這裡開店以來立刻成為IG上爆紅的打卡熱點，店內滿是懷舊風情，搭配上各種綠色植物點綴，氛圍感十足。除了有舒適的室內空間外，還有一個超Chill的戶外庭園用餐區，讓人可以在大自然中放鬆享受美食。



這裡的餐點主打澳式早午餐，是花蓮少見的選擇，其中巴西莓果碗相當受歡迎，就連食尚玩家都來採訪過。明星竇智孔、宇童、梁文音、倪子鈞（小馬）等也曾經到訪！建議如果是假日來訪，一定要先預約，否則很可能會需要排隊等候。

傷心男孩俱樂部Sadboysclub 在哪？

傷心男孩俱樂部Sadboysclub位於花蓮市民德四街，附近有花蓮高中和美崙濱海公園。店鋪隱藏在住宅區的獨棟老宅內，周邊停車位有限，建議開車的朋友可以停在附近的路邊，騎機車的話則可以直接停在店門口。

門口的招牌非常吸睛，"傷心男孩俱樂部"這個名字讓人印象深刻。門口兩旁還擺放了復古公車座椅，等位時可以坐在這裡稍作休息。

前院的小小庭園種滿了龍舌蘭，清新自然，讓人感覺十分放鬆。

不過如果天氣炎熱或是小黑蚊太多，還是建議大家坐在室內會比較舒服。

店內環境

室內裝潢保留了老宅原有的結構，搭配木製桌椅、紗幔、綠色植栽和溫暖的黃燈光，營造出復古又帶點文青的氛圍。

店內空間不大，只有開放一樓用餐，座位也不算多。吧台區是半開放式設計，可以看到店員在準備飲品，讓人感覺很有參與感。

戶外環境

菜單MENU

餐點部分，他們提供自由搭配的DIY早餐拼盤，選擇豐富。

免收服務費，餐具、醬料、水杯有需要可以自由取用

餐點

DIY早餐擺盤

我點了煙燻鮭魚、酪梨、檸檬油醋、太陽蛋兩顆、炒蘑菇和香料烤蕃茄，整個擺盤超級豐盛，真的是吃得心滿意足。

酪梨配上檸檬油醋酸甜開胃，煙燻鮭魚鮮美多汁，搭配香料烤蕃茄的酸甜味，炒蘑菇香氣撲鼻，不管是單吃還是混著吃都很搭。

撫慰你心鬆餅早餐

另外推薦他們的鬆餅早餐，有三片美式鬆餅，搭配培根和太陽蛋。鬆餅微甜，配上鹹鹹的培根和戳破後的太陽蛋，甜鹹交織，口感豐富。



如果你喜歡吃更甜一點，旁邊還有楓糖醬可以淋上。不過如果不喜歡鹹甜混搭的朋友，可能會覺得有點衝突，但喜歡嘗試不同口感的可以試試看。

酪梨牛奶/台灣青茶

酪梨牛奶也是必點之一，濃稠滑順，完全感受到酪梨與牛奶的豐富口感，甜度剛好，不會過膩。

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