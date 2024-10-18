平時上班忙碌，一到假日就想帶著孩子們放飛XD
帶小孩，我最喜歡一站式的定點旅遊了！
待在同一個地點或飯店玩樂，不用舟車勞頓趕行程
孩子玩的開心，媽媽我才是真的放鬆啊~
這次帶著家人來到嘉義的「詩情花園渡假村」
詩情花園渡假村主打露營車住宿的懶人露營
露營車擁有獨立的休息及衛浴空間，輕鬆愜意親近大自然的同時擁有飯店舒適的享受，
還有豐富的活動及設施，兒童遊戲室、沙坑，腳踏車免費租借
披薩DIY、親子高爾夫球，假日晚間還有煙火秀放天燈及爆米花...等等
超適合親子同遊!!
阿里山下的秘密花園-嘉義詩情花園渡假村
位在嘉嘉義縣中埔鄉，下中埔交流道延著台18線阿里山公路走，很快就到了
離嘉義市區只要15-20分鐘的車程，地點很方便~
詩情花園渡假村就在路邊，非常好找，
進入大門就會有服務人員馬上前來詢問，可以先缷下行李後引導我們去停車場停車，
住客的停車場其實就在隔壁，只相隔二分鐘的路程
雖然只相隔2分鐘，但引導我們停好車之後，會用高爾夫球車載我們回渡假村~
不用大包小包、拉小孩，優雅的進渡假村，有點高規格的禮遇啊!
櫃台就在進園區後的左手邊，招牌牆的後方，
車車會直接載我們到櫃台，方便我們登記入住，
Check in時會介紹園區，一一說明渡假村內的活動、設施及入住規定..等等。
【嘉義詩情花園渡假村】園區地圖一覽
露營車數量真得很多呢~
櫃台旁有有飲水機，還有餅干、泡麵、飲品，
不用大包小包，想吃點心或宵夜，可以直接購買，價格也都很合理
完成登記後，就要去找我們的露營車啦~
行李有推車可以放，推車上面還貼心的舖上一層厚毛巾，避免弄髒，一整個超用心。
我們這次是住茉莉花系列，簡約的白色車型，還有延伸的屋頂，不怕曬也不怕下雨。
車外還有4人的庭園桌椅，可以跟家人、朋友坐在車外吃個下午茶點。
一進到露營車，冷氣己經幫我們開好了，貼心的服務再加分~
空間感十足，很乾淨、整潔，也沒有異味，而且採光超好，非常明亮。
露營車內有一張雙人床及一組沙發床，還有走道空間可以活動，
比起我以往住的上下舖露營車寬廠很多~
雙人床軟硬適中，小Lina洗好澡躺在床上就睡著了~
標準尺寸不會太小，睡2個大人也很足夠。
等晚上要睡覺時，把沙發床翻下來就變身另一個床，
車內還有準備床單可以自行舖上，有通舖的感覺，
這天媽媽跟Mina姐姐睡雙人床，我跟小Lina睡沙發床，非常足夠，一覺起來也不會感到不舒服~
車內有可愛的玩偶佈置，營造出很可愛溫暖的感覺，不論大人小都會喜歡~
車內窗簾打開就可以看到外面的景色，
窗戶是可以對外開的，可讓空氣自然流通，也有有紗窗，不怕蟲蟲亂入
這個空間對小Lina來說充滿新奇，眼神都發光，好喜歡在這個空間翻滾~
而且露營車內還有超大電視可以看，想在露營車內耍廢都可以XD
進門的左手邊就是浴廁了，
空間也很足夠，帶著小Lina一起洗澡上廁所都很可以，自在的華麗轉身都不會卡卡XD
只是排水孔可能不夠低，不小心會有積水，洗澡時記得浴簾要拉起來比較好喔~
重點是使用的是免治馬桶、還有浴缸可以泡澡!
浴缸雖然不長，但夠深，我跟小Lina一起泡都沒問題。
車內還有個小小衣架可以吊掛衣物，隨身的小包包、小外套都可以放置。
備品也很齊全，有提供入住人數的浴巾、吹風機、快煮壼、室內拖鞋，
基本的茶包、礦泉水及洗沐用品，連雨傘都幫我們準好了。
詩情花園渡假村有超多露營車，除了花系列的之外，
還有航海王，粉紅主題及晚上很有氣氛的愛情主題露營車
特別節日或跟特別的朋友來露營就可以選擇特別的露營車啦~
每一台露營車外都有專屬的洗手台及垃圾筒
若是有安排烤肉、野餐或車外吃個下午茶時都可以方便清理
另外還有Pizza餐車，好有美式風情~
有現烤Pizza還有大人的飲料，慢活的旅行中怎麼能不喝一杯呢XD
詩情花園渡假村內種植許多樹木圍繞著露營車，打造出離囂不離城的綠意盎然~
有二處草園廣場，是可以跑跳遊玩辦活動的空間~
Mina姐姐平常不是上課埋在課本裡就是在舞蹈教室跳舞，
來到充然自然氣息的詩情花園感覺得出來身心都有放鬆不少，
看著二姐妹自得其樂的跑跳，各自輕鬆的走自己的，這就是一種歲月靜好啊~
在詩情花園渡假園裡走走逛逛，放鬆一週工作的壓力，不經意的小角落都有驚喜~
渡假村內還有許多可愛的藝術裝置，就像童話小鎮一樣，真的會忍不住瘋狂拍照~
門口還有一個魚池，裡面的錦鯉好美，看得出來有用心在照顧~
除了在園區內走走，跑跳之外，詩情花園門口處還有小小孩可以玩的遊戲器材，
有溜滑梯，搖搖馬，還有翹翹板，就像一個小型公園一樣
如果天氣不好下雨了，也不用擔心，詩情花園還有室內遊戲室~
就在入口處左手邊的2樓，開放時間是: 08:00~10:00、15:00~20:00
有大型軟性積木 小小溜滑梯 廚房組，也有許多繪本可以閱讀，
小小的遊戲室裡好玩的真不少，小Lina光在這裡就可以待很久
遊戲室的門口有許多座位區，可供大人們聊天休息~
遊戲室的旁邊就是園區共用的洗手間，重點是非常乾淨，也沒有異味、蟲蟲~
延伸過去的外牆也是必拍竹塗鴨牆，不小心看到蜘蛛人的屁屁啦XD
塗鴉牆前有一個小沙坑，沙子細軟非常好玩，旁邊還有準備挖沙工具給小朋友呢！
戶外不只是有草皮可以奔跑，
還有大人和小孩的腳踏車，以及小小孩的滑步車親子高爾夫球桿都可以免費租借，適合親子一起同樂~
豐富的設施之後，還有許多免費的活動，
當日的活動行程會在櫃台旁的電子看板展示，可以跟孩子們一起討論安排行程喔~
有小朋友最喜歡的手工DIY披薩，會由專業人員帶著孩子們一步一步製作，(需另外自費$100)
我們抵達時剛好正在舉辦高爾夫推桿挑戰，完成挑戰還有小禮物喔~全進還有獎座呢！好專業啊~
小Lina因為太小， 媽媽我可以一起協助喔~
渡假村的哥哥姐姐都好活潑，一直幫我們加油，超好玩！
就算不太會玩也沒關係，大哥哥大姐姐不會讓孩子們失望，(應該是參加都會有獎XD)
而且詩情花園渡假村誠意滿滿，小禮物非常可愛又實在，
小Lina拿到庫洛米的水杯組，姐姐的是卡牌，真的是送到孩子們的心坎裡了~
玩的差不多了，就可以開始準備吃晚餐囉~
晚餐可以直接跟詩情花園預定，有套餐也有BBQ
假日也會視入住人數準備Buffet
為了滿足孩子們，晚餐我們選擇在自己的露營車前BBQ
Check in時會先詢問預計幾點要烤肉，
服務人員會在預定的時間準備好烤肉用具及食材送到露營車前
我們預定了四人份的BBQ晚餐，食材好豐盛，
有肉片雞腿香腸吐司豬血糕海鮮，另外還有個小火鍋~
烤爐不用生炭，可以隨時開關火，這樣就不會烤到焦頭爛額的，可以隨時停下來休息、吃烤肉，或去玩XD
這天姐姐烤的很開心，妹妹吃的很滿意，
全家人坐在車外看著風景，吃著烤肉，聊聊天~
慢火小烤慢慢吃，小Lina跑跑跳跳邊玩邊吃，
露營最棒的就是享受這一份慵懶、很Chill的氛圍！
重點是每一樣食材都很新鮮好吃，獲得我們全家一致好評呢！
為了維護住宿品質，烤肉時間最晚到晚上九點半，建議盡早安排，悠閒的慢慢烤肉喔~
隨著夜幕降臨，露營園區串燈點亮，跟白天的風貌完全不同，有一種寧靜浪漫的氛圍~
也不會太吵雜，整體感受很舒服，
我們這天還有晚會活動，開始前十分鐘，營區就開始播放起音樂~
整個超有氣氛，小Lina也迫不及待要去玩啦~
晚會活動會施放煙火，超近的，好好看~
安排人型玩偶現身帶著小孩們一起跳舞
還有專業又有趣的魔術表演，跟觀眾一起互動，氣氛非常歡樂
結束前大家一起祈福許願放天燈，
我馬上寫了要賺很多錢~小Lina也一起參與畫了房子~
等全部的人都寫完了就放上天空啦~
很棒的是，詩情花園放天燈是有考量環保性的
耳實天燈上是有牽引著一條線，最後會拉回來，以免造成環境傷害
活動快結束了，放上天燈之後就會發仙女棒給大家玩，玩完了可以再索取喔~
可惜小Lina有點害怕XD
最後還有香噴噴的現爆爆米花可以吃，根本太開心了吧！
回到露營車時，烤爐及餐具都己經被收拾乾淨了，洗洗就可以睡了，完美的懶人露營
我覺得詩情花園的活動雖然豐富，但安排的時間及間隔再搭配用餐，時間上剛剛好，
不會有玩很匆忙的感覺，明明玩了一整天也完全不疲累~
連早餐都不用準備，詩情花園渡假村露營車入住都有附早餐，
我們這天早餐是自助式的，餐廳內空間不大，若坐滿了，也有戶外用餐區可以使用
餐點種不算多，但菜色都很不錯，
有中式的粥品、魯肉飯及簡單的熱炒類，搭配各樣的小菜，我最喜歡吃清粥配小菜了~
生菜沙拉，醬料選擇性好多，生菜也都好脆好新鮮，還有簡單的飯後水果可以享用。
還有西式的熱狗火腿以及小朋友最愛的薯條雞塊，雞塊好像麥當勞的一樣，好好吃~
早餐每一樣都很新鮮美味，而且一直不斷的補貨，不會讓餐盤空掉或飲料喝不到，
我跟二姐妹都吃的好飽好滿足~
用完早餐後，可以在渡假村裡散步走走消化一下，
小Lina玩一下遊戲室，姐姐回車上睡回籠覺XD
這次跟孩子們來詩情花園渡假露營車的經驗都很美好
空間、環境及活動內容都看得出用心經營，
現場的服務人員也都很熱情親切~
媽媽我可以享受自在放空的愜意，小孩也玩得很開心。
以露營車來說，價格上非常親民，非常適合全家大小一起來玩~
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