為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦

小佳 人氣：18
share
窩客好文

小佳

發表篇數：117篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

禾馬燒肉
place台北市大安區忠孝東路四段223巷75號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章
Herma禾馬燒肉位於台北市東區，是一間專注於和牛燒肉的高級餐廳。這裡的頂級和牛經過精心挑選，每一塊肉都經過嚴格的篩選，保證肉質的鮮嫩與風味。和牛的肉質柔嫩、脂肪分布均勻，烤制後的口感濃郁，讓每一口都充滿了絕佳的風味。Herma禾馬燒肉非常適合朋友聚會、公司聚餐或團體活動，提供客製化服務以滿足各種需求，無論是家庭聚會還是企業活動，Herma禾馬燒肉都能提供隱密舒適的包廂，讓您和您的親友可以在私密的空間中享受高品質的燒肉盛宴。此外，Herma禾馬燒肉還有帥氣的店長，店內不定期舉辦小遊戲和輪盤大挑戰，增添了用餐的趣味性。無論是美食愛好者還是尋求娛樂的客人，都能在這裡找到樂趣，是很棒台北燒肉餐廳推薦台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦

文章目錄

Herma禾馬燒肉 環境介紹

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉地點就在忠孝東路四段223巷，交通便利，靠近台北捷運板南線的忠孝敦化站，步行即可到達。開車也很方便，附近有好幾處停車場。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 禾馬燒肉外觀設計獨具匠心，現代與傳統的元素相互交織，展現出一種獨特的視覺美感。外牆採用時尚的設計語言，搭配優雅的日式格調裝飾，讓人一眼便能感受到這裡與眾不同的氛圍。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 進入餐廳內部，您會發現這種時尚與日式的混搭風格延續了下來。木質及皮質的桌椅、柔和的燈光和精緻的擺設，使得整個空間既充滿現代感，又不失日式的靜謐與典雅。每一個細節都經過精心設計，讓顧客在享用美味的和牛燒肉時，能夠感受到視覺與味覺的雙重享受。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉的包廂設有低消12000元，適合6至8人使用。包廂內不僅配備獨立廁所，還提供唱歌設備，讓您在品嚐頂級和牛的同時，盡情展現歌喉，享受私密且充滿樂趣的聚會體驗。無論是好友聚會還是公司活動，這裡都能滿足您的需求。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

Herma禾馬燒肉 菜單

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

Herma禾馬燒肉 餐點介紹

沾醬

Herma禾馬燒肉的沾醬很有誠意，左邊是店家的手炒鹽，沾燒肉或海鮮都很好吃，中間是檸檬汁，為燒肉增添了一抹清新的酸香，能有效中和肉類的油膩感，讓每一口燒肉都更加爽口。另外Herma禾馬燒肉還特別提供了自家調製的燒肉醬，這款特調燒肉醬以精選的天然調料和配料，經過巧妙的調配，呈現出獨特的風味。其香濃的味道能夠完美襯托和牛的細膩口感，使每一口燒肉都充滿了層次感和驚喜。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

漬物組合

最左邊是黃金泡菜，酸辣適中，能為燒肉增添爽口的風味。中間搭配的小黃瓜與豆瓣醬，更是令人垂涎的組合，小黃瓜清脆的口感與豆瓣醬的微辣交織，形成了獨特的風味對比。柚香蘿蔔以清新的柚子香氣和爽脆的蘿蔔條，為整體用餐增添了一抹清新與輕盈。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦

松露松葉蟹蒸蛋

Herma禾馬燒肉的蒸蛋是一道令人驚豔的料理，吃下去能感受到濃郁的松露香氣，為整碗蒸蛋增添了獨特的奢華風味。每一口都充滿了自然的甜美，使蒸蛋的口感更加細膩滑順。搭配的松葉蟹則以其絲絲分明的口感，呈現出鹹甜交融的美味，讓這道菜品充滿了豐富的層次感。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

月見和牛肉燥飯

添加的半熟蛋讓每碗米飯更加美味，半熟蛋的濕潤感與和牛肉燥完美融合，讓米飯的香氣更為濃郁，每一口都充滿了豐富的口感。我平常不吃飯的人也能因為這道搭配而整碗吃光，真是令人驚喜的美味提升。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

十全巨牛

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 一整隻牛端上桌絕對令人驚艷！先大飽眼福外保證味蕾也會得到滿足~ 十全巨牛是禾馬燒肉引以為傲的招牌料理，總共有10個部位的牛肉讓你每一口都能享受到不同滋味。牛的模具是特別訂製的，料理份量是四人份，拿起來非常有份量，超適合拍照打卡分享。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

牛小排

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉的牛小排咬起來有著適中的厚度，肉質豐滿，咀嚼時能感受到豐富的肉汁，散發著濃郁的肉香味，使整體口感更加滿足。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

扇子肉

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 扇子肉擁有傘狀的油花分佈，油脂豐富，吃起來油香味十足。這種分佈方式讓每一口都能感受到肉質的嫩滑與油脂的香濃，完美融合，帶來極致的口感體驗。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

臀上蓋

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 臀上蓋是接近牛屁股部位，油花較少，但由於使用的是高品質的和牛，口感依然非常細緻。這部分肉質柔嫩，稱得上是“牛的蜜桃臀”，口感極其細膩。即使油脂不多，但肉質依然不會感覺油膩，讓人能夠充分享受和牛獨特的風味和口感。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

牛五花

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 牛五花切片厚實，需要多咀嚼才能品味其真正的美味。每片牛五花都散發出濃郁的香氣，隨著咀嚼過程，肉香逐漸釋放。油脂比例恰到好處，讓肉質既不過於油膩，又能保持豐富的風味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

A5翼板

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 A5翼板肉，擁有入口即化的極致口感，肉香味濃郁。每一口都能感受到肉質的柔嫩與油脂的豐盈，讓肉香在嘴裡久久不散。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

前腿芯

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 前腿芯肉質偏瘦，但卻不韌不柴，展現出和牛的獨特魅力。這部分肉質細緻，吃起來柔軟且富有嚼勁。雖然油脂較少，但其嫩滑的口感和濃郁的風味依然能讓人感到滿足。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

紐約客

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 紐約客是我最喜歡的口感比例。油脂分布不過於油膩，肉質既不瘦也不油，恰到好處。柔嫩的口感和濃郁的肉香，帶來極致的用餐享受。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

板腱肉

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 板腱肉建議趁熱享用。這部分肉質帶有一小條筋，當熱度最足時，肉質最為嫩滑。如果冷掉，筋會讓口感變得稍微韌一些，因此趁熱品嚐能夠體驗到最佳的柔嫩與美味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

老饕上蓋

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 老饕上蓋部位擁有適中的厚度，咀嚼時能感受到良好的咬勁，但肉汁卻不斷噴出，充滿了濃郁的牛肉香味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

牛舌

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉的蔥鹽醬味道極佳，搭配牛舌非常合適。牛舌厚度適中，咀嚼感十足，口感脆爽。蔥鹽醬的鹹香與牛舌的豐富風味相得益彰，讓整體味道更加迷人，讓人對這樣的搭配愛不釋口。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

壁咚蝦海味拼盤

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 來到禾馬燒肉比點就是這個壁咚蝦海味拼盤，裡面有一隻跟手臂一樣長的壁咚蝦、2隻天使紅蝦、2隻南美白蝦、2個廣島生蠔、2個生食級干貝，價格超級划算又豐盛澎派。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

生蠔

使用的是日本廣島生蠔超大顆，完全沒有腥味，味道非常甜美。每一顆生蠔都新鮮多汁，入口滑嫩，展現出生蠔的原始風味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

壁咚蝦

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉的壁咚蝦長度令人驚嘆，與手臂差不多長，實在是非常誇張。這種菲律賓野生海草蝦的肉質比龍蝦還要甜美且紮實，蝦膏飽滿，充滿濃郁的海味。每一口都能感受到蝦肉的Q彈口感和自然甜美，完全沒有腥味，讓人對這道菜讚不絕口，是Herma禾馬燒肉的獨特招牌，絕對浮誇又保證好吃。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

天使紅蝦/南美白蝦

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 天使紅蝦肉質細緻，不會糊糊的，味道非常甜美。每一口都能享受到純粹的鮮甜。南美白蝦則肉質緊實，尺寸也很大，咀嚼時更能體驗到豐滿的口感和濃郁的海鮮風味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

北海道生食級干貝

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 北海道生食級干貝表面焦香搭配一絲絲的細緻口感，每一口都充滿了鮮嫩的質感及鮮甜的滋味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

燒烤蔬菜拼盤

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉的蔬菜拼盤包含了帶皮玉米筍、杏鮑菇、香菇、山藥和櫛瓜，搭配香濃的奶油醬。每一種蔬菜都經過精心挑選與烹調，保留了原有的風味與口感。奶油醬的加入則為蔬菜增添了一層豐富的香氣，使整道拼盤更加美味可口。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

焦糖烤布蕾

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 這裡甜點焦糖烤布蕾很不一樣，在上桌前先將萊姆酒加入烤布蕾裡並將其點燃，讓其燃燒揮發，最後僅剩下萊姆酒的芳香。這種獨特的處理方式不僅提升了布蕾的風味，還帶來了迷人的香氣，使每一口都更加迷人和令人回味。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

禾馬燒肉 不定期小遊戲

Herma禾馬燒肉不定期舉辦的小遊戲也為用餐體驗增添了不少樂趣，如輪盤挑戰等，讓每次光臨都充滿驚喜。Herma禾馬燒肉以中低價格提供高質感的肉質，讓顧客以合理的價格享受到頂級美食。店內的年輕活潑員工提供熱情周到的服務，致力於營造一個愉快的用餐氛圍。無論是享受美味的燒肉還是與朋友們一起喝酒聊天，Herma禾馬燒肉都是一個讓人開心的理想場所。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  

禾馬燒肉 好不好吃

Herma禾馬燒肉以其獨特的特色和優質服務脫穎而出。首先，壁咚蝦的驚人長度和出色的肉質讓人印象深刻，每一口都充滿了鮮甜的海味。此外，全牛盤更是精選了各種和牛部位，滿足對高質感肉類的需求，無論是嫩滑的和牛還是豐滿的牛肉，都能讓您享受到極致的美味。另外當月壽星都將獲贈一瓶西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒，為慶生時光增添一抹浪漫與慶祝氛圍。此外，當日壽星級同桌的客人也會獲得免費的生蠔，讓大家在品嚐美味燒肉的同時，還能享受到新鮮的海鮮盛宴，是非常棒台北燒肉餐廳推薦台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦  
抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/14~2024/09/21 獎項：1位-500元餐費。 參加辦法：請於 Herma禾馬燒肉 抽獎活動 FB貼文   1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 Herma禾馬燒肉 最吸引你的是什麼?】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/09/22抽出得獎人，公告於 Herma禾馬燒肉 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。
 
抽獎公布 2024/09/22(逾期領獎/已刪除) 已抽出中獎人逾期領獎，視同放棄。為維護其他人權益，避免後續有爭議，所以將中獎名單刪除，會再指定時間重新抽出得獎者。 (將於2024/09/29重抽)
 
抽獎公布 2024/09/29 抽獎得獎人：徐華蓮 請於2024/10/05最後領獎日期前私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
 

Herma禾馬燒肉 資訊

電話：(02)2711-0234 營業時間：18:00 – 00:00  地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷75號 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 Herma禾馬燒肉粉絲團

台北美食

台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦
台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦 台北市大安區禾馬燒肉/跟手臂一樣長的壁咚蝦+超浮誇巨牛拼盤/不定期小遊戲開心來吃肉喝酒/台北燒肉推薦


加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up