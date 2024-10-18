9/28帶完最後一場原住民歌唱比賽，晚上一邊等成績，一邊約了學生Y吃飯。

Y是2003-2005年的學生，一直有聯繫，

之前她工作過的餐廳我都會去，直到疫情時她到了鼎泰豐才沒去。

這次她力邀到鼎泰豐，還先跑了一趟抽號，我只好從命了。

其實我們都是九月生日，她早早就邀我慶生，

但今年接新工作，剛開學很累，我說先緩緩，就推遲了些。

928這天終於卸下壓力，新的教學工作也比較上手，沒那麼累了，

就來聚餐聊天囉！

當天是星期六，她5:20就先去餐廳抽號，當時已經要等一百多號。

我六點到餐廳，沒想到她回頭要接我，

還好有LINE聯繫，也不很遠，她再搭車回餐廳跟我碰面。

我們從六點多等到八點才輪到我們，

還好有椅子可坐著聊天，不然我真的很難得會為吃飯等這麼久。

等待的時候，我們也先上線點好餐點了。

有興趣的朋友可參考線上菜單

說起在世界各國開了許多分店的鼎泰豐，故事也真的很傳奇，

鼎泰豐的創辦人楊秉彝先生(1927-2023)在1948年21歲的時候從上海來到臺灣，

一開始在恆泰豐油行工作，並在這裡認識妻子賴盆妹。

十年後老闆投資失利，他自己創業開油行，取名為鼎泰豐油行。

1972年罐裝沙拉油問世，影響到油行生意，一個契機之下轉做小籠包，

因為生意非常好，就結束掉油行的生意，開始經營起鼎泰豐餐廳，

現在有好多國家都有分店，美味的食物與服務都受到許多顧客肯定。

要說缺點的話，就是用餐等太久了！

以前大多去天母Sogo的鼎泰豐，第一次進來南西店。

他們的準備櫃台在中間，右邊有一區用餐區，後面還有一區，蠻多座位的。

我們就被安排在往後走左邊這一區用餐。

牆上有幾幅國畫，有古典中國風。

桌上的餐具與薑絲小碟都已經擺好，也很快就添了茶水，

並拿了置物籃放在我身邊讓我放包包，服務快速又周到。

席間Y還告訴我她以前在這裡工作的情形，需要快速又很有效率。

入座後，服務人員就跟我們確認了餐點，Y還加點了一份麵。

我們點的小菜很快就端來了，這是由豆芽菜拌入冬粉、海帶和豆干絲，

食材都是細條狀，口感軟嫩滑順清爽，每一種食材都很入味。

排骨蛋炒飯也是鼎泰豐的經典餐點，

排骨嫩而不柴，蛋炒飯粒粒分明，嚼得出蛋香和米飯香。

點了一個小的酸辣湯，我們兩個至少各喝兩碗，份量很足。

酸辣湯裡有豆腐、木耳、筍絲、肉絲和蛋花，

除了蛋花之外，其餘食材也都是條狀。

Y說她覺得跟小菜非常像，她這麼一說，我也覺得像。

不過分析一下食材，其實都不一樣耶。哈哈))

紅油抄手也是必點美食，麻辣味道太迷人了。

Y有先見之明，點了一份白麵，澆上紅油抄手的醬汁，真是極品。

最後再來一份赤豆鬆糕，糯米粉做的糕體有點黏，

夾餡有紅豆沙和紅豆，吃起來綿綿甜甜的，真是完美的一餐。

雖然我們沒點小籠包，但我們的餐點也都好美味，讓我覺得等待是值得的，

不過下次如果還得這麼等，我可就不想在這兒用餐了。

後來隔壁來了一桌四個外國人，他們點了好幾籠小籠包，吃得很開心。

當天等成績等到九點多才發布，真是最晚的一次，成績還可以囉。

Y也想起當時她學阿美族語，還跟同學去參加唱歌比賽，也有得名。

那時是族語老師指導，我還未涉略也無法指導。

我後來是從2011年開始教音樂，

2014年第一次指導一般生參加排灣族唱歌比賽，引發我的興趣，

自己花了幾年的時間把16族的歌都學了幾首，每年挑幾族比賽，

到2021年就把每一族都比過了一回，

現在可以自己選擇要參加哪一族的比賽，

那當然要選人少的才容易得名，也算是幫少數族復振一下啦。

你若驚訝以為我會族語，那就錯了，我當然不會說族語，

但是這幾年下來，多少也認得幾個原民語， 唱幾首歌還是沒問題的。

鼎泰豐官網

鼎泰豐南西店

地址：台北市南京西路12號B2(新光三越南西店1館)

電話：02-2511-1555

營業時間依官網公告(大約是11:00~20:30/21:00)