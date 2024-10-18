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台中市北屯區台中早午餐推薦｜柒柒手作料理綏遠店,大份量三明治超值又澎拜

省錢旅遊達人 人氣：26
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窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：645篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：

柒·柒 手作料理-綏遠店
place台中市北屯區綏遠路二段56號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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會知道這家柒柒手作料理還是老同事推薦，因為上次去了一家科博館附近蠻普通的早午餐後，老同事說還不如吃綏遠路上的柒柒手作料理，我說常常經過，但不知好吃與否？既然同事強力推薦，那就找個黃道吉日來吃吃看吧！

台中市北屯區台中早午餐推薦｜柒柒手作料理綏遠店,大份量三明治超值又澎拜

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柒柒手作料理地點

位在綏遠路的柒柒手作料理，距離美食一條街的北平路不遠，附近有一些收費停車場，從文心崇德捷運站步行過來也只需8分鐘，地點可說是相當便利

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這就是柒柒綏遠店的外觀，門口還有一個強勢回歸的大布條，上面列出的大份量三明治$88~118，看起來頗吸引人，不過這些都是只限早上7:00~10:00的外帶價格

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清水模的牆面搭配木質格子窗，看起來頗有幾分小清新的文青氣質，門口還擺了一個小黑板立牌

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小黑板上寫了營業時間和當月公休日，因為內用座位有限，所以用餐時間限90分鐘，另外還有低消$150/人

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看得出來柒柒的內部是屬於長型空間，主要分為左邊的四人座和右邊的高腳椅區，可能我們比較幸運，周六中午到，沒事先訂位竟然還有位置，不過建議大家還是先電話預約比較保險

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這個高腳椅區剛好有一大片採光良好的窗景，也是許多人喜歡選擇的區域，因為可以邊用餐邊欣賞外面的風景感覺還挺療育的呢！

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點餐櫃台在此，可以先來這裡拿菜單，他們還特地用中英文寫上點餐收銀幾個字，感覺挺親切的

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最裡面的餐具和飲水自取區，下層是分門別類的碗盤刀叉，上層則有辣椒醬和鹽巴等調味料，左邊除了透明的水壺，架上還有水杯和紙巾，歡迎顧客自行取用

柒柒手作料理菜單

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這張就是柒柒手作料理的菜單，主要分成五大類：經典早餐、歐姆厚蛋三明治、歐姆蛋、燉飯類和義大利麵，價格$135~339，還可加價$75升級成包括濃湯、起司軟法和紅茶的套餐

柒柒手作料理美食

濃湯＋起司軟法

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才喝第一口就覺得很驚艷的蘑菇濃湯，搭配旁邊烤得外酥內軟的起司軟法，感覺整個味覺都被調動起來了

柒柒特製總匯

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王小民選了這個柒柒特製總匯$239，包括特製炸雞、德式香腸、荷包蛋、法式吐司、沙拉和脆薯，光視覺效果就很豐盛，有肉有菜有麵包，吃起來也挺有飽足感

厚蛋起司豬排三明治

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我點這個厚蛋起司豬排三明治$175，包括主廚特製炸豬排、歐姆厚蛋、牛番茄、起司片和美生菜，看起來份量也很多，難怪我那大胃王很推薦，因為這種份量他才吃得飽啊！

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把厚蛋三明治拿起來拍，視覺效果更驚人，我那天用盡洪荒之力也只能吃一半，另一半打包回家帶走

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加價$75升級套餐還會附贈一杯紅茶，500CC的紅茶也不小杯，吃完這樣的早午餐，不論美味程度還是份量都令人滿意，難怪會是北屯區的人氣早午餐👍

評分者：省錢旅遊達人
評論分數
5.0

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