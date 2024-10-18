六月一打一帶著小Lina完成了3天2夜快閃東京生日之旅

行程沒什麼特別，就是走走逛逛，玩迪士尼~

帶著小小孩又快閃的行程，選擇飯店「地點」很重要！

這次入住【APA 淺草雷門】(APA Hotel Asakusa Kaminarimon)

地點超好!! 離地鐵站、知名地標雷門都只要走路2-3分鐘就會到~

價格還很親民，我們這次去，1大1小 2個晚上才12000日幣~

一般雙人房大約2千有找，旺季也可以找到不到三千的價格!

查房價：アパホテル〈浅草 雷門〉

交通也不用擔心，都營淺草線淺草站A4出口步行2-3分鐘就到了，

從成田機場搭京成電鐵Access特急直達超方便。

離雷門走路不用2分鐘，可以一大早或在夜晚拍到美美的大燈籠，

悠哉的仔細逛逛仲見世商店街、淺草寺。

附近還有超市、7-11、數間藥妝店，隨時可以補貨XD，

知名的炸牛排還有一蘭拉麵都是走路就會到了~

下圖是我大致標示一些地方，藍色框就是飯店位置，綠色框分別是雷門及都營淺草站

紅圈是特別標出來好逛好買的地方，從圖中就可以看的出來 APAアパホテル〈浅草 雷門〉 真的是極佳的戰鬥位置啊~

1.OZEKI 超市 (走路1分鐘) 2.Drug Papas 複合式藥妝 3.Sugi Drug 複合式藥妝 4.淺草炸牛排(走路1分鐘) 5.7-11(走路2分鐘) 6.松本清藥妝(走路3分鐘) 7.一蘭 淺草店(走路5分鐘)

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門口有1-2個停車位，如果有買專車接送的可以暫停

附近也有停車場，走路都不用一分鐘，若是自駕也不用擔心停車問題，

大門進入是一個金碧輝煌，但不大，可自助Check in ，但當日我們是由服務人員協助的~

退房只需要投入房卡即可，就不會擠在大廳內了~

我們入住的一般雙人房，麻雀雖小但五臟俱全

進門右手邊就是浴室~

一體成型的浴廁設備，當然少不了浴缸，不長但夠深，我跟女兒一起泡也OK

一眼就可望穿的房間，電視直接上牆，重點是可以連接自己的手機，在房間裡一點都不會無聊XD

床的側邊還有個不小的梳妝台，可以吃東西、放置隨身物品。

28吋胖胖箱平攤在地上，走動的空間不大，但還可以接受

也可以合起來收進床底下。或放行李架上

標準雙人床的大小，我跟小Lina一起睡綽綽有餘，睡2個大人也沒問題，.

如果是2大1小就會滿擠的喔~

APA飯店對兒童很友善，還另外提供兒童專屬的盥洗包

有牙刷、小小室內鞋還有一個壓縮海綿，泡水就會膨脹，可以當泡澡玩具，超可愛的

APA是日本連鎖飯店，各地區都有，位置都不錯，價格也很親民

這次入住的アパホテル〈浅草 雷門〉館，走出來就可以看到美美的晴空塔

居住的機能很好，不論是地點、服務、舒適度，整個都超滿意~

下次來東京會想再次入住

此非商業合作文

是妮娜親自入住的真實感受分享，每個人感受不同，給大家參考喔