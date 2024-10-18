有「火鍋界LV 」之稱的銅花精緻涮涮鍋 在我們心中有一定的地位
吃了幾次都覺得好好吃，雖然不是走高CP值路線⋯也可以說是高單價
雖然不便宜但食材好、菜盤沒有過多的加工食品，肉質優
銅花鍋物的「西班牙Bellota伊比利豬」真的是吃過伊比利豬中最好吃的，牛肉品質也真的很棒。
前面食材的鮮甜都煮進湯裡，最後再使用該湯底煮成奢華的金箔粥⋯真的超好吃，
吃的再飽都忍不住再吃兩碗金箔粥
每次吃「銅花」都覺得好罪惡😙因為真的都吃太飽太飽了
之前銅花食記：高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥
為什麼高雄有那麼多好吃的餐廰呢?! …
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▪ 銅花精緻涮涮鍋
▪ 停車資訊
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記介紹
銅花精緻涮涮鍋有兩間分店，分別是高雄美術館與高雄左營
店面都是走低調路線⋯沒有浮誇的外觀。走過路過別錯過
停車資訊
附近停車場：美明東四停車場
地址： 高雄市鼓山區明誠四路126號
店內環境
我們當天是被安排在一樓的座位區
從門口進入後左邊是櫃檯，另一邊等候區、酒櫃與擺放銅的餐具
印象中是有販售的，有想購買可以詢問店員哦
冰箱酒櫃
(開車不喝酒、喝酒不開車)
座位旁有水族箱…裏面是龍蝦。
銅花精緻涮涮鍋的海鮮也是令人吃了很滿意的…記得上次霏霏狂掃干貝…
因為我們今天人數較少，以點肉類為主…沒有點龍蝦
銅花精緻涮涮鍋的龍蝦常常有優惠活動，有興趣的朋友都可以請教店員
這是波士頓龍蝦
你們會分龍蝦品種嗎?!Mickey只叫的出「龍蝦」…不會分口種
不過波士頓龍蝦因為有螯所以才認識它
一樓座位區
這座位有高低差，起身時要注意一下哦
抬頭看到的燈飾…裏面的倒影是我們這張桌
菜單
主食 ：肉類(牛、豚、雞、羊、鴨、素食)、海羘
主食加價480元可升級為套餐，套餐含：特製前菜、時令蔬菜、黃金稀飯、主食、主餐、甜點
主食三選一：越光米飯、手打蕎麥麵、讚岐烏龍麵
甜點四選一：杏仁豆腐、桂花菜燕、奶香紫米粥、冰淇淋
黃金稀飯可再加購海膽為380元
取自官方臉書：https://www.facebook.com/tfshabu/menu/?id=100064678628547&sk=menu
菜單-單點類
菜單-海鮮單點
菜單-蔬菜單點
菜單-酒類
(開車不喝酒，喝酒不開車)
菜單-酒類
菜單-飲料
食記介紹
點了三個套餐：美國Prime特級美國沙朗、美國Prime 嚴選無骨牛小排、西班牙Bellota伊比利豬
再加點鯛魚片。套餐含：特製前菜、時令蔬菜、黃金稀飯、主食、主餐、甜點
鍋花是使用日本進口的手工銅鍋
銅鍋導熱性好、受熱更加平均…
煮粥的時候更能體會什麼叫做好的鍋子
湯底是昆布為基底，味道走清淡路線
主要是靠食材把湯煮出鮮甜味道
有備好「蔥、蒜、辣椒」…依各人喜好加在醬料裏
若喜歡沙茶醬的人也可以請服務生幫忙準備
醬料 - 印象中是日式醬油，另一個是特調醬偏酸但後面會有微辣的感覺
特製前菜 - 醃漬番茄
酸酸甜甜好開胃，霏仔好喜歡
菜盤，這是三份套餐的菜盤
有一份是比較大盤是兩份的，比較小的那盤是單份的
菜盤沒有過多的加工食品，以蔬食為主
水蓮、雪白菇、娃娃菜、高麗菜、花椰菜、青江菜、南瓜、洋蔥、木耳、玉米筍⋯
怎麼連蔬菜放入都可以那麼好看又美味，讓人食指大動的感覺呢！
好健康的感覺
套餐主食任選一：越光米飯、手打蕎麥麵、讚岐烏龍麵
我們點了兩份讚岐烏龍麵、一份越光米。
但後來真的吃太飽⋯只有把麵吃完，飯直接拿來煮黃金粥
因為我們請店員直接用這個白飯煮粥…不像上次是從米開始煮
但黃金粥一樣好好吃⋯我吃了三小碗
鯛魚片380+10%
鯛魚片是由服務生代煮，煮好後放在盤子裏方便我們分食
來到銅花最棒的是那三隻難養的陸…每道都吃…(專挑好吃的吃
肉類 - 美國Prime特級美國沙朗1080元+10%、美國Prime 嚴選無骨牛小排880元+10%
西班牙Bellota伊比利豬980元+10%
因為兩大兩小…點三份套餐份量很多…所以都選擇小份肉
這裏都是小份120g的價錢，也可以再加價選擇大份180g…
對了，這是單點價錢，若是升級套餐則是再加 480+10%
美國Prime 嚴選無骨牛小排120g
嗯! 就美國牛小排的味道~~美牛香氣明顯
美國Prime特級美國沙朗
西班牙Bellota伊比利豬
伊比利豬 Bellota
-西班牙伊比利豬是生於伊比利半島的珍貴黑豬
如大伙兒認知是指定山區自然放牧、吃野生香草、橄欖和橡果(讓肉質純樸並具有芳香特殊風味)
但實際上伊比利豬也分成三個等級(取自食譜自由配)
等級的高至低分別為：Bellota、 Recebo 、 Cebo
最高級的Bellota等級是在肥育時間只吃橡樹果實，並需增肥到原本體重的50％以上
而增肥不足的豬隻則再送回農場餵飼料，這個等級稱為Recebo
Cebo則是肥育時間只吃穀物飼料
而銅花提供的伊比利豬 是等級最高的Bellota
銅花的伊比利豬 真的是我們吃過最好吃的…
肉質軟嫩、沒有豬腥味…完全不輸牛肉的美味
而好的肉品…肉煮好之外幾乎沒有泡沫!
這真的很少見…常常吃火鍋都要很認真去撈煮過肉的湯上面的泡泡
而銅花幾乎沒有什麼泡泡需要去撈
朋友們~如果知道美味「伊比利豬」口袋名單也可以分享一下哦
到銅花最美好的endging不是吃甜點是吃黃金稀飯
如前面提到好的鍋子…在煮粥時後就有差別啦
銅鍋導熱性好、受熱更加平均…看那冒起的泡泡已經佈滿了整個鍋子呢!
粥快煮好時，會撒上奢華的食用金箔
食用金箔定義嚴格：其金含量要90％以上，而銀、銅量分別不可超過7％與4％
因此售價並不便宜…但銅花卻肯花重本
只要點套餐類最後都會提供奢華的黃金稀飯(金箔粥)
黃金稀飯是利用煮過海鮮、肉品的湯底去熬煮粥
雖然這次沒有點太多的海鮮，但肉類的湯底也不錯
使用美好食材煮粥有的鮮甜是靠味素煮不出來的
這粥真的真的超好吃…我吃了三碗耶
最後的甜點是冰淇淋…印象中也有其他選擇
但我們幾隻都選擇吃冰…
湯匙是銅花的圖樣哦!!
雖然銅花精涮涮鍋吃下來不便宜，但這個品質…我還是會想再吃
特別是 伊比利豬 Bellota …好好吃~ 希望能保持下去繼續那麼美味哦
高雄餐廰食記：
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高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物
高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味
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高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥
銅花精緻涮涮鍋
【美術館店】
地址：高雄市鼓山區美明路53號
電話：07-5532988
營業時間：12:00-15:00 / 17:30-23:00(最後收客21:30）
【左營店】
地址：高雄市左營區文奇路217號
電話：07-3483888
營業時間：12:00-15:00 / 17:30-24:00(最後收客22:00)
官方臉書連結：https://www.facebook.com/tfshabu
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