吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄美食 – 三筋豬排 x 豬排控的天堂 | 美味與創意的結合 | 3款新品上新市〉中留言功能已關閉

關於三筋豬排高雄一號店

三筋豬排高雄一號店位於高雄市左營區富民路59號。這家餐廳以日式豬排定食為主打，提供多種創意料理，如榴槤起司豬排和軟殼蟹佐塔塔鮭魚子。店內的米飯、高麗菜絲和味噌湯都是無限供應的，非常適合大胃王來享用。

三筋豬排短影片



▲使用Suno AI作曲、演唱。

三筋豬排店內外環境



▲▼餐廳的裝潢風格結合了工業風和波希米亞風，門口還有可愛的長頸鹿吉祥物。每桌都有特製的豬排醬和沙拉堅果醬，讓用餐體驗更加豐富。



▲往上一看，天花板上也是別有洞天，竹編的吊燈，很有日式的風格，讓人有平靜優美的感覺。

三筋豬排菜單



▲2024年三筋豬排菜單來囉！有好多款新品，例如蔥鹽豬排、小卷拼豬排、松葉蟹豬排，這些新品不僅創意十足，還兼具美味，非常適合與家人朋友一起分享。另有2至4人的組合套餐。

三筋豬排餐點介紹



▲先是前菜，分別是泡菜與醃蘿蔔，醃蔔清脆爽口，帶有淡淡的甜味與酸味，是大人小孩都愛吃的小菜，泡菜色澤金黃，味道酸甜適中，非常開胃。



▲一旁的茶碗蒸我是絕對不會忘記的，因為這也是我喜愛的品項之一啊！茶碗蒸有放些菇類和毛豆，茶碗蒸吃起來是綿密又滑順，蛋香很濃厚，用舌頭一頂就會直接散發在口中，好吃又沒有負擔～



▲▼高麗菜可以無限續加哦！

蔥鹽豬排390元（宜蘭三星蔥）



▲▼這道菜選用宜蘭三星蔥，蔥花的香甜與微辣完美結合，搭配酥脆的豬排，讓人一口接一口。蔥花控絕對不能錯過！

小卷拼豬排390元（澎湖小卷）

▲▼澎湖小卷與豬排的組合，帶來海陸雙重美味。小卷的鮮甜與豬排的酥脆相得益彰，每一口都充滿驚喜。

松葉蟹豬排490元（日本松葉蟹）



▲使用日本松葉蟹肉，搭配炸豬排，蟹肉的細嫩與豬排的香脆形成絕妙的口感對比。上面還有鮭魚卵點綴，增添了更多層次的風味。

唐揚雞塊140元



▲▼這道日式炸雞塊外皮酥脆，內裡多汁鮮嫩。雞肉經過特製醃料醃製，炸至金黃酥脆，口感非常豐富。搭配店內特製的沾醬，風味更上一層樓。

蔵前魚柳薯條130元

這道菜選用台南虱目魚條，搭配酥脆的薯條。魚柳外皮酥脆，內裡鮮嫩，與薯條一起享用，口感豐富。搭配塔塔醬和紫洋蔥，增添了更多層次的風味。

三筋豬排營業資訊