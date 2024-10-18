有「火鍋界LV 」之稱的銅花精緻涮涮鍋 在我們心中有一定的地位

吃了幾次都覺得好好吃，雖然不是走高CP值路線⋯也可以說是高單價

雖然不便宜但食材好、菜盤沒有過多的加工食品，肉質優

銅花鍋物的「 西班牙Bellota伊比利豬」真的是吃過伊比利豬中最好吃的 ，牛肉品質也真的很棒。

前面食材的鮮甜都煮進湯裡，最後再使用該湯底煮成奢華的金箔粥⋯真的超好吃，

吃的再飽都忍不住再吃兩碗金箔粥

每次吃「銅花」都覺得好罪惡😙因為真的都吃太飽太飽了

之前銅花食記：高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥

為什麼高雄有那麼多好吃的餐廰呢?! …





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銅花精緻涮涮鍋

銅花精緻涮涮鍋有兩間分店，分別是高雄美術館與高雄左營

店面都是走低調路線⋯沒有浮誇的外觀。走過路過別錯過

停車資訊

附近停車場：美明東四停車場

地址： 高雄市鼓山區明誠四路126號

店內環境

我們當天是被安排在一樓的座位區

從門口進入後左邊是櫃檯，另一邊等候區、酒櫃與擺放銅的餐具

印象中是有販售的，有想購買可以詢問店員哦

冰箱酒櫃

(開車不喝酒、喝酒不開車)

座位旁有水族箱…裏面是龍蝦。

銅花精緻涮涮鍋的海鮮也是令人吃了很滿意的…記得上次霏霏狂掃干貝…

因為我們今天人數較少，以點肉類為主…沒有點龍蝦

銅花精緻涮涮鍋的龍蝦常常有優惠活動，有興趣的朋友都可以請教店員

這是波士頓龍蝦

你們會分龍蝦品種嗎?!Mickey只叫的出「龍蝦」…不會分口種

不過波士頓龍蝦因為有螯所以才認識它

一樓座位區

這座位有高低差，起身時要注意一下哦

抬頭看到的燈飾…裏面的倒影是我們這張桌

菜單

主食 ：肉類(牛、豚、雞、羊、鴨、素食)、海羘

主食加價480元可升級為套餐， 套餐含：特製前菜、時令蔬菜、黃金稀飯、主食、主餐、甜點

主食三選一：越光米飯、手打蕎麥麵、讚岐烏龍麵

甜點四選一：杏仁豆腐、桂花菜燕、奶香紫米粥、冰淇淋

黃金稀飯可再加購海膽為380元

取自官方臉書：https://www.facebook.com/tfshabu/menu/?id=100064678628547&sk=menu

菜單-單點類

菜單-海鮮單點

菜單-蔬菜單點

菜單-酒類

(開車不喝酒，喝酒不開車)

菜單-酒類

菜單-飲料

食記介紹

點了三個套餐： 美國Prime特級美國沙朗 、美國Prime 嚴選無骨牛小排、西班牙Bellota伊比利豬

再加點鯛魚片。套餐含：特製前菜、時令蔬菜、黃金稀飯、主食、主餐、甜點

鍋花是使用日本進口的手工銅鍋

銅鍋導熱性好、受熱更加平均…

煮粥的時候更能體會什麼叫做好的鍋子

湯底是昆布為基底，味道走清淡路線

主要是靠食材把湯煮出鮮甜味道

有備好「蔥、蒜、辣椒」…依各人喜好加在醬料裏

若喜歡沙茶醬的人也可以請服務生幫忙準備

醬料 - 印象中是日式醬油，另一個是特調醬偏酸但後面會有微辣的感覺

特製前菜 - 醃漬番茄

酸酸甜甜好開胃，霏仔好喜歡

菜盤，這是三份套餐的菜盤

有一份是比較大盤是兩份的，比較小的那盤是單份的

菜盤沒有過多的加工食品，以蔬食為主

水蓮、雪白菇、娃娃菜、高麗菜、花椰菜、青江菜、南瓜、洋蔥、木耳、玉米筍⋯

怎麼連蔬菜放入都可以那麼好看又美味，讓人食指大動的感覺呢！

好健康的感覺

套餐主食任選一：越光米飯、手打蕎麥麵、讚岐烏龍麵

我們點了兩份讚岐烏龍麵、一份越光米。

但後來真的吃太飽⋯只有把麵吃完，飯直接拿來煮黃金粥

因為我們請店員直接用這個白飯煮粥…不像上次是從米開始煮

但黃金粥一樣好好吃⋯我吃了三小碗

鯛魚片380+10%

鯛魚片是由服務生代煮，煮好後放在盤子裏方便我們分食

來到銅花最棒的是那三隻難養的陸…每道都吃…(專挑好吃的吃

肉類 - 美國Prime特級美國沙朗1080元+10%、 美國Prime 嚴選無骨牛小排880元+10%

西班牙Bellota伊比利豬980元+10%

因為兩大兩小…點三份套餐份量很多…所以都選擇小份肉

這裏都是小份120g的價錢，也可以再加價選擇大份180g…

對了，這是單點價錢，若是升級套餐則是再加 480+10%

美國Prime 嚴選無骨牛小排120g

嗯! 就美國牛小排的味道~~美牛香氣明顯

美國Prime特級美國沙朗

西班牙Bellota伊比利豬

伊比利豬 Bellota

-西班牙伊比利豬是生於伊比利半島的珍貴黑豬

如大伙兒認知是指定山區自然放牧、吃野生香草、橄欖和橡果(讓肉質純樸並具有芳香特殊風味)

但實際上伊比利豬也分成三個等級(取自 食譜自由配 )

等級的高至低分別為：Bellota、 Recebo 、 Cebo

最高級的Bellota等級是在肥育時間只吃橡樹果實，並需增肥到原本體重的50％以上

而增肥不足的豬隻則再送回農場餵飼料，這個等級稱為Recebo

Cebo則是肥育時間只吃穀物飼料

而銅花提供的伊比利豬 是等級最高的Bellota

銅花的伊比利豬 真的是我們吃過最好吃的…

肉質軟嫩、沒有豬腥味…完全不輸牛肉的美味

而好的肉品…肉煮好之外幾乎沒有泡沫!

這真的很少見…常常吃火鍋都要很認真去撈煮過肉的湯上面的泡泡

而銅花幾乎沒有什麼泡泡需要去撈

朋友們~如果知道美味「伊比利豬」口袋名單也可以分享一下哦

到銅花最美好的endging不是吃甜點是吃 黃金稀飯

如前面提到好的鍋子…在煮粥時後就有差別啦

銅鍋導熱性好、受熱更加平均…看那冒起的泡泡已經佈滿了整個鍋子呢!

粥快煮好時，會撒上奢華的食用金箔

食用金箔定義嚴格：其金含量要90％以上，而銀、銅量分別不可超過7％與4％

因此售價並不便宜…但銅花卻肯花重本

只要點套餐類最後都會提供奢華的黃金稀飯(金箔粥)

黃金稀飯是利用煮過海鮮、肉品的湯底去熬煮粥

雖然這次沒有點太多的海鮮，但肉類的湯底也不錯

使用美好食材煮粥有的鮮甜是靠味素煮不出來的

這粥真的真的超好吃…我吃了三碗耶

最後的甜點是冰淇淋…印象中也有其他選擇

但我們幾隻都選擇吃冰…

湯匙是銅花的圖樣哦!!

雖然銅花精涮涮鍋吃下來不便宜，但這個品質…我還是會想再吃

特別是 伊比利豬 Bellota …好好吃~ 希望能保持下去繼續那麼美味哦

高雄餐廰食記：

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高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽

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