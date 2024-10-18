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Herma禾馬燒肉 環境介紹Herma禾馬燒肉地點就在忠孝東路四段223巷，交通便利，靠近台北捷運板南線的忠孝敦化站，步行即可到達。開車也很方便，附近有好幾處停車場。 禾馬燒肉外觀設計獨具匠心，現代與傳統的元素相互交織，展現出一種獨特的視覺美感。外牆採用時尚的設計語言，搭配優雅的日式格調裝飾，讓人一眼便能感受到這裡與眾不同的氛圍。 進入餐廳內部，您會發現這種時尚與日式的混搭風格延續了下來。木質及皮質的桌椅、柔和的燈光和精緻的擺設，使得整個空間既充滿現代感，又不失日式的靜謐與典雅。每一個細節都經過精心設計，讓顧客在享用美味的和牛燒肉時，能夠感受到視覺與味覺的雙重享受。 Herma禾馬燒肉的包廂設有低消12000元，適合6至8人使用。包廂內不僅配備獨立廁所，還提供唱歌設備，讓您在品嚐頂級和牛的同時，盡情展現歌喉，享受私密且充滿樂趣的聚會體驗。無論是好友聚會還是公司活動，這裡都能滿足您的需求。
Herma禾馬燒肉 菜單
Herma禾馬燒肉 餐點介紹
沾醬Herma禾馬燒肉的沾醬很有誠意，左邊是店家的手炒鹽，沾燒肉或海鮮都很好吃，中間是檸檬汁，為燒肉增添了一抹清新的酸香，能有效中和肉類的油膩感，讓每一口燒肉都更加爽口。另外Herma禾馬燒肉還特別提供了自家調製的燒肉醬，這款特調燒肉醬以精選的天然調料和配料，經過巧妙的調配，呈現出獨特的風味。其香濃的味道能夠完美襯托和牛的細膩口感，使每一口燒肉都充滿了層次感和驚喜。
漬物組合最左邊是黃金泡菜，酸辣適中，能為燒肉增添爽口的風味。中間搭配的小黃瓜與豆瓣醬，更是令人垂涎的組合，小黃瓜清脆的口感與豆瓣醬的微辣交織，形成了獨特的風味對比。柚香蘿蔔以清新的柚子香氣和爽脆的蘿蔔條，為整體用餐增添了一抹清新與輕盈。
松露松葉蟹蒸蛋Herma禾馬燒肉的蒸蛋是一道令人驚豔的料理，吃下去能感受到濃郁的松露香氣，為整碗蒸蛋增添了獨特的奢華風味。每一口都充滿了自然的甜美，使蒸蛋的口感更加細膩滑順。搭配的松葉蟹則以其絲絲分明的口感，呈現出鹹甜交融的美味，讓這道菜品充滿了豐富的層次感。
月見和牛肉燥飯添加的半熟蛋讓每碗米飯更加美味，半熟蛋的濕潤感與和牛肉燥完美融合，讓米飯的香氣更為濃郁，每一口都充滿了豐富的口感。我平常不吃飯的人也能因為這道搭配而整碗吃光，真是令人驚喜的美味提升。
十全巨牛一整隻牛端上桌絕對令人驚艷！先大飽眼福外保證味蕾也會得到滿足~ 十全巨牛是禾馬燒肉引以為傲的招牌料理，總共有10個部位的牛肉讓你每一口都能享受到不同滋味。牛的模具是特別訂製的，料理份量是四人份，拿起來非常有份量，超適合拍照打卡分享。
牛小排Herma禾馬燒肉的牛小排咬起來有著適中的厚度，肉質豐滿，咀嚼時能感受到豐富的肉汁，散發著濃郁的肉香味，使整體口感更加滿足。
扇子肉扇子肉擁有傘狀的油花分佈，油脂豐富，吃起來油香味十足。這種分佈方式讓每一口都能感受到肉質的嫩滑與油脂的香濃，完美融合，帶來極致的口感體驗。
臀上蓋臀上蓋是接近牛屁股部位，油花較少，但由於使用的是高品質的和牛，口感依然非常細緻。這部分肉質柔嫩，稱得上是“牛的蜜桃臀”，口感極其細膩。即使油脂不多，但肉質依然不會感覺油膩，讓人能夠充分享受和牛獨特的風味和口感。
牛五花牛五花切片厚實，需要多咀嚼才能品味其真正的美味。每片牛五花都散發出濃郁的香氣，隨著咀嚼過程，肉香逐漸釋放。油脂比例恰到好處，讓肉質既不過於油膩，又能保持豐富的風味。
A5翼板A5翼板肉，擁有入口即化的極致口感，肉香味濃郁。每一口都能感受到肉質的柔嫩與油脂的豐盈，讓肉香在嘴裡久久不散。
前腿芯前腿芯肉質偏瘦，但卻不韌不柴，展現出和牛的獨特魅力。這部分肉質細緻，吃起來柔軟且富有嚼勁。雖然油脂較少，但其嫩滑的口感和濃郁的風味依然能讓人感到滿足。
紐約客紐約客是我最喜歡的口感比例。油脂分布不過於油膩，肉質既不瘦也不油，恰到好處。柔嫩的口感和濃郁的肉香，帶來極致的用餐享受。
板腱肉板腱肉建議趁熱享用。這部分肉質帶有一小條筋，當熱度最足時，肉質最為嫩滑。如果冷掉，筋會讓口感變得稍微韌一些，因此趁熱品嚐能夠體驗到最佳的柔嫩與美味。
老饕上蓋老饕上蓋部位擁有適中的厚度，咀嚼時能感受到良好的咬勁，但肉汁卻不斷噴出，充滿了濃郁的牛肉香味。
牛舌Herma禾馬燒肉的蔥鹽醬味道極佳，搭配牛舌非常合適。牛舌厚度適中，咀嚼感十足，口感脆爽。蔥鹽醬的鹹香與牛舌的豐富風味相得益彰，讓整體味道更加迷人，讓人對這樣的搭配愛不釋口。
壁咚蝦海味拼盤來到禾馬燒肉比點就是這個壁咚蝦海味拼盤，裡面有一隻跟手臂一樣長的壁咚蝦、2隻天使紅蝦、2隻南美白蝦、2個廣島生蠔、2個生食級干貝，價格超級划算又豐盛澎派。
生蠔使用的是日本廣島生蠔超大顆，完全沒有腥味，味道非常甜美。每一顆生蠔都新鮮多汁，入口滑嫩，展現出生蠔的原始風味。
壁咚蝦Herma禾馬燒肉的壁咚蝦長度令人驚嘆，與手臂差不多長，實在是非常誇張。這種菲律賓野生海草蝦的肉質比龍蝦還要甜美且紮實，蝦膏飽滿，充滿濃郁的海味。每一口都能感受到蝦肉的Q彈口感和自然甜美，完全沒有腥味，讓人對這道菜讚不絕口，是Herma禾馬燒肉的獨特招牌，絕對浮誇又保證好吃。
天使紅蝦/南美白蝦天使紅蝦肉質細緻，不會糊糊的，味道非常甜美。每一口都能享受到純粹的鮮甜。南美白蝦則肉質緊實，尺寸也很大，咀嚼時更能體驗到豐滿的口感和濃郁的海鮮風味。
北海道生食級干貝北海道生食級干貝表面焦香搭配一絲絲的細緻口感，每一口都充滿了鮮嫩的質感及鮮甜的滋味。
燒烤蔬菜拼盤Herma禾馬燒肉的蔬菜拼盤包含了帶皮玉米筍、杏鮑菇、香菇、山藥和櫛瓜，搭配香濃的奶油醬。每一種蔬菜都經過精心挑選與烹調，保留了原有的風味與口感。奶油醬的加入則為蔬菜增添了一層豐富的香氣，使整道拼盤更加美味可口。
焦糖烤布蕾這裡甜點焦糖烤布蕾很不一樣，在上桌前先將萊姆酒加入烤布蕾裡並將其點燃，讓其燃燒揮發，最後僅剩下萊姆酒的芳香。這種獨特的處理方式不僅提升了布蕾的風味，還帶來了迷人的香氣，使每一口都更加迷人和令人回味。
禾馬燒肉 不定期小遊戲Herma禾馬燒肉不定期舉辦的小遊戲也為用餐體驗增添了不少樂趣，如輪盤挑戰等，讓每次光臨都充滿驚喜。Herma禾馬燒肉以中低價格提供高質感的肉質，讓顧客以合理的價格享受到頂級美食。店內的年輕活潑員工提供熱情周到的服務，致力於營造一個愉快的用餐氛圍。無論是享受美味的燒肉還是與朋友們一起喝酒聊天，Herma禾馬燒肉都是一個讓人開心的理想場所。
禾馬燒肉 好不好吃Herma禾馬燒肉以其獨特的特色和優質服務脫穎而出。首先，壁咚蝦的驚人長度和出色的肉質讓人印象深刻，每一口都充滿了鮮甜的海味。此外，全牛盤更是精選了各種和牛部位，滿足對高質感肉類的需求，無論是嫩滑的和牛還是豐滿的牛肉，都能讓您享受到極致的美味。另外當月壽星都將獲贈一瓶西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒，為慶生時光增添一抹浪漫與慶祝氛圍。此外，當日壽星級同桌的客人也會獲得免費的生蠔，讓大家在品嚐美味燒肉的同時，還能享受到新鮮的海鮮盛宴，是非常棒台北燒肉餐廳推薦。
抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/14~2024/09/21 獎項：1位-500元餐費。 參加辦法：請於 Herma禾馬燒肉 抽獎活動 FB貼文 1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 Herma禾馬燒肉 最吸引你的是什麼?】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/09/22抽出得獎人，公告於 Herma禾馬燒肉 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。
抽獎公布 2024/09/22(逾期領獎/已刪除) 已抽出中獎人逾期領獎，視同放棄。為維護其他人權益，避免後續有爭議，所以將中獎名單刪除，會再指定時間重新抽出得獎者。 (將於2024/09/29重抽)
抽獎公布 2024/09/29 抽獎得獎人：徐華蓮 請於2024/10/05最後領獎日期前私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。
Herma禾馬燒肉 資訊
電話：(02)2711-0234 營業時間：18:00 – 00:00 地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷75號 ➡ Herma禾馬燒肉粉絲團