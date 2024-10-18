哈姆湘和男友約會來到了位於台北國父紀念館捷運站附近的披薩新寵——C Pickza 嘻比薩。

這家店主打客製化自選配料，讓每個人都能創造屬於自己的專屬披薩，並且快速方便，特別適合忙碌的台北上班族。

在前兩年開幕的時候我就已經和朋友來過一次，從披薩口味選擇到出爐—僅僅需要兩分鐘，這點讓我印象很深刻

現在活動

活動時間：09/27(五)~09/29(日)-共三天

活動內容：活動期間單筆消費滿$350 (九吋披薩+$60 以上飲料)，即可參 加 PIZZA 轉盤遊戲，轉盤內含 8 種好康優惠。

獎品內容： 1. 大獎：闆娘直接請吃 (免費九吋披薩一份)

2. 特獎：披薩買一送一 (限九吋披薩)

3. 優獎：十吋羅馬披薩(升級羅馬式大披薩)

4. 佳獎：披薩半價五折 (限九吋披薩*1)

5. 五獎：生啤買一送一 (限現榨生啤)

6. 六獎：請你喝個涼的 (一百元以下飲品抵用)

7. 七獎：升級四菜三肉 (菜與肉料各多一樣)

8. 八獎：加價區不加價 (加價區配料免費加) 活動規則：

⚫ 活動對象-內用客/現場外帶客為主

⚫ 優惠 1,2,4,5,6 可於當下該筆訂單結帳時直接使用

⚫ 優惠 3,7,8 需於下一筆訂單使用

⚫ 使用優惠券之商品不可參與轉盤遊戲

⚫ 優惠使用期限至 113 年 12 月 31 號

⚫ 活動期間恕不使用集點卡

⚫ C Pickza 嘻披薩保有最終活動修改解釋權

大獎闆娘直接請吃好讚耶!!七獎八獎也很好，等於是通通有獎啦!

地點介紹

C Pickza 嘻比薩就位於國父紀念館捷運站步行不到五分鐘的地方，地理位置相當方便。

旁邊就是僑安停車場，開車的朋友來這也很方便，走地下室上來直接就看到在轉角處的C PICKZA 嘻比薩

不論是午餐時間想來享用一份快速又美味的商業午餐披薩，還是和朋友們來場輕鬆的晚餐聚餐，這裡都是絕佳選擇

LOGO是一隻貓貓 C Pickza嘻披薩是取自 Convenience、Cheaper、Customize、Care四大涵意的C Pickza，

方便、便宜、客製化，更在乎消費者，將配料選擇權交給消費者，客製專屬的口味，2分鐘出爐，快速又好吃！

店內介紹

▼店內一進門右手邊為選料區，黑板上也可以看到推薦的口味選法

素的朋友也完全OK!

▼左手邊為用餐區，簡單明亮不會過於浮誇的裝飾剛剛好

店內也有電視，奧運的時候可以來喝啤酒追一波

最後方為披薩的餅皮製作區，透明空間可以讓製作過程完全看的到!!

▼戶外用餐區，如果是有吸菸的三五好友也可以在這享用，

陽光明媚又通風的好地方唷!

▼ 內用調味料可自取，不過他們的肉其實都有做過調味，個人覺得本身味道就很夠(當然愛吃辣的朋友要來加下去!)

▼店內飲品選擇多樣化，生啤.咖啡.汽水.熱茶的選項也很多

另外也提供其他種類的瓶裝精釀啤酒與進口氣泡飲，可依據披薩口味 挑選適合的飲品搭配！

~(櫃台也有可以點的茶與專業的咖啡機出的咖啡唷)

▼櫃台還有台灣人愛喝的Asahi與PERONI為全美啤酒銷量前五大之一!

想喝爽口冰涼生啤這邊點就對了，搭奧運配披薩是不是人生一大享受

【新鮮配料與快速出爐的美味】

C Pickza提供了多達30種的蔬菜和肉類配料，讓每個人都能創造出屬於自己獨一無二的披薩。

無論是蔬菜還是肉類，都能讓你自由組合，打造專屬的披薩風味

店內每日新鮮供應的蔬菜，包括蒜苗、洋蔥、洋菇、櫛瓜、鳳梨、玉米、蕃茄、玉米筍、甜椒、酸黃瓜、墨西哥辣椒和黑橄欖，讓你享受到豐富多彩的口感和營養。

而肉類和海鮮部分，則有鮪魚、蟹肉棒、蒜味香腸、煙燻香腸、豬肉丸、黑胡椒牛肉、義式雞肉、培根、原味臘腸、辣味臘腸、火腿和蝦仁高品質選擇，

滿足不同層次的味蕾需求，讓每一口都更具特色，客製化專屬於你的披薩!

在C Pickza，從攪拌、醒麵、滾圓到壓麵和烘烤的每一步都由專業的工作人員親自處理。 你可以在櫃台清楚地看到整個製作過程，從麵糰被壓扁成圓形開始，一步步變成美味的披薩。 工作人員全程佩戴手套和口罩，保持最高的衛生標準，確保每一片披薩都是在乾淨、透明的環境下製作完成的。 【專屬披薩創作體驗：三種口味初體驗】 我們這次品嚐了三種不同醬料，選了二個九吋披薩一個七吋披薩，分別是青醬海鮮(菜單推薦)、紅醬豬肉培根與雞肉(自選搭配)，以及白醬起司辣牛肉與豬肉(自選搭配)。 每一款披薩都讓我們驚艷不已，口味豐富又獨特，尤其是客製化選料的過程，讓我們有一種自己創作美食的樂趣。 先選你要的醬料，搭上起司與你要的三種菜+2種肉 擺上滿滿的蔬菜與肉品，上面有可愛的小旗子，但是以現場肉品為主唷! 肉品的部分很多耶，光是臘腸就有兩種，原味臘腸、辣味臘腸 只要兩分鐘！他們使用義大利進口的專業烤爐，精準掌控每一秒的溫度和烘烤時間，讓披薩在兩分鐘內火速出爐!! 烤得外酥內Q的餅皮，完美融化的餡料，在最短的時間內，輕鬆品嚐到熱騰騰的頂級美味披薩。方便又快速，如果是上班族也很方便

【 披薩體驗開箱 】

我們三個口味都點到了

▼ C PICKZA 嘻比薩的青醬

C Pickza 嘻比薩的青醬真的是好吃到停不下來！

青醬使用新鮮九層塔、橄欖油、杏仁和鹽調製而成，味道超濃郁，一口咬下就能感受到九層塔的香氣四溢。

橄欖油讓整個醬汁滑順到不行，再加上杏仁的微微堅果香，讓口感更豐富。這青醬底搭上推薦的海鮮總匯口味，像是洋蔥、酸黃瓜、蟹肉、鮪魚和蝦仁，每一口都鮮甜又清爽，吃起來真的超享受！

我特別喜歡他們家的餅皮吃起來的感覺很嫩又扎實，完全不會乾硬，又不會脆到爛爛的程度!

▼ C Pickza嘻比薩的白醬

白醬用鮮奶油和奶粉作為基底，搭配洋蔥、黑胡椒和蒜頭，口感超滑順，每一口都是奶香和香料的完美融合。

這白醬味道特別豐富，讓披薩吃起來更有層次感。加上我們挑的牛肉，一個是辣的，一個是不辣的，兩種口味都超搭。再來點玉米、番茄、洋蔥，整個吃起來有濃郁、有香辣還有清爽，超滿足！

▼ C Pickza 嘻比薩的紅醬

C PICKZA 嘻比薩的紅醬真的是經典中的經典！這款紅醬選用義大利番茄，加上洋蔥和橄欖油，味道既濃郁又清新，還帶著一點地中海的風情。

每一口都能感受到番茄的酸甜和橄欖油的滑順，層次感超豐富。

搭配櫛瓜、番茄、玉米、豬肉和雞肉，整個口感更加鮮嫩多汁，味道超有層次感，讓人忍不住一口接一口！

【結語】

總的來說，C Pickza不僅僅是提供好吃的披薩，更是一種個性化、創意十足的用餐體驗。

不論你是海鮮愛好者、肉食派還是奶香控，這裡都有符合你口味的選擇

當然，別忘了還有現榨生啤酒，搭配披薩一起享用更是完美!!現在還有轉盤優惠通通有獎~

如果你還沒來過國父紀念館捷運站附近的這家嘻比薩，那就趕緊來創造屬於你的專屬披薩吧！

資訊

C Pickza 嘻比薩

地址：台北市大安區光復南路290巷25號

電話： 02 -2711 9619

營業時間：11:30–20:30 (週一公休)

粉絲專頁

IG：@ c_pickza

資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.催眠占卜師.插圖部落客

繪圖案件等合作相關請來信:hsiangmouse@gmail.com

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