會知道這家柒柒手作料理還是老同事推薦，因為上次去了一家科博館附近蠻普通的早午餐後，老同事說還不如吃綏遠路上的柒柒手作料理，我說常常經過，但不知好吃與否？既然同事強力推薦，那就找個黃道吉日來吃吃看吧！

柒柒手作料理地點

位在綏遠路的柒柒手作料理，距離美食一條街的北平路不遠，附近有一些收費停車場，從文心崇德捷運站步行過來也只需8分鐘，地點可說是相當便利

這就是柒柒綏遠店的外觀，門口還有一個強勢回歸的大布條，上面列出的大份量三明治$88~118，看起來頗吸引人，不過這些都是只限早上7:00~10:00的外帶價格

清水模的牆面搭配木質格子窗，看起來頗有幾分小清新的文青氣質，門口還擺了一個小黑板立牌

小黑板上寫了營業時間和當月公休日，因為內用座位有限，所以用餐時間限90分鐘，另外還有低消$150/人

看得出來柒柒的內部是屬於長型空間，主要分為左邊的四人座和右邊的高腳椅區，可能我們比較幸運，周六中午到，沒事先訂位竟然還有位置，不過建議大家還是先電話預約比較保險

這個高腳椅區剛好有一大片採光良好的窗景，也是許多人喜歡選擇的區域，因為可以邊用餐邊欣賞外面的風景感覺還挺療育的呢！

點餐櫃台在此，可以先來這裡拿菜單，他們還特地用中英文寫上點餐收銀幾個字，感覺挺親切的

最裡面的餐具和飲水自取區，下層是分門別類的碗盤刀叉，上層則有辣椒醬和鹽巴等調味料，左邊除了透明的水壺，架上還有水杯和紙巾，歡迎顧客自行取用

柒柒手作料理菜單

這張就是柒柒手作料理的菜單，主要分成五大類：經典早餐、歐姆厚蛋三明治、歐姆蛋、燉飯類和義大利麵，價格$135~339，還可加價$75升級成包括濃湯、起司軟法和紅茶的套餐

柒柒手作料理美食

濃湯＋起司軟法

才喝第一口就覺得很驚艷的蘑菇濃湯，搭配旁邊烤得外酥內軟的起司軟法，感覺整個味覺都被調動起來了

柒柒特製總匯

王小民選了這個柒柒特製總匯$239，包括特製炸雞、德式香腸、荷包蛋、法式吐司、沙拉和脆薯，光視覺效果就很豐盛，有肉有菜有麵包，吃起來也挺有飽足感

厚蛋起司豬排三明治

我點這個厚蛋起司豬排三明治$175，包括主廚特製炸豬排、歐姆厚蛋、牛番茄、起司片和美生菜，看起來份量也很多，難怪我那大胃王很推薦，因為這種份量他才吃得飽啊！

把厚蛋三明治拿起來拍，視覺效果更驚人，我那天用盡洪荒之力也只能吃一半，另一半打包回家帶走

加價$75升級套餐還會附贈一杯紅茶，500CC的紅茶也不小杯，吃完這樣的早午餐，不論美味程度還是份量都令人滿意，難怪會是北屯區的人氣早午餐👍