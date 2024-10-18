中國醫附近的美德街也有很多小吃，每次中午經過總是滿滿的人潮，今天介紹這間金厚家也算是在地隱藏版的人氣小店喔！

這天是平日中午用餐時間，人潮陸續來其實不少，很多都是機車快遞，也有內用的客人。

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金厚家 環境

老實說，一看到店家的桌前菜單和牆壁上貼滿的價目表，我頓時有點不知道眼睛要對焦哪裡，字也太多了吧(笑)。

店內用餐環境還算蠻乾淨的，而且有電風扇和冷氣可以吹，算是舒適喔。

一旁有餐具和調味料可以自取，喜歡吃辣的朋友們不要錯過，店內有辣菜脯和小魚乾辣椒可以加。

然後坐在室內的座位，往外頭看，又看到菜單，我真的是要笑死，到處貼欸，但說真的他們價位真的算是很親民。

除了菜單價目表到處貼以外，老闆也有注意事項告知客人，請仔細看XD

想內用或者外帶，有紙本菜單可以畫。

金厚家 菜單

想好要吃的飯或者麵，原則上如果想要點便當的話，菜色的選擇就貼在牆壁上，或者外頭櫃台處也有貼！可以自行填寫號碼。當天跟我同事一起來吃午餐，同事說她覺得金厚家的雞肉飯還不錯吃，我當天是選了雞魯飯便當，再搭個湯。如果想吃麵的話，也有黃麵、白麵、意麵或冬粉可以選。

便當配菜

當天的配菜選項有五種，分別是：麻婆豆腐、古早味滷豆腐、白菜滷、筍干魯、荷包蛋、燙地瓜葉，想吃什麼選號碼，直接寫在單子上。像我就選了麻婆豆腐和白菜滷，同事點了白菜滷和燙地瓜葉。

配菜部分我覺得都不錯吃！

雞魯飯2菜便當 75元 / 雞肉飯2菜便當 70元

要吃雞肉飯還是魯肉飯？小孩才做選擇，我通通都要啊！點雞魯飯通通一次滿足，都吃得到。

他的魯肉部分有肥有瘦，瘦肉的比例佔得比較多，滷汁也很香，整體蠻好吃的。

雞肉的部分，看起來像是手撕的雞肉，有大塊有小塊。上頭還有一些油蔥酥，很香喔！

味增湯 20元

味增湯的部份，裡頭也蠻豐富有蔬菜和豆腐！湯頭清甜。

味增貢丸湯 35元

味增貢丸湯的部分又多了2顆貢丸更豐盛，裡頭有柴魚的香氣、也有蔥花提味，整體非常爽口的湯品，配上魯肉飯、雞魯飯，整個完美！

店名：金厚家

地址：台中市北區美德街194號

電話：04-22038588

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-19:30 假日11:00-14:00

公休日：禮拜日

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