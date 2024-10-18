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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大

台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大

linda カフェ巡リ 人氣：23
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linda カフェ巡リ

發表篇數：244篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

有小癮個人酸菜魚錦州店
place台北市中山區錦州街443號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大


一直很想嘗試這種個人式酸菜魚，但又好怕口味上會踩雷，這次跟老公一起到位於錦州街上新開幕的《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店，店內採取機器自助點餐付款、自由入座、自助取餐回收，因此不收一成服務費，完全是 I 型人友善酸菜魚，平常我超熱衷一個人吃飯，但酸菜魚我還沒輕易挑戰過，這種可以一個人安靜吃飯的店，真的是太優秀！最酷的就是《有小癮 鮮果釀酸菜魚》湯底中居然有鹽滷豆花入菜，吃起來意外的很和諧耶！我超喜歡的。


台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大

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《有小癮 鮮果釀酸菜魚》口味多樣，辣不辣都有，

選擇多樣化包含金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚

椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬、番茄蔬食酸湯

尺寸分成迷你量、大份量、超值量，價位從178元、248元、298元不等，

一般小鳥胃推薦選擇迷你量即可，

整體份量算是不少，吃完真的會飽到原地投降（笑）


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現場還可自行調整湯頭、酸度、辣度，有高湯可以加湯超貼心的！

即使是口味較清淡的長輩也可以接受，調整成最適口的風味，

《有小癮 鮮果釀酸菜魚》簡直是健康不油膩版本的個人式酸菜魚
 

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不想吃酸菜「魚」的話，也可以選擇「牛」或「豬」，

肉量也可以自行依餓肚去選擇是否加量，

《有小癮 鮮果釀酸菜魚》完全客製化可以貼近每個人的口味需求，

現場提供紅藜麥飯吃到飽，醃漬的辣高麗菜、辣蘿蔔可免費取用，

即日起到9月底為止，

還有夏季限定大苑子」芒果季飲品免費喝到飽

以及「芒果豆花」單點的選項。

 

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這次點的是檸檬青花椒牛、番茄酸湯魚，尺寸都選擇迷你量，湯頭很對我們的胃耶！

主要是湯底的酸度很夠，喝起來相當舒服
 

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不額外加配料的話，

《有小癮 鮮果釀酸菜魚》每碗配料內建鹽滷豆花、酸白菜、年糕、冬粉

以及所選擇的酸菜魚、牛、豬其一，

我有另外選擇酸菜加量、豆皮、魚酥、金針菇，再另外單點黑糖豆花


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金湯系列湯底是使用豬&雞骨熬煮，搭配黃燈籠椒入味，

並使用鮮果醋提味，清爽微辣的滋味讓人著迷，檸檬青花椒我們都很喜歡！

番茄酸湯魚也不分年齡推薦給喜歡番茄口味的朋友，

完全不會辣就是番茄茄紅素所釋放的自然酸香，越喝越過癮
 

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雖然我們都選擇迷你量，但因為我的配料加的比較多，

所以碗盆的視覺上好像被升級成大份量了，提供給大家參考！

喜歡喝湯的朋友也建議點大份量會比較剛好唷
 

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限量小菜｜柚香蓮藕、麻油粉肝、涼拌素雞｜每樣40元
 
小菜口味比較中規中矩，可依個人喜好做選擇
 

 

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黑糖豆花 30元
 
餐後來點甜甜的黑糖鹽滷豆花剛剛好，綿密的豆花口感很不錯，無特別的配料但吃起來讓人很滿足


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這次到《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店用餐，

覺得整體的感受相當不錯！

位於台北中山區錦州街，捷運中山國中站步行約2分鐘即可抵達，

平日很多上班族用餐的一條街，

即使假日也能高朋滿座，可見個人式酸菜魚的魅力，

一人份的酸菜魚還有個好處就是口味不必將就，

湯頭喝起來充滿果酸香氣，非常順口耐喝！也不會死鹹重味

 

台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大


無論內用或外帶透過機台點餐即可，

也支援現金、LINE PAY、信用卡等多元支付，還能刷載具唷！

以機器點餐完成結帳後，等待感應器叫號即可取餐，

每人平均消費金額約200-400元，推薦給你們

 

台北市中山區有小癮 鮮果釀酸菜魚(錦州店) I 型人友善酸菜魚！以鹽滷豆花入菜！個人式酸菜魚只要178元起，夏季限定「大
 
《有小癮 鮮果釀酸菜魚》錦州店
地址｜台北市中山區錦州街 443 號
營業時間｜每天11:30-22:30(最後點餐22:00)
粉專｜https://www.facebook.com/innfishh/
 
 

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