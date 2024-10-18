《伯虎在二樓》這間恆春咖啡館很酷！早在去墾丁旅遊時，伯虎在二樓就在朋友一次的分享中，刻入了靈魂之中，不得不說拍照的人真的厲害，光影的美讓我印象超級深刻！於是在一次的國境之南之旅，特別把《伯虎在二樓》放到行程之中，果然…美麗的程度，讓我享受在這的每一分每一秒。

伯虎在二樓．恆春But Who

還沒走進這間恆春咖啡館，光是聽到店名《伯虎在二樓》就勾起了不少回憶，畢竟唐伯虎點秋香這部香港電影，沒看100次也起碼有90次，是星爺周星馳主演的經典好片，看在多次也不會膩，而去墾丁旅遊一定會經過的恆春鎮，在這樸實的老城中，這間IG人氣名店伯虎在二樓，在裝潢上保留著絕大部分的老宅舊日時光，局部改建了新形態建築，呈現出懷念又創新的靜謐氛圍，去墾丁2天1夜以上，可別錯過這個必拍的恆春景點、墾丁咖啡館～

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伯虎在二樓資訊

電話：0901109527

營業時間：11:00–18:30；一二三公休

地址：946屏東縣恆春鎮中山路48號2樓 / 地圖

伯虎在二樓在哪

《伯虎在二樓》就位在恆春南門郵局對面，一樓就是大家思思念念的秋香姊(秋香麵店)拉～停車的話需要多走一點距離，畢竟恆春老街的道路不算寬敞，請勿自己方便就好～附近還有另一間很不錯的墾丁咖啡館，叫Cafe In White 咖啡白，人太多沒位置也可以轉來這間放鬆一下、回神一下。

秋香在這拉

聽到要去《伯虎在二樓》，大家嘻嘻哈哈的問秋香在哪裡，結果秋香真的在1樓，還是一間相當不錯的恆春小吃店，尤其秋香麵店餐點份量很多，沒點實力(食力)不要點大碗的，大份量會讓你吃到變石榴姐😂

伯虎在二樓在網路人氣非常的高，歲月刻在老宅上的痕跡，把舊日情懷展現的非常具象，阿偉很喜歡在《伯虎在二樓》的光影展現，尤其特定時段真的美到不行。

伯虎在二樓用餐規定

其實《伯虎在二樓》的用餐規定，在門口立板就有寫上，像計時方法、低消算法，還有不接待110公分以下的兒童，帶寵物也要自備籃子或推車，條件寫得很清楚，不要一句我家小孩很乖帶過…為避免爭執，還不如直接跟著規定走就好。

走上樓梯進到伯虎在二樓，請先到找個位子入座或先到櫃台打卡拿菜單，先別拍照打卡，這是一種禮貌。

《伯虎在二樓》主推的是自家手作烘焙蛋糕麵包，烘焙功夫有一定水準，基本上是物超所值，來《伯虎在二樓》除了喝咖啡享受氣氛，別忘了吃最有特色的烘焙麵包囉。

在伯虎在二樓櫃檯看到著張畫作，除了聯想到星爺在電影中的作畫以外，離開《伯虎在二樓》後，我從郵局方向看往《伯虎在二樓》，首先確實有棵樹，但是有定期修剪，能不能看到相差不多的畫面，就很看運氣了～

伯虎在二樓每個座位都有不同風格，最受年輕人喜歡的莫過於玻璃溫室，超大面採光玻璃牆，天氣好時戶外景色很不錯，看著人來人往的恆春老街，突然有脫離都市環境的愜意感，雖然是計時咖啡館，但多付一點我也願意～

這區的座位除了可以看到很不錯的窗景外，往內還可以看到《伯虎在二樓》員工在沖咖啡的畫面，聞著迷人咖啡香，一邊聊天，感覺真的超棒！

伯虎在二樓菜單

《伯虎在二樓》是採用低消制，每個人的最低消費是90元，平日假日規則不一樣，假日只可以坐1個小時半，平日當然更寬鬆，在店內可以待一小時，之後一分鐘一元，但是！可以折抵飲料費用～伯虎在二樓菜單除了紙本上的部分，櫃檯旁的小黑板上也有，飲品大約100元左右，手沖咖啡就比較貴一點，大概翻倍上下。

點完餐後就是好好欣賞伯虎在二樓的時間拉～整體的空間大走復古風格，應該說把原本的老宅裝潢佈置整理一下，添加一些老相片跟老物件，把復古元素襯托得更加濃厚，在結合書籍跟文青商品，把老宅空間整個活化了起來。

雖然《伯虎在二樓》有樓中樓的小房間，但是並沒有開放上樓！雖然看起來神秘的讓人很想打開看看，但樓梯較陡，上面也放滿書本，大家還是欣賞就好欣賞就好。

我最喜歡《伯虎在二樓》的小房間了，唯美的光線，美到讓人秉住呼吸，深怕吸呼太大，驚動畫面裡的一草一木一窗簾，靜靜地欣賞就讓人覺得心情沉澱。

伯虎在二樓真的是一間會讓人愛到不行的恆春咖啡館，這一年陸陸續續來墾丁4次，但是只有一次有進去裡面喝咖啡享受生活慢步調，不來的原因當然是…公休阿！😂

《伯虎在二樓》的一牆之隔，內外是兩種截然不同的風格場景，但還是依樣美的讓人不拍不行。

伯虎在二樓推薦 / 法國超人 50元

《伯虎在二樓》的法國超人外表酥脆酥脆的，濃郁的奶油起司醬，吃起來鹹甜鹹甜，非常美味！

伯虎在二樓推薦 / 咖啡奶酒可頌 70元

伯虎在二樓咖啡奶酒可頌的咖啡香氣非常棒！奶酒的韻味在中後段很明顯，淡雅卻不會強烈，適度的刺激讓咖啡可頌更美味。

伯虎在二樓推薦 / 這個巧克力捲 50元

這個巧克力捲吃起來不會太甜，麵包口感很扎實也很耐嚼，搭上巧克力月吃越香的特性，這組合意外的美味好吃不單調。

伯虎在二樓推薦 / 冰磚咖啡 150元

冰磚咖啡喝起來的味道就比較偏向於拿鐵，咖啡冰磚越融化，咖啡味道越是香濃，但點餐時我以為是黑咖啡系列的，突然多了牛奶…讓喜歡喝咖啡原味的我有點傻眼，還好還是無糖的，不然咖啡風采一定會被掩蓋。

伯虎在二樓推薦 / 黑泰奶咖啡 150元

《伯虎在二樓》黑泰奶咖啡還蠻甜的，喝一口我就GG了，我果然還是不太愛喝甜咖啡系列的。

伯虎在二樓推薦 / 草莓奶奶 180元

這杯我就完全沒有喝到，但朋友說很草莓！草莓味非常香濃，而且草莓數量也不少，起碼有四個以上，《伯虎在二樓》相當有誠意。

伯虎在二樓評價

伯虎在二樓這間恆春咖啡館真的很棒，來墾丁旅遊千萬不要錯過這個墾丁景點，記得《伯虎在二樓》的的公休是連續的，切記要避開，《伯虎在二樓》這間咖啡館光影真的太美了，美到我心坎裡，會讓我想再去拍拍照墾丁咖啡館～

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