又到吃鍋的時候啦！！

光頭哥說：不知道為什麼，他的FB突然出現了，六扇門時尚鍋物-中山農安店看起來很不錯，光頭哥是個看到評價不錯的店家，就想去嘗試去的人......

就把六扇門時尚鍋物-中山農安店的影片給我看，看起來很不錯，物價通膨時代，以鍋物來說六扇門時尚鍋物-中山農安店確實很評價。

六扇門時尚鍋物-中山農安店門市還蠻多的，我們選擇了中山農安店，走吧！來去試試看吧！

一進到店內，感覺冷氣超強，店內很乾淨明亮，牆面是木質裝潢(我個人很喜歡這種風格)，整體很舒服⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️，服務人員馬上就來詢問：內用還外帶，內用只要看到有空位都可坐，請利用桌上QR COLD點菜

其實還是有實體菜單啦！！因為我個人不太喜歡用QR cold點菜，有時候看得很花很亂，阿肥就是個很懶得用QR coldk的人，通常看完主餐，加點區我就不會再往下滑了.........

六扇門時尚鍋物-中山農安店菜單標：火鍋一開，煩惱走開，沒事什麼事情是吃解決不了的，除了變胖.........

菜單很豐富，鍋底種類也很多，至於鍋物餃類也不缺，特別的我看到 #私房滷大腸頭，很可惜昨天沒吃到

因為鍋物湯底眾多，讓我我很難選擇，想了許久我選擇 #泰式酸辣鍋，光頭哥則是選擇 #川味麻辣鍋，

利用QR cold點完餐點後，就可以到自助結帳機去結帳，如果想使用其他付款方式，還是可以到櫃檯付款，結完帳後就等鍋物上桌

付款方式：Line Pay、Apple Pay、街口及Google Pay，但是不是每家店都一樣我就不確定了，畢竟六扇門時尚鍋物-中山農安店我也是初訪

店內的飲料，有碳酸飲料、咖啡、飲品醋、茶類及餐後甜點霜淇淋、爆米花，最特別的是還有各式熱茶茶包，還用很精緻的茶罐⬇️⬇️⬇️，有六種茶包，平價火鍋來說：整體提供的飲品真的蠻多元化的，且檯面很乾淨。

接下來我們去看看調味料區⬇️⬇️⬇️，調味料也是可以依照個口味自己調製，常見的：蔥花、蒜泥、辣椒一樣都不缺

特別的是，六扇門時尚鍋物-中山農安店還有涼麵，對於很少吃涼麵的阿肥來說，一定要給他試試看，涼麵醬的口味不會太重，麵條也很不錯吃

副食餐點：火鍋用使用的是 #唯力火鍋滷味專用、冬粉及飯（還有咖哩醬），

點完餐到鍋物上桌約8分鐘，吃一碗涼麵，剛好鍋物上桌了

⬆️⬆️⬆️這是我的 #泰式酸辣鍋，鍋內有高麗菜、餃類、丸子類、牛五花、三隻鮮蝦(真的是鮮蝦，不是冷凍蝦)，光是鮮蝦阿肥就覺得很不錯，以價格來說用到鮮蝦就覺得很划算，缺點是，因為已先將肉品及海鮮都先加入鍋內了，所以避免過度烹調，煮熟後就要先夾起來。湯頭就看個人了，阿肥對於泰式鍋物 ，會希望酸一點辣一點，但如果對於不太吃辣人，我覺得很適合。

⬆️⬆️⬆️光頭哥點的是 #川味麻辣鍋，其實光頭哥不太能吃辣，菜單上寫著小辣，所以他想說小辣他應該是可以的，果然這小辣還真的一點都不辣🤣🤣🤣，剛好很符合他，鍋內物都一樣，差異在麻辣鍋物是提供鴨血。

餐後甜點，爆米花、霜淇淋及杜老爺

這次初訪，我覺得還不錯，感覺跟 #老先覺很像，但六扇門時尚鍋物-中山農安店副食品比較多，價格也比較便宜，環境很寬敞，但六扇門時尚鍋物-中山農安店的缺點就是特色湯底，是無法再添加特色湯底，後許想加湯都只能加高湯，也就是吃到最後，湯其實已經沒味道了，這點 #老先覺略勝一籌。

餐後甜點跟飲品，在平價火鍋中，六扇門時尚鍋物-中山農安店品項還是多一點，霜淇淋很不錯吃，咖啡也很不錯，下次可能會去蘆洲店看看。

當日兩人用餐金額$450，感覺在種金額上，也沒什麼好挑惕的，雖然不是肉品＆蔬菜吃到飽，但其他副食品項全不讓你吃到飽，也是很划算啦！！

六扇門時尚鍋物-中山農安店

營業時間：週一～週日 11:00-23:00

店址：台北市中山區農安街273號

付款方式：Line Pay、Apple Pay、街口及Google Pay