彰化仁之初北海道湯咖喱專賣｜彰化市美食推薦湯咖哩健康蔬菜又多爽口～永樂街美食商圈中

彰化市美食推薦仁之初北海道湯咖喱專賣從一開店Kiwi就特別關注，畢竟是自己超愛的咖哩豈能錯過啦！彰化仁之初 北海道湯咖喱專賣來自桃園中壢美食，與一般濃郁的咖哩不同是走清爽路線，很豐盛的蔬菜跟肉類～挺不錯的，假日如果只有一個比較好敲座位，如果多人用餐建議事先訂位呦！鄰近有付費停車場可以停車，巷弄間會車也很困難，來用餐就要多注意一下呦！

仁之初北海道湯咖喱專賣彰化店在哪？

仁之初北海道湯咖喱專賣位在彰化市民權路上靠近永樂街美食商圈，店裡有單人座位、雙人座位、多人座位，建議事先訂位才好呦！

內用時可餐具自取，水、香料罐也都自取，旁邊也有提籃可以放置包包。

仁之初北海道湯咖喱專賣菜單MENU

仁之初北海道湯咖喱專賣菜單上主要販售熟成香料咖哩、北海道湯咖哩，價格落在$250左右，低消為一份餐點，店內客滿時，用餐時間為90分鐘。QR codw掃描，用餐完後再到櫃檯結帳～

咖裡有很多吃法，店家也都放置立牌在桌上告知客人。

北海道湯咖哩燉雞腿

北海道湯咖哩燉雞腿份量不少，加上一碗白飯、水煮蛋、小菜。

沒有很濃郁的咖哩湯汁，金黃又香，如果你想要加點香料可以到自助區域裡取用。

咖哩中放入馬鈴薯、水煮蛋、茄子、南瓜、高麗菜、菇類、花椰菜～吸附原有湯汁的香氣，挺美味可口的。

店家蓮蓮藕片都放了呢！

白飯上有一片檸檬，可以擠在白飯上也可以放到湯咖哩中，多樣吃法任你挑。

仁之初 北海道湯咖喱專賣（彰化店）從一開幕人潮就不少，湯咖哩很多元味道上也很不錯，多了很多健康元素跟清淡風，餐點份量也還算多，喜愛北海道湯咖哩的朋友可以來試試看。

仁之初北海道湯咖喱專賣（彰化店）

住址：彰化縣彰化市民權路76號

電話： 04 728 2885

營業時間：11:30–13:30, 17:00–20:30週四休