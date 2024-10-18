BLUE FISH BAR｜台北高人氣海鮮創意餐廳，居然有夾入整隻螃蟹的海綿寶寶蟹堡!

神還原出海綿寶寶的美味蟹堡，就在安永集團的輕食新品牌【BLUE FISH BAR】，結合了日式和西式的烹飪風格，主打創意又富有水準的海鮮料理，同時匯集全國最優質安心農畜產、國家級檢驗保證之頂級水產，及嚴選烹飪所需天然食材，引進日本細胞活存冷凍技術，以無人工添加理念，推出各式特色海鮮佳餚，熱愛海鮮的朋友要收藏起來！

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點漢堡、燉飯或義大利麵，享加購指定飲品還可以折抵50元

即日起~2024/11/11 更推出微醺優惠，三款調酒「Whisky highball」、「Vodka sour」、「Gin tonic」同品項+1元多1杯。

即日起~2024/12/31，加入官方 Line 成為新好友，就可獲得點主餐贈炸魚薯條優惠券。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

BLUE FISH BAR 環境分享

▼【BLUE FISH BAR】是安永集團的輕食新品牌，位於NOKE忠泰樂生活商場五樓，附有地下停車場，大眾交通工具可坐至捷運「劍南路站」步行約5分鐘，以藍色調的海洋風格為設計，結合獨特的火車車廂造型與日式暖簾，打造出充滿都市叢林的悠閒空間。

▼【BLUE FISH BAR】分為吧台區和多人座位區，坐在吧台區還能看到調酒師，華麗精彩的調酒表演，無論一個人或聚餐來都很適合!

BLUE FISH BAR 菜單

點我線上看菜單

BLUE FISH BAR 餐點介紹

是拉差軟殼蟹堡💰280元

▼神還原出海綿寶寶裡的蟹堡，厚度十足的是拉差軟殼蟹堡，直接夾入整隻金黃香酥軟殼蟹，外皮酥脆內鲜嫩多汁，連殼都可以一起吃，搭配酸辣的是拉差醬很夠味，香香辣辣層次分明。

北海道干貝松露義大利麵💰460元

▼香噴噴的北海道干貝松露義大利麵，霸氣放上三大顆北海道生食級干貝，咬起來飽滿厚實，底部則是濃郁的黑松露義大利麵，每一口都Q彈帶勁，伴隨著迷人的義大利帕達諾起司超涮嘴。

柚香鮭魚沙拉💰280元

▼如同花園盛開的柚香鮭魚沙拉，選用當季新鮮清甜脆口的生菜，還有酸甜多汁的葡萄柚，燻鮭魚給料大方口感滑順軟，柚香和風醬則平衡了整體的風味，吃起來清爽又充滿營養。

炸魚薯條💰180元(LINE好友贈送)

▼加入官方 Line好友贈送的炸魚薯條，炸衣外皮酥脆不油膩，保留鱸魚鮮味及肉汁，推薦要沾上主廚手工特製的塔塔醬，微酸的滋味超討喜解膩，更能帶出魚肉的甜味。

西班牙蒜味蝦💰280元

▼西班牙料理中經典的蒜味蝦，使用野放生態根島蝦以橄欖油煎煮，再撒上大蒜與乾辣椒香氣十足，附上了長棍麵包可以沾著醬汁一起吃~

藍眼淚💰180元 薄荷乳酸冰沙💰160元

▼飲品有專人現場調製而成，無論顏值口味都很有水準，這杯擁有夢幻外觀的藍眼淚，從深藍、淺藍、白色呈現出漸層美，有著藍柑橘和檸檬汁香氣，喝起來微酸微甜；新鮮現打的薄荷乳酸冰沙，將薄荷的特殊清香結合了乳酸的酸甜風味，冰沙質地細膩綿滑，酸甜輕盈而不膩，點漢堡、燉飯或義大利麵，享加購指定飲品還可以折抵50元~

BLUE FISH BAR 用餐心得

各位海鮮控要收藏這家，結合創意元素的【BLUE FISH BAR】，將海鮮融入異國風味當中，其中超爆料的蟹堡讓我大驚豔，吃起來新鮮又肥美，完全顛覆我對西式料理海鮮食材的印象，還有各式各樣的調酒可以搭配，很適合情侶約會或是姊妹聚餐放鬆!

BLUE FISH BAR 店家資訊

粉絲團 : BLUE FISH BAR FB BLUE FISH BAR IG

地址：台北市中山區樂群三路200號5樓(NOKE 忠泰樂生活)

電話 : 02-8502-1178

營業時間：11:00~21:30(週日～週四)11:00~22:00(週五、週六及國定假日前一天 )

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/