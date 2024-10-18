螺螄粉可以說是我的大陸美食最愛 ，每次去大陸旅遊出差都會立刻去超市買一包，然後到飯店請廚房幫我煮一碗，甚至自己上網買了一個小火鍋來煮（笑）

台灣的螺螄粉吃過好多，都沒有那麼強勁的好味道，直到吃到這間位於忠孝夜市內的——桂蘭創意料理餐館，餐點味道很好吃外，可以搭配的小吃也多，一起來看看吧🧡



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桂蘭創意料理餐館

台中市南區忠孝路96號

週一公休｜17:10-22:00

0923202211

附近很多收費停車場→城隍停車場、城市車旅停車場交通局城隍站(無特約，走路3~4分鐘)

粉絲團｜Instagram

位於台中南區忠孝夜市的桂蘭創意料理餐館，在螺螄粉的圈圈中許多人都很推薦，因為他們的螺螄粉是真的有搭配酸筍、木耳、酸豆角、還有花生等配料，非常的扎實且道地。

店內所有的美食都是老闆用心之作，尤其是螺螄粉，當天來的客人幾乎九成都有點！

而在菜單上也可以看到，他們可以把螺螄粉做成不辣的！

這部分就知道老闆多有心，想要讓大家都可以吃到螺螄粉， 但因為味道很道地的關係，辣度也會比較高，建議大家可以先點小辣，不夠的可以在調料區添加~

桂蘭螺螄粉 微辣 / 番茄螺螄粉 微辣

我跟先生分別點了兩份不同口味的螺絲粉，口味上來說桂蘭螺絲粉比較偏向於原味，蕃茄螺絲粉的湯頭整體來說更為清爽。

以喝湯底來說的話，喜歡重口味的朋友，一定要選擇桂蘭，第一次嘗試的朋友可以選擇蕃茄，接受度也相對比較高，裡頭的配料很豐富，除了肉片給的滿滿之外，粉的份量也很多，我跟先生吃到後面基本上都超飽。

我最推薦的原因還是因為裡頭加了酸筍，還有酸豆角及木耳，搭配上硬口的花生，真的是神還原大陸的口味啊！

豚骨拉麵 炙燒牛五花

拉麵的份量也很多，拉麵的部分煮得恰到好處不會太軟爛，搭配上濃郁的豚骨湯頭，以及上面炙燒過的牛五花香，搭配一起吃也很喜歡。

脆皮肥腸

愛吃內臟的朋友這道不能錯過，炸的超級酥脆的大腸沒有怪異的味道，而且搭配螺螄粉吃真的超讚！

香酥臭豆腐

臭豆腐的部分我覺得沒有到很臭，比較像是酥炸豆腐，兒子也可以直接吃。

店家的泡菜味道也很清爽，酸甜辣的口感很開胃。

麻辣涼伴皮蛋

皮蛋上淋上了店家特製的麻辣醬，花椒的香氣很足，一口咬下後的辣度漸漸襲來，口味上很特別。

整體來說我跟先生都很喜歡，尤其是他們的螺螄粉， 口味上很道地之外，份量上也超級豐滿，兩人一碗剛剛好之外，還可以搭配更多的小菜選項，提供給大家參考~



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桂蘭創意料理餐館

台中市南區忠孝路96號

週一公休｜17:10-22:00

0923202211

附近很多收費停車場→城隍停車場、城市車旅停車場交通局城隍站(無特約，走路3~4分鐘)

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