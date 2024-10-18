平時上班忙碌，一到假日就想帶著孩子們放飛XD

帶小孩，我最喜歡一站式的定點旅遊了！

待在同一個地點或飯店玩樂，不用舟車勞頓趕行程

孩子玩的開心，媽媽我才是真的放鬆啊~

這次帶著家人來到嘉義的「詩情花園渡假村」

詩情花園渡假村主打露營車住宿的懶人露營

露營車擁有獨立的休息及衛浴空間，輕鬆愜意親近大自然的同時擁有飯店舒適的享受，

還有豐富的活動及設施，兒童遊戲室、沙坑，腳踏車免費租借

披薩DIY、親子高爾夫球，假日晚間還有煙火秀放天燈及爆米花...等等

超適合親子同遊!!



阿里山下的秘密花園-嘉義詩情花園渡假村

位在嘉嘉義縣中埔鄉，下中埔交流道延著台18線阿里山公路走，很快就到了

離嘉義市區只要15-20分鐘的車程，地點很方便~

詩情花園渡假村就在路邊，非常好找，

進入大門就會有服務人員馬上前來詢問，可以先缷下行李後引導我們去停車場停車，

住客的停車場其實就在隔壁，只相隔二分鐘的路程

雖然只相隔2分鐘，但引導我們停好車之後，會用高爾夫球車載我們回渡假村~

不用大包小包、拉小孩，優雅的進渡假村，有點高規格的禮遇啊!

櫃台就在進園區後的左手邊，招牌牆的後方，

車車會直接載我們到櫃台，方便我們登記入住，

Check in時會介紹園區，一一說明渡假村內的活動、設施及入住規定..等等。

【嘉義詩情花園渡假村】園區地圖一覽

露營車數量真得很多呢~

櫃台旁有有飲水機，還有餅干、泡麵、飲品，

不用大包小包，想吃點心或宵夜，可以直接購買，價格也都很合理

完成登記後，就要去找我們的露營車啦~

行李有推車可以放，推車上面還貼心的舖上一層厚毛巾，避免弄髒，一整個超用心。

我們這次是住 茉莉花系列 ，簡約的白色車型，還有延伸的屋頂，不怕曬也不怕下雨。

車外還有4人的庭園桌椅，可以跟家人、朋友坐在車外吃個下午茶點。

一進到露營車，冷氣己經幫我們開好了，貼心的服務再加分~

空間感十足，很乾淨、整潔，也沒有異味，而且採光超好，非常明亮。

露營車內有一張雙人床及一組沙發床，還有走道空間可以活動，

比起我以往住的上下舖露營車寬廠很多~

雙人床軟硬適中，小Lina洗好澡躺在床上就睡著了~

標準尺寸不會太小，睡2個大人也很足夠。

等晚上要睡覺時，把沙發床翻下來就變身另一個床，

車內還有準備床單可以自行舖上，有通舖的感覺，

這天媽媽跟Mina姐姐睡雙人床，我跟小Lina睡沙發床，非常足夠，一覺起來也不會感到不舒服~

車內有可愛的玩偶佈置，營造出很可愛溫暖的感覺，不論大人小都會喜歡~

車內窗簾打開就可以看到外面的景色，

窗戶是可以對外開的，可讓空氣自然流通，也有有紗窗，不怕蟲蟲亂入

這個空間對小Lina來說充滿新奇，眼神都發光，好喜歡在這個空間翻滾~

而且露營車內還有超大電視可以看，想在露營車內耍廢都可以XD

進門的左手邊就是浴廁了，

空間也很足夠，帶著小Lina一起洗澡上廁所都很可以，自在的華麗轉身都不會卡卡XD

只是排水孔可能不夠低，不小心會有積水，洗澡時記得浴簾要拉起來比較好喔~

重點是使用的是免治馬桶、還有浴缸可以泡澡!

浴缸雖然不長，但夠深，我跟小Lina一起泡都沒問題。

車內還有個小小衣架可以吊掛衣物，隨身的小包包、小外套都可以放置。

備品也很齊全，有提供入住人數的浴巾、吹風機、快煮壼、室內拖鞋，

基本的茶包、礦泉水及洗沐用品，連雨傘都幫我們準好了。





詩情花園渡假村有超多露營車，除了花系列的之外，

還有航海王，粉紅主題及晚上很有氣氛的愛情主題露營車

特別節日或跟特別的朋友來露營就可以選擇特別的露營車啦~







每一台露營車外都有專屬的洗手台及垃圾筒

若是有安排烤肉、野餐或車外吃個下午茶時都可以方便清理



另外還有Pizza餐車，好有美式風情~

有現烤Pizza還有大人的飲料，慢活的旅行中怎麼能不喝一杯呢XD

詩情花園渡假村內種植許多樹木圍繞著露營車，打造出離囂不離城的綠意盎然~

有二處草園廣場，是可以跑跳遊玩辦活動的空間~



Mina姐姐平常不是上課埋在課本裡就是在舞蹈教室跳舞，

來到充然自然氣息的詩情花園感覺得出來身心都有放鬆不少，

看著二姐妹自得其樂的跑跳，各自輕鬆的走自己的，這就是一種歲月靜好啊~

在詩情花園渡假園裡走走逛逛，放鬆一週工作的壓力，不經意的小角落都有驚喜~

渡假村內還有許多可愛的藝術裝置，就像童話小鎮一樣，真的會忍不住瘋狂拍照~





門口還有一個魚池，裡面的錦鯉好美，看得出來有用心在照顧~

除了在園區內走走，跑跳之外，詩情花園門口處還有小小孩可以玩的遊戲器材，

有溜滑梯，搖搖馬，還有翹翹板，就像一個小型公園一樣



如果天氣不好下雨了，也不用擔心，詩情花園還有室內遊戲室~

就在入口處左手邊的2樓，開放時間是: 08:00~10:00、15:00~20:00



有大型軟性積木 小小溜滑梯 廚房組，也有許多繪本可以閱讀，

小小的遊戲室裡好玩的真不少，小Lina光在這裡就可以待很久

遊戲室的門口有許多座位區，可供大人們聊天休息~







遊戲室的旁邊就是園區共用的洗手間，重點是非常乾淨，也沒有異味、蟲蟲~

延伸過去的外牆也是必拍竹塗鴨牆，不小心看到蜘蛛人的屁屁啦XD

塗鴉牆前有一個小沙坑，沙子細軟非常好玩，旁邊還有準備挖沙工具給小朋友呢！

戶外不只是有草皮可以奔跑，

還有大人和小孩的腳踏車，以及小小孩的滑步車親子高爾夫球桿都可以免費租借，適合親子一起同樂~

豐富的設施之後，還有許多免費的活動，

當日的活動行程會在櫃台旁的電子看板展示，可以跟孩子們一起討論安排行程喔~

有小朋友最喜歡的手工DIY披薩，會由專業人員帶著孩子們一步一步製作，(需另外自費$100)

我們抵達時剛好正在舉辦高爾夫推桿挑戰，完成挑戰還有小禮物喔~全進還有獎座呢！好專業啊~

小Lina因為太小， 媽媽我可以一起協助喔~

渡假村的哥哥姐姐都好活潑，一直幫我們加油，超好玩！



就算不太會玩也沒關係，大哥哥大姐姐不會讓孩子們失望，(應該是參加都會有獎XD)

而且詩情花園渡假村誠意滿滿，小禮物非常可愛又實在，

小Lina拿到庫洛米的水杯組，姐姐的是卡牌，真的是送到孩子們的心坎裡了~

玩的差不多了，就可以開始準備吃晚餐囉~

晚餐可以直接跟詩情花園預定，有套餐也有BBQ

假日也會視入住人數準備Buffet

為了滿足孩子們，晚餐我們選擇在自己的露營車前BBQ

Check in時會先詢問預計幾點要烤肉，

服務人員會在預定的時間準備好烤肉用具及食材送到露營車前



我們預定了四人份的BBQ晚餐，食材好豐盛，

有肉片雞腿香腸吐司豬血糕海鮮，另外還有個小火鍋~

烤爐不用生炭，可以隨時開關火，這樣就不會烤到焦頭爛額的，可以隨時停下來休息、吃烤肉，或去玩XD

這天姐姐烤的很開心，妹妹吃的很滿意，

全家人坐在車外看著風景，吃著烤肉，聊聊天~

慢火小烤慢慢吃，小Lina跑跑跳跳邊玩邊吃，

露營最棒的就是享受這一份慵懶、很Chill的氛圍！

重點是每一樣食材都很新鮮好吃，獲得我們全家一致好評呢！

為了維護住宿品質，烤肉時間最晚到晚上九點半，建議盡早安排，悠閒的慢慢烤肉喔~

隨著夜幕降臨，露營園區串燈點亮，跟白天的風貌完全不同，有一種寧靜浪漫的氛圍~

也不會太吵雜，整體感受很舒服，

我們這天還有晚會活動，開始前十分鐘，營區就開始播放起音樂~

整個超有氣氛，小Lina也迫不及待要去玩啦~

晚會活動會施放煙火，超近的，好好看~

安排人型玩偶現身帶著小孩們一起跳舞

還有專業又有趣的魔術表演，跟觀眾一起互動，氣氛非常歡樂

結束前大家一起祈福許願放天燈，

我馬上寫了要賺很多錢~小Lina也一起參與畫了房子~

等全部的人都寫完了就放上天空啦~

很棒的是，詩情花園放天燈是有考量環保性的

耳實天燈上是有牽引著一條線，最後會拉回來，以免造成環境傷害

活動快結束了，放上天燈之後就會發仙女棒給大家玩，玩完了可以再索取喔~

可惜小Lina有點害怕XD

最後還有香噴噴的現爆爆米花可以吃，根本太開心了吧！



回到露營車時，烤爐及餐具都己經被收拾乾淨了，洗洗就可以睡了，完美的懶人露營

我覺得詩情花園的活動雖然豐富，但安排的時間及間隔再搭配用餐，時間上剛剛好，

不會有玩很匆忙的感覺，明明玩了一整天也完全不疲累~

連早餐都不用準備，詩情花園渡假村露營車入住都有附早餐，

我們這天早餐是自助式的，餐廳內空間不大，若坐滿了，也有戶外用餐區可以使用

餐點種不算多，但菜色都很不錯，

有中式的粥品、魯肉飯及簡單的熱炒類，搭配各樣的小菜，我最喜歡吃清粥配小菜了~

生菜沙拉，醬料選擇性好多，生菜也都好脆好新鮮，還有簡單的飯後水果可以享用。







還有西式的熱狗火腿以及小朋友最愛的薯條雞塊，雞塊好像麥當勞的一樣，好好吃~

早餐每一樣都很新鮮美味，而且一直不斷的補貨，不會讓餐盤空掉或飲料喝不到，

我跟二姐妹都吃的好飽好滿足~



用完早餐後，可以在渡假村裡散步走走消化一下，

小Lina玩一下遊戲室，姐姐回車上睡回籠覺XD

這次跟孩子們來詩情花園渡假露營車的經驗都很美好

空間、環境及活動內容都看得出用心經營，

現場的服務人員也都很熱情親切~

媽媽我可以享受自在放空的愜意，小孩也玩得很開心。

以露營車來說，價格上非常親民，非常適合全家大小一起來玩~

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