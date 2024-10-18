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中山站餐廳推薦／鼎泰豐南西店／上海麵食點心好味道

Big Fish 人氣：22
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：526篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鼎泰豐-中山店
phone02-2511-1555
place台北市中山區南京西路12號B2
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

9/28帶完最後一場原住民歌唱比賽，晚上一邊等成績，一邊約了學生Y吃飯。

Y是2003-2005年的學生，一直有聯繫，

之前她工作過的餐廳我都會去，直到疫情時她到了鼎泰豐才沒去。

這次她力邀到鼎泰豐，還先跑了一趟抽號，我只好從命了。

其實我們都是九月生日，她早早就邀我慶生，

但今年接新工作，剛開學很累，我說先緩緩，就推遲了些。

928這天終於卸下壓力，新的教學工作也比較上手，沒那麼累了，

就來聚餐聊天囉！

 

當天是星期六，她5:20就先去餐廳抽號，當時已經要等一百多號。

我六點到餐廳，沒想到她回頭要接我，

還好有LINE聯繫，也不很遠，她再搭車回餐廳跟我碰面。

我們從六點多等到八點才輪到我們，

還好有椅子可坐著聊天，不然我真的很難得會為吃飯等這麼久。

等待的時候，我們也先上線點好餐點了。

有興趣的朋友可參考線上菜單

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

說起在世界各國開了許多分店的鼎泰豐，故事也真的很傳奇，

鼎泰豐的創辦人楊秉彝先生(1927-2023)在1948年21歲的時候從上海來到臺灣，

一開始在恆泰豐油行工作，並在這裡認識妻子賴盆妹。

十年後老闆投資失利，他自己創業開油行，取名為鼎泰豐油行。

1972年罐裝沙拉油問世，影響到油行生意，一個契機之下轉做小籠包，

因為生意非常好，就結束掉油行的生意，開始經營起鼎泰豐餐廳，

現在有好多國家都有分店，美味的食物與服務都受到許多顧客肯定。

要說缺點的話，就是用餐等太久了！

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

以前大多去天母Sogo的鼎泰豐，第一次進來南西店。

他們的準備櫃台在中間，右邊有一區用餐區，後面還有一區，蠻多座位的。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

我們就被安排在往後走左邊這一區用餐。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

牆上有幾幅國畫，有古典中國風。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

桌上的餐具與薑絲小碟都已經擺好，也很快就添了茶水，

並拿了置物籃放在我身邊讓我放包包，服務快速又周到。

席間Y還告訴我她以前在這裡工作的情形，需要快速又很有效率。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

入座後，服務人員就跟我們確認了餐點，Y還加點了一份麵。

我們點的小菜很快就端來了，這是由豆芽菜拌入冬粉、海帶和豆干絲，

食材都是細條狀，口感軟嫩滑順清爽，每一種食材都很入味。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

排骨蛋炒飯也是鼎泰豐的經典餐點，

排骨嫩而不柴，蛋炒飯粒粒分明，嚼得出蛋香和米飯香。中山站餐廳推薦／鼎泰豐南西店／上海麵食點心好味道

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

點了一個小的酸辣湯，我們兩個至少各喝兩碗，份量很足。中山站餐廳推薦／鼎泰豐南西店／上海麵食點心好味道

酸辣湯裡有豆腐、木耳、筍絲、肉絲和蛋花，

除了蛋花之外，其餘食材也都是條狀。

Y說她覺得跟小菜非常像，她這麼一說，我也覺得像。

不過分析一下食材，其實都不一樣耶。哈哈))

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

紅油抄手也是必點美食，麻辣味道太迷人了。中山站餐廳推薦／鼎泰豐南西店／上海麵食點心好味道

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

Y有先見之明，點了一份白麵，澆上紅油抄手的醬汁，真是極品。

 

鼎泰豐新光南西店／與學生相聚

最後再來一份赤豆鬆糕，糯米粉做的糕體有點黏，

夾餡有紅豆沙和紅豆，吃起來綿綿甜甜的，真是完美的一餐。

雖然我們沒點小籠包，但我們的餐點也都好美味，讓我覺得等待是值得的，

不過下次如果還得這麼等，我可就不想在這兒用餐了。

後來隔壁來了一桌四個外國人，他們點了好幾籠小籠包，吃得很開心。

 

當天等成績等到九點多才發布，真是最晚的一次，成績還可以囉。

Y也想起當時她學阿美族語，還跟同學去參加唱歌比賽，也有得名。

那時是族語老師指導，我還未涉略也無法指導。

我後來是從2011年開始教音樂，

2014年第一次指導一般生參加排灣族唱歌比賽，引發我的興趣，

自己花了幾年的時間把16族的歌都學了幾首，每年挑幾族比賽，

到2021年就把每一族都比過了一回，

現在可以自己選擇要參加哪一族的比賽，

那當然要選人少的才容易得名，也算是幫少數族復振一下啦。

你若驚訝以為我會族語，那就錯了，我當然不會說族語，

但是這幾年下來，多少也認得幾個原民語，唱幾首歌還是沒問題的。

 

鼎泰豐官網

鼎泰豐南西店 

地址：台北市南京西路12號B2(新光三越南西店1館)

電話：02-2511-1555

營業時間依官網公告(大約是11:00~20:30/21:00)

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Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




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