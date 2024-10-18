台北的自助餐廳越來越多，每一間都獨具特色，Ruby終於來踩點「島語自助餐廳」，

這裡算是漢來自助餐的大升級，島語自助餐廳提供一個Fine Dining的享受，

擁有八大餐區：沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽，

總計超過200道來自不同國家的美味料理。

具體價格請參考官網，分為早餐、午餐、下午茶及晚餐。

Ruby這次選擇了平日的晚餐，一位是1790元，另加10%的服務費。

假日的晚餐價格會稍高，主要是因會提供龍蝦料理(位上)。

選擇晚餐時段的好處是有更充裕的用餐時間。

一進入餐廳，首先要到櫃檯報到，再依序排隊等候，

會有專人帶位並介紹每個餐區， 這對於第一次來的客人非常貼心。

此外，特別設計的洗手檯 讓需要剝蝦或吃螃蟹的顧客能方便清潔。

位子的不能選擇要靠窗等，

分配通常會根據當天參加人數來安排

每個島檯都有搭配一款適合的餐酒，

像是有紅酒、白酒、氣泡酒、 小米酒、雞尾酒等等的，

適合喜愛喝酒的客人，還有三款特別的雞尾酒。

「沁」-飲料區

一進去的第一區是飲料區，提供了冷泡茶、

咖啡、熱茶類、軟性飲料。

另外還有微甜氣泡酒、三款雞尾酒及台虎生啤酒，

可以享受微醺的感覺，記得【飲酒過量，有害（礙）健康

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

Ruby滿推薦可以點冰拿鐵、

抹茶歐蕾、三款雞尾酒酒味不濃，非常適合女生。

「盛」-日本料理區



第二區則是有基本生魚片有鮭魚、

鮪魚、海鱺、紅魽，還有依照現流的海鮮。



也有提供現包手卷，海膽干貝、鮭魚卵、酪梨海老、

鮮蝦蘆筍及鮪魚蔥花手卷，一次提供兩卷以確保新鮮。

海膽干貝、鮭魚卵手卷Ruby滿推薦的。



炙燒握壽司有比目魚、和牛、生干貝、赤蝦和鮑魚，

一次可拿三貫， 喜愛日式生食料理，

這區的新鮮度和食材的口感表現都跟高檔餐廳味道一樣美味。





以及提供一些小碗的日式小菜。

也有提供鮭魚味噌湯。就算吃生食也要一碗湯品來暖暖胃。



這邊搭配的雅乃詩的清酒。

「爍」-烤物與炸物區



烤香魚好像都是必備的，有牛排、小卷、

明太子山藥、玉米筍及焦糖鳳梨真的是必吃。

日本生蠔在炭火上烤噴上琴酒，

把生蠔的鮮甜更加地突顯出來，

烤香魚也是非常搶手的餐點。

烤生蠔能吃到兩個就很厲害

滿滿排隊人潮真的是需要耐心等待。

炸物區域有炸生蠔(小顆皮裹較厚)、雪絲海老揚(淋上泰式醬很搭)、

櫻花蝦白玉揚、酥炸章魚小丸子等炸物。

鮑魚天婦羅，鮑魚用炸的吃起來很鮮甜。

還有Ruby最愛的醋釀番茄，

酸酸甜甜的解膩又開胃。

這一區也因是炸物搭配的是醋飲，

吃炸物配醋飲相當的解膩。

「膳」-中式料理





有現燙青菜、鵝肉麵/米粉，不過這區Ruby沒吃，怕太佔胃。

這區最夯的是櫻桃鴨做成的鴨肉捲餅，排隊的人龍都沒有斷過。

蔥絲、大黃瓜及甜麵醬，

烤鴨的皮吃起來很Q彈， 卻不會有厚的麵粉味，

Ruby就吃了3捲了。

名人坊的鮑魚燒賣、港式蝦餃。

脆皮豬肉、牛腱肉、海南雞，

也有港式經典的搭配小菜。

現點現炸的長春捲，必須在現場等4分鐘，

現炸的吃起來味道真的很不錯，但缺點就是要現場等待。

還有桶仔雞是用滴雞精熬煮、

東坡肉、三杯雞、清蒸魚，等等的中式料理。



一鍋滿大鍋的牛肚、牛筋、牛腱

配料相當豐富的牛雜湯，味道偏重口味的紅燒。



這一區搭配的酒居然是小米酒，非常的特別。

「鮮」-海鮮料理

這一區真的是超級熱門的一區，海鮮愛好者必定會喜愛這個區域，

有雪場蟹腳、白蝦、螃蟹(不過裡面打開都是黑的)，

旭蟹、法國海螺、鮑魚。

有四種醬料可搭配海鮮和檸檬，

海鮮很新鮮不需要沾醬，其實就能吃出本身的鮮甜味。

雖然螃蟹評價一般，但其他海鮮的新鮮度算是很不錯。

有一區非常新鮮的生菜沙拉區，

這些都是在地小農及有產銷履歷的水果，

讓吃肉的同時也可以攝取蔬菜，

為重口味的海鮮料理增添一份清爽。

現切的生火腿、松露肝醬、波特葡萄肝醬，

可以搭配餅乾吃或是抹在麵包上都是很美味的。

也有一區被冷落的現烤麵包，歐式麵包都是滿精緻的，

Ruby還滿喜愛乳酪麵包棒和巧克力梅果味道，現烤的還不錯。

這區則是搭配白酒一起，白酒搭配著海鮮吃真是一大享受呢~

「炙」-西式燒烤

鐵板料理提供了現煎的干貝拼酒香大蝦，一人一次可拿一盤，

無法單獨指名要干貝就好，不過到餐期的最後，

就會提供兩顆干貝，算是還不錯，因為Ruby只愛吃干貝。

西式燒烤的部分則是有肋眼牛排(產地:美國)、

迷迭香羊排及戰斧豬排(產地:台灣)。

熟度分別是牛排是5~7分熟、 羊排7分熟，豬排則是全熟，

都是他們的最佳賞味熟度，一次可選兩種。

有三種鹽巴和薄荷醬可以搭配。



Ruby覺得他牛排的熟度、軟嫩度都適中，羊排的味道多了迷迭香氣，

沒有羊騷味，處理的很恰當，豬排的嫩度也不錯，

這三道餐點，肉的熟度掌控得恰到好處，肉質也鮮嫩。

法式田螺

有薯條、薯塊可搭配，帝王蟹腳義大利麵、煙燻鮭魚嫩蛋，

泰式咖哩牛肉、蘑菇香料雞胸肉、麥年煎魚、BBQ豬肋排，

餐點提供也相當的豐富，每一樣的料理的味道也不錯，

Ruby比較推薦泰式咖哩和帝王蟹腳義大利麵。

這一區搭配的紅酒是費麗莎紅葡萄酒。

「煲」-煲湯鍋物

以豚骨熬煮鱈場松葉豚骨湯、XO醬鮮蚵煲及酒燜蛤蜊。

但因湯品都是現點現做，需要時間等待，

Ruby只品嚐了一碗酒燜蛤蜊，

但那鮮甜的口感讓人印象深刻。這一區搭配的酒是小米酒。

「繽」-甜點

多達20種以上的蛋糕甜點及10種的當季新鮮水果，

琳瑯滿目又多彩多姿的甜點蛋糕，

小小的一顆真的每一樣都想來上一口。

還有一人一個位上現烤舒芙蕾蛋糕。



除了有基本的冰淇淋大品牌Haagen-Dazs

共有了8種口味。

還引進了全台唯一的EliubiS🇨🇭機器的現做Gelato，

有六種口味瑞士牛奶、抹茶、洛神花、椰子、花生以及芝麻口味的冰淇淋，

都是新鮮現做的，標榜低糖低脂，

味道口感都偏清爽，讓人吃得不過於負擔。

這邊也有提供咖啡機、現打果汁、熱茶包都有提供。

這一區的酒類則是用雞尾酒搭配甜品。

整體而言，島語自助餐廳的用餐體驗令人印象深刻，

從餐點的多樣性到每一道料理的精緻度都展現出高水準料理。

對於美食的追求或是用餐環境都是一種享受，

都讓這次的用餐有個難忘的回憶。

Ruby非常期待下次再來島語自助餐品嚐更多的美味！





【店家資訊】

👉島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市南港區經貿一路168號2樓

☎️(02)2788-1568

⏰早餐(僅限飯店住客) AM11:30~PM14:00

下午茶 PM14:30~PM16:30

晚餐 PM17:30~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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