在台北一位難求的無菜單鐵板燒，中台灣首店終於開幕囉！！明水然樂無菜單鐵板燒在2023.2024連續兩年榮獲網路溫度計、此生必品嚐高CP值無菜單鐵板燒冠軍，且樂饗宴套餐有活龍蝦三吃、日本A5和牛、北海道生食級干貝等14品料理只要1600+10%，CP值無敵高！！

明水然·樂是預約制的無菜單鐵板燒，僅提供一個月內場次預訂，假日更是一位難求，建議一定要提早訂位唷！線上訂位：明水然·樂/台中大魯閣 ，9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂。訂位完成三天內需預付餐費。

兒童100cm以下免低消，101cm~149cm兒童低消$799元，150cm以上酌收大人費用。

小朋友低消可單點食材酒水或點兒童餐$799。(如兩位小朋友也可點一套兒童餐分享)

明水然·樂中台灣首店就坐落在台中火車站旁的大魯閣新時代10樓，不只是地下室有停車場、周邊還有一個超大停車場，聚餐停車很容易，且就算搭乘大眾運輸來的朋友也相當便利！靠復興路四段的電梯直達10樓後，映入眼前的就是明水然樂的熱門打卡熱點“大燈籠”。

店內裝潢以簡約的白色系來搭配燈光增加層次感，且空間的規劃相當舒適。

明水然·樂 台中大魯閣店的用餐區一共有兩個鐵板桌，每個用餐的座位都很寬暢舒適，且能近距離欣賞師傅手藝的板前座位，今日小涼被安排的是最裡面的區域，有著大片玻璃牆，對過去就是台中火車站呢。而另外一區則是對應大魯閣新時代的一面。

明水然 樂完全顛覆我對無菜單鐵板燒的刻板印象，且突破頂級無菜單鐵板燒給人昂貴的印象，這邊人氣套餐”樂饗宴”只要$1,600+10%，就給14品頂級美食，食材包含活龍蝦、干貝、日本和牛、頂級桂丁雞等通通都吃的到，可說是無菜單鐵板燒內最高CP值，難怪連續兩年蟬聯《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍。

無菜單鐵板燒套餐價格只有兩種$1600、$2400，且會依照當季時令調整菜色，這也是無菜單鐵板燒料理的迷人之處！明水然 樂在Google 評論有高達4.8高分，幾乎是零負評無菜單鐵板燒，就連餐具擺設也相當有質感。會提供熱茶”白桃烏龍茶”，入口有著白桃的甜香，清爽的烏龍茶香搭配餐點真的粉不錯！

1600元 樂饗宴套餐主要食材(14品)有新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、時令鮮魚片，肉品三選一有日本A5、A4和牛或頂級桂丁雞。

2400元 樂盛宴套餐主要食材(14品)有新鮮活龍蝦、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑魚(升級)、日本赤海膽(升級)、整尾時令鮮魚(升級)，肉品有A5和牛菲力、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬可選。

現場也有酒單，有日本酒或紅白酒可選！

(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)

當日選用的當令新鮮食材都會呈現在顧客的眼前，尤其在入口處那一整池的活龍蝦，現在也處理好擺放在冰塊上。

主廚會在烹調的過程中介紹食材並告知如何料理等等…坐在位置上就能看一場美食饗宴的過程，這也是小涼為啥很喜歡品嚐無菜單鐵板燒料理的因素之一。

明水然·樂無菜單鐵板燒料理是「樂多多集團」旗下的日式無菜單鐵板燒，現在只要加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

炙燒烏魚子(入會禮)，一口炙燒烏魚子+蘋果+蘿蔔，那一口入嘴的紮實細密鹹香的濃濃鮮美滋味在口中化開，跳脫一般傳統烏魚子的吃法，超美味。

漬物有醋漬蘿蔔、蘋果洋蔥來搭配餐點(可續)，醋漬蘿蔔的口感很清脆又爽口，再每一道餐點後來上一塊真的很讚！我們就續了滿多次XD

蒜蜆湯，喝起來味道很清甜又鮮。

一開始主廚就先將龍蝦頭炙燒再先拿去熬湯，畢竟要將湯頭煮得鮮是需要時間的!!

目前慶開幕！只要來用餐就免費贈送一杯視覺美麗的莓果氣泡飲，底部還有百香果肉，喝起來酸酸甜甜的超爽口！~113/10/31止。

主廚將來自北海道生食級的干貝煎至5~7分熟，再加上金莎醬及魚子醬點綴後上桌！

北海道生食級干貝佐金莎醬，干貝咬下去還會在口中爆汁，非常鮮甜及Ｑ彈、魚子醬更是讓鮮味更提升，加上底部的金莎醬有著蛋黃的香氣，一開始就讓人開啟了味蕾旅程～

以龍蝦的蝦膏和蛋液混和做成蛋捲，在鐵板上慢慢煎熟並加入現刨的帕碼森起士製作成芝心蛋捲，來搭配雞蛋豆腐，再以鮭魚卵、玉米苗點綴相當誘人！

龍蝦膏芝心蛋捲，一口咬下、微酥嫩的雞蛋豆腐與蝦膏蛋捲的嫩滑感完全融合在一起，加上鮭魚卵的鹹香在嘴巴內蹦開，那鮮味更是十足！

季節時蔬，以日本山藥與杏鮑菇、蘆筍結合在一塊並淋上明太子慕斯增添了鹹味。

山藥脆口帶著黏性，搭上鹹香的明太子慕斯及蘆筍的脆甜、杏鮑菇的可口，一整個讓層次口感明顯又美味。

日本帆立貝 佐芥子和風醬 $1600。嚴選日本產帆立貝吃起來肉質柔軟又Q彈的口感令人著迷，且底部還搭配上藜麥，讓口感更有層次風味呢。

北海道赤海膽 $2400。北海道是日本第一大海膽產地，主廚使用的頂級赤海膽，不只是味道濃厚且味道夠是鮮，將份量不少的北海道赤海膽放在蟹黃豆腐上，並以鮭魚卵增添風味，後方整片的是炸過的越南春捲皮，建議吃法是將赤海膽蟹黃豆腐放在春捲皮上一起入嘴，感受豐沛的大海鮮味~~

季節鮮魚當下不一定會使用哪款漁獲，會依照時令來提供，但大家可安心的是明水然樂嚴選各式食材，且主廚會依照食材特色來搭配呈現最棒的美味給顧客。

時令季節鮮魚 $1600。一開始想說應該就是鐵板上煎魚片呈現，想不到一點都不簡單，宛如在吃法式鐵板般的享受，從一開始到現在的料理每一道都好精緻且擺盤搭配都好美。

鮮魚完全無刺且細緻好食，底部的蘿蔔也好好吃。

整尾現流魚品 $2400。主廚拿食材要料理前都會介紹，這天我們吃到的整尾現流魚品是”鸚哥魚“來搭配煎至微酥內軟又飽滿的廣島牡蠣。

鸚哥魚肉質細嫩，入口綿滑，沾上些許黑胡椒更能吃出魚肉本身的甜味呢

乾煎文甲佐柚子胡椒 $1600。花枝有先處理過在下去鐵板上料理，因為有切花所以在熟化所需時間越短、口感也相對越爽脆，淋上的柚子醬有畫龍點睛的效應，讓花枝在入嘴後的甜味更釋放於口中，一旁的玉米筍也相當的脆口鮮甜呢

嚴選來自南非活鮑魚料理，過程中還能看到鮑魚在蠕動，且料理的做法小涼還是第一次，只能說這板前座位很值得大家來親眼目睹，宛如就是一場精湛的廚藝演出。

鹽蒸鮑魚 $2400，料理過程中會貼心地幫顧客去除活鮑魚內的牙齒、內臟等，稍微切花，並且以海藻類點綴，娃娃菜增添口感，料理手法，強調新鮮原味！！

不得不說這南非活鮑魚的生熟度跟鮮甜度都無可挑剔！鮑魚本身鮮美彈牙又軟嫩，每一口都充滿海洋的高貴氣息。

不只是這和牛漢堡肉是主廚們手工自製，就連菠蘿包也是喔！

漢堡肉煎的恰恰再放入小巧可愛的菠蘿包內，一整個就是縮小版的和牛堡波羅包。

和牛堡波羅包，入嘴菠蘿包的香酥甜香加上鹹香爆汁的和牛漢堡肉，生菜的點綴、特製莎莎醬的潤滑，整體來說相當邪惡，吃完一個根本就不過癮，好令人婉惜！

接著也是重頭戲之一，我們的活龍蝦二吃來囉！！

主廚專注的料理眼前食材，十足專業職人魂。

時令活龍蝦佐南瓜醬

主廚貼心的將龍蝦肉挑起一點，讓我們在吃得當下，叉子一插就輕鬆的整塊龍蝦肉給挑起來了！

龍蝦肉質相當肥美飽滿且有彈性，大口咬下去、甜度瞬間破表，這就是活龍蝦的魅力！肉質細膩又Ｑ彈、蝦味超濃，搭配的南瓜醬也很順口，真的超美味，每一口都是幸福感～～

用餐中途來上一小杯芒果冰沙，可說是去油又解膩！

台灣頂級桂丁雞 $1600。桂丁雞是台灣目前最接近國際頂級標準的雞隻品種，過程絕對不施打抗生素，和不使用生長激素飼養，採自然放牧、有機雜糧飼養，更是星級餐廳的指定食材！

桂丁雞煎的恰恰酥脆超好吃！一口咬下、鹹香的肉汁在口中爆發，柔軟不乾柴的口感完全不輸給和牛，亦是不吃牛肉的朋友首選唷！！

來自日本熊本縣的頂級A5和牛菲力，油脂非常的豐富，主廚建議最佳賞味熟度為５分熟！

A5和牛菲力 $2400

A5和牛菲力的香氣與油脂，完全入口即化超迷人，不管是單吃或是搭配一旁的蒜頭都超甜香。

肉質外酥內嫩且帶有溫和的味道，加上又入口即化，讓人不得不邊吃邊點頭的讚賞！！

鐵板櫻花蝦炒飯，吃鐵板燒有人跟小涼一樣除了主食材以外，也會期待最後的鐵板炒飯嗎？這邊可依照當下的飽度來選擇飯量，右邊是飯量多；左邊是正常。

有吃辣的朋友，建議跟主廚要點特製辣醬加入炒飯中更涮嘴唷！醬香濃郁的炒飯粒粒分明充滿嚼勁，再加上櫻花蝦、蔥香、蛋香，讓人一口接著一口吃不想停！！

明水然·樂提供的活龍蝦可說是從頭吃到尾！蝦頭熬湯、蝦肉油煎、蝦膏變蛋卷，完美的活龍蝦三吃。炙燒龍蝦頭味噌湯。以龍蝦頭搭配柴魚高湯、白味噌、加賀味噌、赤味噌三種味噌下去熬煮，讓鮮美的風味更是明顯，喝起來鹹中帶甘不死鹹且濃厚，還可以吃到龍蝦頭的肉肉呢～

最後少不了鐵板燒甜點。現場製作蘋果煎餅、外層還有淋上甜香的蜂蜜呢～

飽餐一頓後來一份蘋果煎餅，餅皮酥酥脆脆、裏頭是主廚手工熬煮的蘋果醬與鳳梨，微微的甜酸口感，好吃到破表。

明水然·樂一區域的位置可容納10位貴賓，很適合家庭、公司行號聚餐包場（整場兩區域；一個時段只能容納20位貴賓)！加上明水然·樂1600元就可以品嚐14品頂級奢華美食，有活龍蝦、日本和牛及生食級干貝等新鮮食材，整體CP值高高，也適合當成姊妹慶生或情侶約會的餐廳唷！

享受完美食後，我也不免俗地跟打卡熱點(明水然樂大燈籠)來上一張網美照留念！！！

明水然·樂 台中大魯閣店

電話：04-2227-8030

住址：台中市東區復興路四段186號10樓

營業時間：11:15~15:45、17:15~22:00

線上訂位：明水然·樂/台中大魯閣 開放30日內，9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂。

臉書粉絲頁：明水然・樂-無菜單鐵板燒

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