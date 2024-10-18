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這次也在桃園夜市這邊發現了一間鹹酥雞餐廳 ｜炸綺來鹹酥雞，聽說第一天開幕的時候有人排了一個小時才拿到餐點😂 超級誇張的！今天就帶大家開箱這間新開幕及爆紅的高人氣美食

桃園鹽酥雞推薦

會發現這間鹽酥雞店的起因就是，前幾天企鵝加班完回家肚子餓就來到桃園夜市附近覓食，經過一間鹽酥雞店面時先被它的食物香味吸引，然後注意到他們家的裝潢很特別，有別於傳統的攤販，從外觀看給人一種文青又帶著活力的感覺。

看到一堆人潮在排隊購買，覺得好奇就跟著人群一起來這間炸綺來鹹酥雞 桃園中正店 購買消夜回去跟家人一起吃😋

從購買的體驗到食用的心得都讓企鵝覺得很喜歡，所以打算來跟大家分享這間桃園人氣鹽酥雞

關於 炸綺來鹹酥雞

炸綺來鹹酥雞是由炸雞女王張文綺自創炸雞品牌。品牌名稱取自張文綺的姓名，使用諧音梗，意喻著炸起來！以多種新鮮食材、獨家鹹酥雞和多口味的甜不辣為特色，一開幕就吸引滿滿人潮。

目前全台共有八間門市，分佈於台中、南投、台南和桃園等地，大家可以根據自己的地點選擇去哪間門市購買哦！

👉查看炸綺來鹹酥雞全台門市

炸綺來鹹酥雞 桃園中正店

炸綺來鹹酥雞 桃園中正店 詳細地址為桃園區中正路599號，靠近桃園光觀夜市，很適合買一份鹹酥雞邊走邊逛夜市，或是下班後外帶一些炸物回家吃😋



最近中秋節也快到了，烤肉聚餐的同時也不能少了炸物來搭配，店家於中秋佳節9/16-9/17都有營業哦！

可以先打電話或app點餐後再自取會比較快哦❤️

炸綺來鹹酥雞 店面食材、菜單

他們家食材非常豐富，加一加可能快超過60多種可以選🤣 一到現場選食材的時候都有種選擇障礙症快要發作了，選擇也太多！

經典的炸雞排、鹹酥雞、雞米花、炸雞皮、魷魚酥和雞軟骨都有！還有蔬菜炸物必吃的四季豆和花椰菜 😍 每種食材看起來都很新鮮！

當然最特別的還是他們家甜不辣家族，一共有七種不同的口味和風味，想吃柔軟的、酥脆的還是彈牙有嚼勁的甜不辣都有的選🤩這間店根本就是甜不辣愛好者的天堂

如果看到有人潮在排隊，抵達的時候可以先掃描QRCODE來進行點餐哦，這樣速度會比較快~

當然如果很幸運的只有一兩組的話就可以直接找店員點餐了🤣 不用再透過手機點餐

除了現場的炸物之外，炸綺來鹹酥雞也有推出酥脆的炸雞皮餅乾哦～有興趣的朋友也可以洽詢店員購買❤️

以上為炸綺來鹹酥雞的價目表，也提供給大家參考~以價格來說中規中矩，有些還滿實在的，整體言而不會太貴~

炸綺來鹹酥雞 餐點分享

這間提供的外帶袋子我很喜歡，束口袋的設計，可以很輕鬆又快速的拿取~不管是帶著走還是放在汽機車上也很方便！

而且造型也不會太突兀，從外觀看起來跟店面裝潢一樣文清風。

因為這次要一起吃消夜的人比較多，企鵝一口氣買五種口味甜不辣+黑輪+魚板+米血+鹽酥雞大份+雞軟骨還有兩份青菜搭配著啤酒和汽水一起吃！

4個人宵夜吃這些綽綽有餘，總金額為480元~價格平均下來其實還蠻實在的

甜不辣+黑輪+魚板的拼盤，可以同時吃到酥脆的口感和Q彈的口感，而且每一個甜不辣的份量都切到恰到好處，配上鹹香的佐料，讓人越吃越上癮，一口接一口停不下來🤤

最讓企鵝印象深刻的是墨魚甜不辣，從外觀看起來黑漆漆的，但吃起來的口感卻很軟嫩，鹹香中帶著淡淡的鮮味，好吃😋

招牌的鹹酥雞也是網友最愛的炸物之一，吃起來外酥內嫩，肉質又很細緻，吃的到雞汁的風味😋 鹹香的口感最適合拿來搭配啤酒或汽水

另一個企鵝最喜歡的下酒菜就是炸雞軟骨，吃起來口感有嚼勁又可口！外皮是酥脆的口感，裡面則是Q彈有咬感的雞軟骨，吃起來相較於鹹酥雞更有多一層變化的豐富口感😆

兼顧營養的花椰菜和四季豆也炸得很入味，吃的時候不但有蔬菜本身的風外還多了一絲醬烤的鹹味😋

企鵝的家人則是很推薦他們家的魚板，炸得很酥脆吃起來卡滋卡滋的很像餅乾的感覺，非常涮嘴😋

炸綺來鹹酥雞 評價

他們家的鹽酥雞和甜不辣都很好吃！尤其是甜不辣，在這裡一共可以吃到七種口味和口感😍

每一口給人不同的風味～超級特別，吃過後都會記得他們家的甜不辣！難怪可以一直開新的分店🤣

喜歡吃炸物的朋友一定要找機會來這間炸綺來鹹酥雞嘗鮮，我想你會很喜歡他們家的口感

店員的服務和提供的外帶袋子也很不錯，很方便的就可以帶著走或掛在機車上，騎車或開車時不用擔心食材會因為路途顛波而撒出來👍

炸綺來鹹酥雞 店面、停車資訊

🏠店名：炸綺來鹹酥雞 桃園中正店

📍地址：桃園市桃園區中正路599號

🅿️停車：統安停車場

☎️電話：03 333 5309

📩粉絲團：炸綺來鹹酥雞粉絲團、炸綺來鹹酥雞官網

⏰營業時間：15:30-23:00

💰付款方式：現金