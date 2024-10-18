瑞餚姐：來到中壢，這裡你有美食口袋名單嗎？

貝大小姐：當然~~~

瑞餚姐：有什麼厲害的嗎？

貝大小姐：好吃的麵館加上免費的甜點豆花可以吃，你覺得夠厲害嗎？

瑞餚姐：豆花耶…有沒有搞錯啊？不是豆漿是豆花？！

貝大小姐：豆漿已經不稀奇了，走吧，帶你去吃麵加豆花！

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中原大學牛肉麵推薦 │ 鍾小勤麵食館

你聽過吃牛肉麵可以免費喝紅茶、豆漿

但你應該頭一次聽到吃牛肉麵除了加麵加湯不加價之外

還有免費的甜點豆花可以吃吧！

中壢區中原大學附近的鍾小勤麵館

有著各式美味的餐點

同時還提供了免費的紅茶及豆花

CP值超高

這麼佛心的店值得帶著家人、好友一起品嚐！

鍾小勤麵食館 │ 在哪裡

位在中壢中原大學附近的鍾小勤麵食館

麵館前方備約十輛汽車及機車停車場

讓來用餐的客人方便停車

鍾小勤麵館的的旁邊是中原埤塘生態公園的河堤邊

晚上的河堤點亮了LED燈後

燈光美氣氛佳喔！

鍾小勤麵食館 │ 用餐環境

停好車進入鍾小勤麵食館

貝大小姐忍不住WOW~~~

用餐區也太大了

進門的地方設置了接待及點餐、結帳的櫃台

櫃台的對面設置了拍照打卡區

左手邊看到的是自助區

餐具、酸菜以及免費的紅茶及豆花

都在這一區！

右邊是小菜區

所有的小菜都附上了透明的蓋子

清楚可見小菜的種類且乾淨衛生

一旁的醬料可以依個人的口味添加

簡潔助工業風的用餐區

餐桌與餐桌間的距離很大

方便送菜的機器人在桌間穿梭

動線設計也相當順暢

鍾小勤麵食館 │ 菜單

菜單的設計清楚易懂

湯麵、乾麵、飯類…分類清楚

鍾小勤麵食館 │ 必點

鍾小勤麵食館雖然以麵食為主

但主食還有飯類及素食

不論你愛吃飯、吃麵或是吃素食

在這裡都可以吃得到你想吃的！

紅燒牛三寶麵

紅燒牛三寶麵湯頭口感偏重且順口

牛肉、牛筋、牛肚滷得很入味且份量都不少

牛肉切得又大又厚

牛筋及牛肚帶點Q彈的嚼勁

寬版的麵條厚度剛好

整體吃起來很夠味且口感豐富！

客家烙飯

貝大小姐第一次吃到客家烙飯覺得驚豔

這道飯一上桌超吸睛

原以為會是客家小炒蓋飯之類的

結果卻有點像是蒼蠅頭蓋飯

盤邊淋著醬油膏的盤飭很特別

往下挖開是鍋氣十足的炒飯

韭菜花加上炒飯的口感

讓人一吃就愛上！

蛤蠣湯麵

爆多鮮美且顆顆飽滿的蛤蠣

加上了超多薑絲的提味

讓整碗蛤蠣湯頭鮮香溫潤

加上了Q彈的寬版麵條

份量超多且飽足！

胡椒豬肚雞湯

胡椒豬肚雞湯是在一般麵食館裡比較少見的湯品

胡椒的香氣很重湯頭微辣爽口

豬肚熬得不會過爛，還帶著咬勁

雞肉的口感鮮嫩

湯裡還加上了高麗菜

這道湯喝起來會很有飽足感！

小菜

鍾小勤麵食館有著各式的小菜

兩姐姐拿了烤麩、豆乾以及海帶+滷蛋

每一道小菜都做得精緻好吃

而且小菜種類超多可以選擇

喜歡搭小菜吃的人應該會吃得很過癮！

豆花

特別要說鍾小勤麵食館提供的免費豆花

是古早味純手工的豆花

吃得到豆花微微的粗糙感

真的超讚的！

要提醒大家的是

免費的飲料及豆花是店家的善意

記得要適量取用

千萬別浪費囉！

店家資訊

鍾小勤麵食館

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068197269039&locale=zh_TW

電話號碼：03 435 3839

地址：320桃園市中壢區新中北路536-1號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30