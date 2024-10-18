說到雅聞倍優是一間台灣在地化妝保養品牌，目前全台共有五間觀光工廠提供遊客免費參觀，包括桃園楊梅雅聞魅力博覽館、苗栗頭屋雅聞七里香玫瑰森林、苗栗三義雅聞香草植物工廠、雲林斗六雅聞峇里海岸，台南後壁雅聞湖濱療癒森林，每一間觀光工廠各有不同的景觀與風格。

這天我們來到位於苗栗頭屋鄉的雅聞七里香玫瑰森林，說到雅聞七里香玫瑰森林是苗栗知名景點，鄰近明德水庫，園區也是依山型建造為主題的玫瑰森林，占地五公頃，有六百多種玫瑰品種、其中古典庭園玫瑰、茶香玫瑰、樹玫瑰、修景玫瑰、迷你玫瑰、蔓性玫瑰、英國玫瑰..等，一萬多株的玫瑰在每年的春秋季節盡情綻放著！

特別是在春秋開花時節，整座園區被鮮豔的花朵和香氣所圍繞，宛如置身於童話般的夢幻世界。園區內的玫瑰經過精心設計，不僅展示了玫瑰的美麗，還營造了各種不同風格的主題，搭配精緻的花徑步道和心形藝術裝置，給人一種悠閒詩意的氛圍。

園區的浪漫氛圍和靜謐的環境，讓人彷彿遠離了塵世的喧囂，能夠徹底放鬆心靈，雅聞七里香玫瑰森林也是許多人拍照打卡、婚紗攝影的熱門地點，特別適合情侶、家庭或朋友一同來訪，享受一個充滿浪漫和芬芳的美好時光。

｜苗栗縣頭屋鄉。雅聞七里香玫瑰森林｜

門市地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號

門市電話：037-256588

團體導覽預約專線：0978-128826

營業時間：週一-週日 8:30-17:00，入園參觀不須門票或預約

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｜雅聞七里香玫瑰森林。交通&位置｜

當天我們開車前往雅聞七里香玫瑰森林，可以直接google導航【雅聞七里香玫瑰森林】即可抵達。園區設有相當多停車位，可以免費停車，認真說觀光工廠免費入園，停車也不用錢，老闆真的是很大方啊！

若是搭乘高鐵、台鐵火車的朋友們，則可以從苗栗火車站搭乘計程車前往，單趟車資約320元左右。

▼雅聞七里香玫瑰森林停車場分為遊覽車及轎車停車場，轎車停車場距離園區約數十公尺遠，相當方便來賞花的遊客使用。

▼雅聞七里香玫瑰森林就位於明德水庫附近，大家也可以安排苗栗頭屋一日遊行程喔！

｜雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道｜

雅聞七里香玫瑰森林迎賓大道是數十階長長的階梯，左右兩旁種植著不同品種的玫瑰，相當迷人，療癒泥作展演作品整齊排列在階梯之間，作品則是呈現異國著名建築，譬如泰姬瑪哈陵、萬里長城、俄羅斯紅場廣場..等。另外園方體恤行動不便者，若有需求可洽園區前方的警衛亭，有園區接駁車可以接送。

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道-療癒泥作展演

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓大道-療癒泥作展演

｜雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區｜

玫瑰迎賓區沿著山坡將不同品種玫瑰置於其中，讓遊客可以輕易地穿梭於花徑之間。迎賓區的玫瑰高度與西莉亞身高差不多，相當適合拍攝綺麗畫面。迎賓區最大亮點則是拱形玫瑰花架，它給人一種優雅、浪漫的視覺效果。覆蓋著茂密的玫瑰藤蔓和繁茂的花朵。

這種設計讓玫瑰花自然垂掛或攀爬，形成一條花廊，營造出一種彷彿走進玫瑰花隧道的氛圍；特別的是這裡除了迎賓玫瑰區之外，還區分為迎風玫瑰區、迎曦玫瑰區及祕密花園。

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

▼當玫瑰盛開之際，拱型花架被五顏六色的花朵和濃郁的綠葉裝飾，藉此帶來如夢似幻的景象。玫瑰香氣隨風飄散，西莉亞通過花架時仿佛走進了一片浪漫的花海。拱形花架不僅增強了立體空間感，更提供給遊客一處拍照、留影的絕佳背景，也是園區中最吸睛的設計之一。

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。迎賓玫瑰區

｜雅聞七里香玫瑰森林。清水模建築｜

雅聞七里香玫瑰森林的清水模建築，透過簡約的線條與素雅的質感，展現出一種純淨與自然融合的美感。因其表面質樸、工整而深受現代建築設計的喜愛。建築置身於玫瑰森林中，與玫瑰森林內的浪漫氛圍形成有趣的對比，卻又顯得相得益彰。

這一棟雅聞七里香森林的主建築，為遊客提供了一種靜謐、沉穩的感官體驗，讓人可以在花香四溢的環境中，感受空間與自然的平衡之美。

｜雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區｜

雅聞七里香玫瑰森林的宮廷玫瑰區，這裡充滿著濃郁浪漫和華麗氣息，宛如走進了歐洲古典宮廷花園的時光隧道。這個區域以精心栽培的各式玫瑰花卉為主題，玫瑰品種多樣，顏色豐富，從純白、粉紅到鮮紅，映襯著古典宮廷風格的設計元素。

宮廷玫瑰區的佈局整齊優雅，玫瑰花叢圍繞著噴泉歐式園藝裝飾，營造出華麗莊重的氛圍。心型拱形花架、迷宮般的小徑、以及鑲嵌在花叢間的石雕細節，都讓宮廷玫瑰區充滿了古典氣息，彷彿置身於凡爾賽玫瑰的貴氣氛圍。

▼西莉亞在宮廷玫瑰區發現一朵幾乎與手一般大的玫瑰花正綻放著，目前據園區告知待月底玫瑰花滿開，這裡即將花團錦簇畫面會更加迷人。

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼這裡的每一處角落都散發著精緻的美感，玫瑰花團錦簇，空氣中瀰漫著淡雅的芳香。遊客可以沿著蜿蜒的小徑，穿梭在層層花海之中，欣賞到不同品種的玫瑰，同時也享受這裡所帶來的寧靜與愉悅。宮廷玫瑰區是一個浪漫的區域，特別適合情侶或家庭在此散步、拍照，感受那種優雅的獨特魅力。

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區，每年四月份清水模建築這一片牆面蔓性玫瑰盛開，花朵隨著藤枝攀附在牆面上，雖然僅有幾週時間，卻是園區最受歡迎的必拍場景之一。

▼雅聞七里香玫瑰森林的宮廷玫瑰區內設有獨具特色的療癒泥作展演，主題是世界美麗的村莊，將自然元素與藝術體驗相結合，為遊客帶來心靈平靜與療癒的獨特體驗。這個展演區域利用泥土作為創作媒材，讓參觀者可以親自參與其中欣賞作品。

在宮廷玫瑰區這樣充滿古典氣息和浪漫氛圍的地方，療癒泥作展演帶來一種反璞歸真的感受，讓人遠離日常生活中的喧囂，進一步加深與自然的共鳴。

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區-療癒泥作展演

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區-療癒泥作展演

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區-療癒泥作展演

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區-療癒泥作展演

▼雅聞七里香玫瑰森林。宮廷玫瑰區-男女洗手間

｜雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰｜

雅聞七里香玫瑰森林的愛戀玫瑰區域，區域種植的都是玫瑰行家喜愛的雜交茶香玫瑰，俗稱大輪品種玫瑰，玫瑰花朵碩大，花型及花色相當豐富。

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

▼雅聞七里香玫瑰森林。愛戀玫瑰

｜雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀｜

雅聞七里香玫瑰森林的玻璃屋是一個充滿現代感和浪漫氣息的建築，宛如一顆鑲嵌在玫瑰花海中的寶石。玻璃屋以透明玻璃為主結構，四面通透，讓人能夠無縫地欣賞到周圍的玫瑰花園景致。自然光透過玻璃灑入室內，營造出明亮且舒適的氛圍，無論身在何處，都可以感受到與大自然的緊密連結。

玻璃屋也是園區的咖啡廳、休憩區或活動空間，為遊客提供了一個可以放鬆身心、靜靜欣賞園內美景的場域。當陽光照射時，玻璃屋彷彿與周圍的玫瑰花海融為一體。

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋也有販售園區獨家推出的玫瑰冰淇淋，當然也有各式水果茶、氣泡飲、風味奶茶及手沖咖啡。

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

▼雅聞七里香玫瑰森林獨家推出的玫瑰冰淇淋，將玫瑰的芬芳與冰淇淋的清涼完美結合，成為遊客必嚐的美食之一。玫瑰冰淇淋的味道甜而不膩，入口時冰淇淋的綿密與玫瑰的清香交織在一起，讓人感受到一股來自花園的清新氣息。

｜雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間｜

玻璃屋內部採用簡約現代的設計風格，搭配舒適的座椅和綠意盎然的植栽，為遊客提供一個既現代又自然的環境。這樣的空間非常適合情侶、朋友或家庭聚會，在這裡享用下午茶或咖啡，體驗被花朵和自然環抱的寧靜與美好。

雅聞七里香玫瑰森林的玻璃屋是結合現代建築美學與自然之美的精緻空間，為遊客提供了一個可以在玫瑰花園中休憩、放鬆心靈的浪漫角落。

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋內部空間

▼相當感謝當天雅聞七里香玫瑰森林的梁主任親自手沖一杯咖啡，我們就這樣邊啜飲一杯淺焙咖啡，邊與梁主任分享園區的美好，很值得回憶的午後時光。

▼雅聞七里香玫瑰森林也有推出香氛DIY課程，DIY課程須事前預約，並接受十人以上團體預約報名。週一至週五接受團體預約、週六及週日不接受預約。

DIY預約時間早上08:30到下午03:30，另外也可以預約團體(16人成團)假日導覽，團體導覽預約專線：0978-128826

▼雅聞七里香玫瑰森林。玻璃屋外觀

｜雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道｜

雅聞七里香玫瑰森林是依山形種植玫瑰的園區，除了園區的夢幻造景之外，園區後方還有一座雲香步道，步道總長約六百多公尺，是一條充滿詩意與自然美景的小徑，讓遊客在漫步其中時，能感受到如雲霧般輕柔的芬芳環繞。步道蜿蜒穿梭於綠意盎然的植被，伴隨著淡淡花香，讓人彷彿走進了夢幻的世外桃源。

我們沿著步道還可以遇見世界知名造景雙子星、大笨鐘、巴黎鐵塔、晴空塔，園區內的世界造景也是依照世界地圖而立，不得不說雅聞相當用心，這種設計非常具有國際觀以及世界地理的教育意義，瞬間有一種原想一探玫瑰園，不料走進全世界的氛圍..

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道尾端可以俯瞰宮廷玫瑰區，再過些許時日，玫瑰花齊綻放，畫面肯定好迷人...

▼雅聞七里香玫瑰森林。雲香步道

｜雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館｜

雅聞七里香玫瑰森林的玫瑰故事館裡面有設置一間餐廳，這一間餐廳空間相當寬敞明亮，每一處角落都充滿著設計感。輝映園區整體設計，餐廳依舊走的是唯美的森林系風格，用餐同時還可以一邊欣賞窗外綠意盎然百花齊放的舒心氛圍。

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼玫瑰故事館牆面彩繪著百年玫瑰小鎮3D圖騰，西莉亞置身其中宛如一瞬間走進歐洲莊園，讓人一秒置身歐洲簡直是浪漫到一個極致啊。

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼雅聞七里香玫瑰森林。玫瑰故事館

▼不得不提到，西莉亞超喜愛香氛身體乳專區，話說雅聞倍優所推出的甜玫瑰、粉玫瑰、辛玫瑰、茶玫瑰及果香玫瑰身體乳等系列，每一款香氣都令人好著迷。雅聞倍優所推出的五款玫瑰身體乳，清淡玫瑰香氣加上保水性極佳，所以深受消費者的喜愛，因為隔壁就是雅聞倍優美妝商店，所以西莉亞就默默晃過去購買了兩款身體乳帶回家.(笑)

雅聞倍優貼心地設置愛戀玫瑰聞香區，先讓大家聞看看味道喜歡否？再行選購，這幾款身體乳特別添加神聖藻，水源再進化，舒緩、保溼，內含多高分子多醣體，保水力效果極佳，乳液味道清新相當好聞，每一款身體乳都令人愛不釋手。

｜雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店｜

接著就是雅聞七里香玫瑰森林重頭戲之一，那一天進入園區遊玩結束之後，西莉亞最後留了些時間在雅聞倍優的美妝商店採購一番，畢竟雅聞就是經營美的事業，我想大家都知道吧！

是啊，說到雅聞倍優可是台灣在地知名國民美妝保養品牌，1982年雅聞集團成立，距今已經成立四十二年之久，雅聞倍優結合生產、體驗、觀光、購物等多功能，打造專業醫學美容殿堂，近年更致力於優質平價、DIY、類醫美、微分類保養品，雅聞產品的多元性，也秉持著簡約概念，以極簡平價包裝突顯商品的純粹自然，進而吸引消費者的青睞。

雅聞倍優的美妝商店與玫瑰故事館相連通，都位於清水模主建築的一樓空間，要是逛完園區戶外景點之後，記得也要留點時間選購雅聞倍優系列商品，商品多元化又有折扣，可是相當划算喔！

▼雅聞七里香玫瑰森林的美妝商店占地相當寬闊，這讓顧客逛起來好舒適。美妝商店販售著雅聞所推出的不論是居家香氛保養、潔淨防護、護唇膏、玫瑰產品系列、美白防曬系列、多功能服飾系列..等等，都可以在這裡盡情參觀選購。

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼這一款就是雅聞倍優明星商品：愛戀玫瑰洗卸套組(共三款洗卸)，商品包括大馬士革玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲250ml、玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲B12升級版250ml及黑玫瑰氨基酸保濕洗卸慕絲170ml。

這也是現場服務人員相當推薦的明星商品，西莉亞曾經使用過玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲，使用之後肌膚依舊保持彈性一點都不乾燥喔！

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼欸？雅聞倍優的美妝商店還有販售冰淇淋嗎？其實並不然，這是雅聞倍優所推出的冰淇淋Ice Queen氨基酸美容皂，分別有檸檬泡泡、人蔘、哈密瓜、蜜桃、奇異果、草莓奶昔及楊梅，超清爽的冰淇淋Ice Queen氨基酸美容皂，富含超微氨基酸， 能乳化毛孔污垢與老化角質，徹底清除油垢髒污，讓毛孔自在，真是一款相當有趣又實用的美容皂。

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼讓西莉亞相當驚豔的是，雅聞七里香玫瑰森林的美妝商店設有一處洗手台，提供給顧客產品試用，凡是雅聞洗潤髮系列商品、或是肥皂系列商品，都可以在這裡試用看看，試用之後直接清洗乾淨，真是相當貼心的作法。

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼雅聞七里香玫瑰森林。雅聞倍優美妝商店

▼雅聞觀光工廠玫瑰季，全台五館免費開放。

雅聞七里香玫瑰森林的分享也即將來到尾聲，西莉亞玩拍一輪之後，相當推薦這一座全台唯一沿著山形建造的玫瑰花園，因為免門票就能欣賞綺麗玫瑰花海、及數百種美麗花卉植栽，真的是光拍照就值得走這麼一趟呢.(笑)

當然除了數百種美麗花卉植栽之外，我們還可以現場選購雅聞倍優所推出的美妝保養品伴手禮，商品價格相當實惠可以先試用看看，喜歡再帶回家，趁著玫瑰花季期間，跟著西莉亞一起來雅聞七里香玫瑰森林賞花吧！

｜苗栗縣頭屋鄉。雅聞七里香玫瑰森林｜

門市地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號

門市電話：037-256588

團體導覽預約專線：0978-128826

營業時間：週一-週日 8:30-17:00，入園參觀不須門票或預約

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