芒果季飲品免費喝到飽！
以及「芒果豆花」單點的選項。
肉量也可以自行依餓肚去選擇是否加量，
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》完全客製化可以貼近每個人的口味需求，
現場提供紅藜麥飯吃到飽，醃漬的辣高麗菜、辣蘿蔔可免費取用，
即日起到9月底為止，
還有夏季限定「大苑子」芒果季飲品免費喝到飽！
以及「芒果豆花」單點的選項。
這次點的是檸檬青花椒牛、番茄酸湯魚，尺寸都選擇迷你量，湯頭很對我們的胃耶！
主要是湯底的酸度很夠，喝起來相當舒服
不額外加配料的話，
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》每碗配料內建鹽滷豆花、酸白菜、年糕、冬粉，
以及所選擇的酸菜魚、牛、豬其一，
我有另外選擇酸菜加量、豆皮、魚酥、金針菇，再另外單點黑糖豆花。
主要是湯底的酸度很夠，喝起來相當舒服
不額外加配料的話，
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》每碗配料內建鹽滷豆花、酸白菜、年糕、冬粉，
以及所選擇的酸菜魚、牛、豬其一，
我有另外選擇酸菜加量、豆皮、魚酥、金針菇，再另外單點黑糖豆花。
金湯系列湯底是使用豬&雞骨熬煮，搭配黃燈籠椒入味，
並使用鮮果醋提味，清爽微辣的滋味讓人著迷，檸檬青花椒我們都很喜歡！
番茄酸湯魚也不分年齡推薦給喜歡番茄口味的朋友，
完全不會辣就是番茄茄紅素所釋放的自然酸香，越喝越過癮
並使用鮮果醋提味，清爽微辣的滋味讓人著迷，檸檬青花椒我們都很喜歡！
番茄酸湯魚也不分年齡推薦給喜歡番茄口味的朋友，
完全不會辣就是番茄茄紅素所釋放的自然酸香，越喝越過癮
雖然我們都選擇迷你量，但因為我的配料加的比較多，
所以碗盆的視覺上好像被升級成大份量了，提供給大家參考！
喜歡喝湯的朋友也建議點大份量會比較剛好唷
所以碗盆的視覺上好像被升級成大份量了，提供給大家參考！
喜歡喝湯的朋友也建議點大份量會比較剛好唷
限量小菜｜柚香蓮藕、麻油粉肝、涼拌素雞｜每樣40元
小菜口味比較中規中矩，可依個人喜好做選擇
黑糖豆花 30元
餐後來點甜甜的黑糖鹽滷豆花剛剛好，綿密的豆花口感很不錯，無特別的配料但吃起來讓人很滿足
這次到《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店用餐，
覺得整體的感受相當不錯！
位於台北中山區錦州街，捷運中山國中站步行約2分鐘即可抵達，
平日很多上班族用餐的一條街，
即使假日也能高朋滿座，可見個人式酸菜魚的魅力，
一人份的酸菜魚還有個好處就是口味不必將就，
湯頭喝起來充滿果酸香氣，非常順口耐喝！也不會死鹹重味
無論內用或外帶透過機台點餐即可，
也支援現金、LINE PAY、信用卡等多元支付，還能刷載具唷！
以機器點餐完成結帳後，等待感應器叫號即可取餐，
每人平均消費金額約200-400元，推薦給你們
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店
地址｜台北市中山區錦州街 443 號
營業時間｜每天11:30-22:30(最後點餐22:00)
粉專｜https://www.facebook.com/innfishh/
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